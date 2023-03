Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.03.), um 13:05 Uhr, befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Dippelstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Meisebacher Straße. Als die Fahrerin auf Höhe der Einmündung zur Benno-Schilde-Straße war, kam von links aus der Benno-Schilde-Straße ein 18-jähriger Fahranfänger aus Bad Hersfeld herausgefahren und bog nach links in die Dippelstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Pkw-Fahrerin nach rechts aus und kollidierte mit dem Bordstein. Der 18-jährige Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Hohenroda. Am Mittwoch (08.03.), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Unterbreizbach die K6 aus Richtung Unterbreizbach kommend in Fahrtrichtung Glaam. Auf der Strecke verlor sie, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wegen des med. Notfalls stationär in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (08.03.), gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die Hersfelder Straße von der Ringstraße kommend in Richtung Landecker Straße. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald befuhr die Hersfelder Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 60-Jährige bog in die Straße „Am Viehmarkt“ ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (08.03.), gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld den rechten Fahrstreifen der Reichsstraße in Richtung Bismarckstraße/Frankfurter Straße stadtauswärts. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den linken Fahrstreifen der Reichsstraße in gleicher Richtung und wollte vermutlich den Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er das Fahrzeug des 52-jährigen Fahrers. Es kam zu einem Kontakt der Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro am linken Außenspiegel des Pkws des 52-Jährigen entstand. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Hauneck. Am Donnerstag (09.03.), um 5:20 Uhr, standen ein Sattelzug aus Polen und eine Sattelzugmaschine einer Firma aus Todesfelde (LK Segeberg) hintereinander auf dem öffentlich zugänglichen Gelände einer Tankstelle in der Straße „Blaue Liede“. Der 68-jährige polnische Fahrer des Sattelzugs hatte die Absicht zurückzusetzen, um anschließend an die rechts danebenliegende Zapfsäule heranzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit der hinter ihm wartenden Sattelzugmaschine aus dem LK Segeberg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Unfall

Lauterbach. Am Mittwoch (08.03.), gegen 7:15 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Fahrer aus Freiensteinau mit seinem VW Kombi die Landesstraße 3140 aus Dirlammen kommend in Richtung Lauterbach. Kurz nach dem Kreisel zur L 3144 / K 114 kam der Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf schneebedeckter Fahrbahn aus noch unklarer Ursache ins Schleudern und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Suzuki JT eines 49-jährigen Fahrers aus Wartenberg zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Versuchter Pkw-Diebstahl

Alsfeld. Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (08.03.), gegen 2.30 Uhr, einen grauen Audi S4 von einem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße in Eifa zu entwenden. Aus noch unbekannter Ursache ließen die Täter jedoch schließlich von ihrem Vorhaben ab. Die beiden Täter waren nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen männlich und hatten eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trugen sie Kapuzen über den Köpfen und hatten Sturmhauben an. Einer der Männer trug außerdem eine Jacke, auf deren rechtem Ärmel der erste Teil des Herstellernamens „Michael“ und auf dem linken Ärmel der zweite Teil des Namens der Marke „Kors“ stand. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Mittwoch (08.03.) versuchte ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße „In der Schlemmwiese“ einzubrechen. Gegen 14.10 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person, circa 45 Jahre alt, mit schlanker Statur, grauer Mütze, beige-farbigem Schal, schwarzer Jacke und orangenen Handschuhen ein Fenster des Gebäudes aufhebelte. Als der Einbrecher den aufmerksamen Mann bemerkte, flüchtete er mit einem silbernen Opel Corsa in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus in der Soldanstraße wurde am Mittwochabend (08.03.), zwischen 18.10 Uhr und 20.25 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Mitsamt Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchteten die Unbekannten schließlich unerkannt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Alsfeld. In eine Lagerhalle in der Schwabenröder Straße brachen Unbekannte am Mittwochabend (08.03.) ein. Durch Überklettern eines Zauns gelangten die Täter auf das Firmengelände. Anschließend öffneten sie ein Fenster eines dortigen Gebäudes gewaltsam und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Alsfeld. Mindestens zwei Unbekannte versuchten am frühen Donnerstagmorgen (09.03.), gegen 1 Uhr, die Zugangstür eines Geschäfts in der Straße „Roßmarkt“ aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 500 Euro entstand. Die beiden Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

