Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrüche in Oberursel,

Oberursel Weißkirchen und Oberstedten, Mittwoch, 08.03.2023, 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch sind Unbekannte in Wohnhäuser in Stadtteilen von Oberursel eingebrochen und haben Gegenstände daraus entwendet. Die Polizei wurde am Mittwochabend zunächst in den Edith-Stein-Weg in Oberstedten gerufen. Dort hatten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses genutzt und eine Terrassentür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten das Innere des Gebäudes und entwendeten Schmuck, ein Tablet und Silberbesteck mit Familienwappen. Anschließend entkamen die Einbrecher mit der Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro unerkannt. Kurz darauf meldete sich eine Familie aus der Mauerfeldstraße in Weißkirchen bei der Polizei. Dort hatten Einbrecher im Laufe des Abends zugeschlagen. Auch an diesem Einfamilienhaus betraten Unbekannte das Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf. Beim folgenden Durchwühlen der Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher ausschließlich Bargeld. Danach suchten die Unbekannten das Weite. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und hat Spuren gesichert. Hinweise werden unter der Rufnummer 06171/ 6240-0 entgegengenommen.

Balkontür mit Stein eingeworfen,

Königstein, Steinweg, Mittwoch, 08.03.2023, 14:55 Uhr

(sun)Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Täter eine Balkontür eines Mehrfamilienhauses in Königstein. Gegen 14:55 Uhr beobachtete der Bewohner der Wohnung im Steinweg, wie ein Mann seine verglaste Balkontür mit einem Stein einwarf. Anschließend floh der Täter in Richtung Schneidhain. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Steinwerfer habe eine schwarze Lederjacke und einen beigen Kapuzenpullover getragen sowie blonde Haare gehabt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß, Usingen, Landesstraße 3270, Mittwoch, 08.03.2023, 07:05 Uhr

(sun)Am Mittwoch kam eine 46-jährige Pkw-Fahrerin von ihrer Farbahn ab und kollidierte mit einem schwarzen Nissan auf der L 3270 bei Usingen. Gegen 07:05 Uhr befuhr die Fahrerin eines weißen Hyundai die L 3270 aus Waldsolms kommend in Richtung Usingen-Michelsdorf, als sie aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und auf die Gegenspur geriet. Hierbei kollidierte sie frontal mit einem schwarzen Nissan, der von einem 54-jährigen gesteuert wurde. Die beiden Personen wurden dabei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten mit erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Landesstraße gesperrt. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf circa 75.000 Euro.

Frau bei Verkehrsunfall verletzt,

Gonzenheim, Lahnstraße, Auf dem Gleichen, Mittwoch, 08.03.2023, 13:25 Uhr

(sun)Als eine 42-Jährige am Mittwoch eine Straße in Gonzenheim zu Fuß überquerte, wurde diese von einem Pkw erfasst und verletzt. Gegen 13:25 Uhr befuhr ein schwarzer VW Polo die Lahnstraße. Als der 18-jährige Fahrer in die Straße „Auf dem Gleichen“ abbog, erfasste er die Fußgängerin, welche gerade die Straße überquerte. Sie stürzte aufgrund der Kollision zu Boden und verletzte sich an der Hüfte. Zu einer weiteren Abklärung wurde die 42-Jährige vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Polizei Bad Homburg ermittelt.