Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Erneuter Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf der B459 – Dietzenbach

(dw) Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag, 2. März auf der Bundesstraße B459 (wir berichteten), bei dem ein 85-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde, wendet sich die Polizei mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Der Senior, der an dem Tag gegen 11.30 Uhr aus Offenbach kommend auf der B459 in Richtung Dietzenbach unterwegs war, wurde nach derzeitigen Ermittlungsstand vermutlich von einem überholenden Transporter der Marke Renault oder Nissan überholt und dabei erfasst. Er stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und im Beckenbereich, weswegen er anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus kam. Sein Zustand ist nach wie vor kritisch. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt jedoch fort. Auf der Suche nach dem Verursacher bitten die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe nun nochmals um Mitteilung von Zeugen des Unfallgeschehens. Der Transporter müsste Unfallspuren sowie einen defekten Außenspiegel vorne rechts aufweisen. Hinweise werden unter der 06183 91155-0 entgegengenommen.

Nach schwerem Verkehrsunfall auf der K174: Zeugen bitte melden! – Dietzenbach/Rodgau

(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 174 zwischen Rodgau und Dietzenbach am Montagabend, bei dem ein 22-jährige Fahrer in Zuge eines Überholvorgangs augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und letztlich mit einem Baum kollidierte (wir berichteten), sucht die Polizei nun nach weiteren Unfallzeugen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Beamten derzeit davon aus, dass der Rodgauer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war; sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs stellen. Wer die Fahrweise des 22-Jährigen sowie den Unfall mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 69080 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

Unfallflucht: Wer touchierte den weißen BMW X3? – Rodgau

(dw) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Ludwigstraße, Höhe der Hausnummer 46, sucht die Polizei nach dem Verursacher. Ersten Erkenntnissen zur Folge streifte ein dunkles Kraftfahrzeug am Mittwoch um 09.10 Uhr beim Vorbeifahren einen weißen BMW X3 und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Die Halterin des BMW saß zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug und konnte einen Teil des Autokennzeichens des flüchtenden Fahrzeuges erkennen (Teilkennzeichen OF-SC). Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 69080 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen – Erlensee

(jg) Autodiebe stahlen am Dienstag und Mittwoch gleich zwei hochwertige Fahrzeuge im Stadtteil Rückingen. Aus der Straße am Langwasser wurde ein schwarzer Mercedes S350d zwischen Dienstagnachmittag, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.50 Uhr, entwendet. Das Fahrzeug hatte ein F-Kennzeichen und stand auf der Straße auf Höhe der einstelligen Hausnummern. In der Erlenstraße wurde dann im Laufe des Mittwochs, zwischen 8 und 15 Uhr, im Bereich der 10er Hausnummern ein schwarzer Audi A6 mit HU-Kennzeichen aus dem Hof entwendet. Wie die Täter in die verschlossenen Fahrzeuge gelangten und mit diesen wegfahren konnten, wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den Diebstählen und dem Verbleib der Fahrzeuge unter der Rufnummer 06181 100-123.