jugendliches Erscheinungsbild

trug eine graue Jogginghose und eine Maske im Gesicht

hatte einen Rucksack der Marke „Adidas“ bei sich

Täter 2:

männlich

jugendliches Erscheinungsbild

trug eine schwarze Jacke und weiße Handschuhe

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Kellerräume

Bebra. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (08.03.) auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Bahndamm“. Anschließend öffneten die Täter mehrere Vorhängeschlösser von Kellerräumen gewaltsam. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahmen nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda. Nach einer vorausgegangenen, versuchten gefährlichen Körperverletzung nahmen Beamte der Polizeistation Fulda am Dienstagnachmittag (07.03.) in der Ohmstraße zwei Personen fest.

Gegen 16 Uhr war es nach derzeitigen Erkenntnissen in einem nahegelegenen Wohnhaus zu einer privaten Streitigkeit gekommen. Aus dieser entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 37-jähriger Mann aus Fulda versuchte, einen 45-jährigen Mann aus Fulda mit einem Messer zu verletzen. Der 45-Jährige schoss in diesem Zusammenhang mit einer Gasdruckpistole. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Der 37-Jährige flüchtete im Anschluss mit einem 37-jährigen Mittäter, der zuvor die Pistole an sich nahm, in Richtung Ohmstraße. Dort wurden die beiden kurze Zeit später von Beamten der Polizei Fulda festgenommen.

Die genauen Hintergründe und Umstände der Auseinandersetzung sowie die konkrete Tatbeteiligung des Mittäters sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Am Mittwochnachmittag (08.03.) wurden die Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einem Richter beim Amtsgericht in Fulda vorgeführt, der in beiden Fällen Haftbefehl erließ, diesen aber in einem Fall gegen entsprechende Auflagen außer Vollzug setzte. Der andere Beschuldigte wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Versuchter Geldbörsendiebstahl

Neuhof. Während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Fuldaer Straße, entwendeten zwei unbekannte Täter einer 55-jährigen Neuhoferin am Dienstag (07.03.), gegen 13.45 Uhr, ihre in einem Einkaufskorb befindliche Geldbörse. Der Frau fiel der Diebstahl frühzeitig auf und sie konfrontierte das Pärchen, das sie bereits während des Einkaufs versucht hatte in ein Gespräch zu verwickeln, auf dem Parkplatz vor dem Geschäft. Sie erhielt Geldbörse samt Inhalt zurück, die Täter flüchteten. Sie werden von der 55-Jährigen wie folgt beschrieben:

Täterin 1: weiblich, circa 38 Jahre alt, circa 165 cm groß, schlank, trug ein grau-buntes Kopftuch (über Kopf und Hals geschlungen), südländisches Erscheinungsbild, schwarzes Tuch vor Mund und Nase. Bekleidet war die Frau mit einer hellgrau gesteppten Jacke und bunter weiter Hose. Die Frau sprach gebrochen Deutsch und Englisch mit Akzent.

Täter 2: männlich, circa 45 bis 50 Jahre, circa 160 cm groß, normale Statur, dunkle kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild, auffallend lange Nase. Bekleidet war er mit einer Kunstlederjacke in braun matt.

Ihre Polizei rät:

Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen Sie

Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den

Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm

Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher

nach der Beute.

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten

Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Getränkekisten entwendet

Hünfeld. Am Montagmorgen (06.03.), zwischen 6 und 7 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bodelschwinghstraße ein. Indem sie an dem Vorhängeschloss manipulierten, gelangten sie in das Innere und entwendeten zwei Getränkekisten. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die die Einbrecher wie folgt beschreibt:

Täter 1: circa 16-17 Jahre alt, normale Statur, etwa 160 bis 165 cm groß, Glatze, abstehende Ohren, große, blaue Augen, bekleidet mit dunkler, dicker Jacke

Täter 2: 16-18 Jahre, schlank, circa 175 cm groß, Hasenscharte, dickere Lippen, trug dunkle Winterjacke mit aufgezogener Kapuze

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der Nacht auf Mittwoch (08.03.) stahlen Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen FD-XX 214 von einem Renault. Das Auto stand auf einem Privatgrundstück in der Bronzeller Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de