Wetzlar: Blechschaden auf dem Real-Markt-Parkplatz

Auf rund 2.500 Euro summiert sich der Blechschaden, den Unbekannte an einem am Hörnsheimer Eck geparkten Opel zurückließen. Der rote „Grandland X“ stand am Mittwoch, zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Real-Marktes. Vermutlich touchierte der Täter mit einem Einkaufswagen die Beifahrerseite des Opels und beschädigten den Lack. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Chevrolet geknackt

Auf Wertsachen aus einem grünen Chevrolet hatten es Autoaufbrecher auf dem Parkplatz der Jugendherberge in der Richard-Schirrmann-Straße abgesehen. Die Täter brachen das Schloss der Beifahrertür auf und griffen sich aus der Mittelkonsole einen Geldbeutel und aus dem Kofferraum die Reste eine Stange Zigaretten der Marke John Player (rot). Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Aufbrecher am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 18.20 Uhr an dem grünen „Spark“ beobachtet? Wem sind zur genannten Zeit auf dem Parkplatz der Jugendherberge Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Berauscht am Steuer

Einer Wetzlarer Streife ging am Mittwochabend in der Schützenstraße ein berauschter Fordfahrer ins Netz. Gegen 19.50 Uhr stoppten die Ordnungshüter den 32-Jährigen. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,61 Promille, zudem reagierte ein Drogenschnelltest auf Amphetamin und Methamphetamin. Der in Sinn lebende Mann musste sich auf der Wache in Wetzlar einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet wegen seiner Alkohol- und Drogenfahrt ein Strafverfahren.