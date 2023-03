Biedenkopf – Flucht nach Schuhdiebstahl – Zeugen gesucht

Die Kripo Marburg bittet nach dem Diebstahl eines Paars Sportschuhe um Hinweise zu einem offenbar gemeinschaftlich handelnden Mann und einer Frau. Tatort am Mittwoch, 08. März, gegen 09.25 Uhr, war ein Schuhgeschäft in der Georg-Kramer-Straße. Der Mann und die Frau betraten gemeinsam die Filiale und sahen sich zunächst um. Als die Frau ziemlich hastig gen Ausgang ging, schlug der Alarm an. Als eine Angestellte versuchte, die Dame aufzuhalten stellte sich der Mann ihr in den Weg, drohte verbal und verließ dann ebenfalls das Geschäft. Die Fahndung nach dem Paar blieb erfolglos. Die ca. 30 Jahre alte, schlanke und ca. 1,65 Meter große Frau mit blonden, schulterlangen Haaren trug eine beige braune gefütterte Steppjacke mit Kapuze und eine hellgraue Jogginghose. Sie hatte eine große Umhängetasche dabei, aus der beim Verlassen des Ladens noch die Spitze der eingesteckten Schuhe herausragte. Der gänzlich schwarz gekleidete Mann mit längerem schwarzen Vollbart war ca. 35 Jahre alt, zwischen 1,95 und 2 Meter groß und von kräftiger Statur. Wer hat dieses Paar noch gesehen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung führen könnten? Ist dieses Paar vielleicht in einem Fahrzeug aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder auch die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Einbrecher stahl nichts

Fest steht, dass sich ein Einbrecher durch die aufgebrochene Tür Zugang in ein Geschäft in der Weidenhäuser Straße verschaffte und auch im Laden war. Nach ersten Sichtungen fehlen allerdings weder die Wechselgeldeinlage der Kasse noch sonstige Gegenstände. Ob der Einbrecher freiwillig auf Beute verzichtete oder ob er bei der Tat gestört wurde, steht nicht fest. Wer hat zur Tatzeit von Dienstag auf Mittwoch, 08. März, insbesondere zwischen 19.30 und 08.45 Uhr in der Weidenhäuser Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in einem Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Einbruch gescheitert

Gab der Täter nach zwei erfolglosen Versuchen auf oder wurde er gestört? Letztendlich blieb er ohne Beute. Durch die Versuche, die Seiten- und die Haupteingangstür des Geschäfts am Anfang der Schulstraße aufzubrechen entstand jeweils ein Sachschaden. Wer hat zur Tatzeit zwischen 22 Uhr am Dienstag und 08 Uhr am Mittwoch, 08. März, in der Schulstraße verdächtigen Beobachtungen gemacht? Wer kann der Kripo Marburg unter Tel. 06421 406 0 sachdienliche Hinweise geben?

Marburg – Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss im geliehenen Auto unterwegs

Weil ein 28 Jahre alter Mann ohne einen Führerschein zu besitzen am Steuer eines geliehenen Autos saß, muss auch der Besitzer mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Für den Fahrer selbst endete die Autofahrt mit der Kontrolle in der Nacht zum Donnerstag, 09. März, um 02.20 Uhr, im Marburger Norden. Nachdem der Drogentest positiv auf mehrere Stoffe reagierte, veranlasste die Polizei zudem eine Blutprobe.