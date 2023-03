Brand eines „Foodtruck“

Ereigniszeit: Mi. 08.03.2023, 17:42 Uhr

Ereignisort: Frankfurter Straße 69, 65551 Lindenholzhausen

Am Mittwoch, den 08.03.2023, kam es um 17:42 Uhr zum Brand eines „Foodtruck“ am Ortseingang von Lindenholzhausen. Nach Augenzeugenberichten kam es unmittelbar vor dem Brand zu einer kleineren Explosion. Der Fahrzeugführer, der sich zum Zeitpunkt der Explosion außerhalb des Fahrzeugs befand, wurde hierdurch schwer verletzt und mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Brand wurde durch die Feuerwehren von Lindenholzhausen und Limburg gelöscht. Das Fahrzeug brannte dennoch komplett aus. Ein neben dem Foodtruck geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 24.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Passanten retten Frau aus Lahn,

Runkel-Steeden, Steedener Hauptstraße, Donnerstag, 09.03.2023, 09:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag haben Passanten in Steeden eine Frau aus der Lahn gerettet. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 09:00 Uhr ans Lahnufer an der Steedener Hauptstraße, Bereich Kerkerbach, gerufen. Dort hatten Hunde von Passanten eine Frau im Wasser der Lahn entdeckt und laut angeschlagen. Die Hundehalter eilten zum Flussufer und zogen die Person ans Ufer. Mithilfe der Feuerwehr gelang es, die Frau ganz aus dem Wasser zu ziehen und in den Rettungswagen zu bringen. Nach einer ersten Behandlung wurde die 67-Jährige unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06171/ 6240-0 entgegen.

Auseinandersetzung auf Parkplatz,

Limburg, Höhenstraße, Donnerstag, 09.03.2023, 10:40 Uhr

(wie) In Limburg kam es am Donnerstagvormittag zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, bei der einer von ihnen verletzt wurde. Die Polizei wurde gegen 10:40 Uhr zu einem Parkplatz in der Höhenstraße gerufen. Dort empfingen zwei Männer die Beamten. Diese waren offenbar auf dem Parkplatz eines Elektronikhandels in Streit geraten und hatten sich lautstark auseinandergesetzt. Hierbei soll es auch zu Beleidigungen gekommen sein. Anschließend fuhr der 37-Jährige mit einem schwarzen Ford Transit über den Parkplatz. Auf Höhe des Eingangs zu dem Elektronikmarkt kam es wieder zum Kontakt mit dem 32-jährigen Kontrahenten. Hierbei wurde der 32-Jährige an der Hand verletzt. Wie es zu dieser Verletzung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Apotheke,

Limburg, Hospitalstraße, Mittwoch, 08.03.2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 09.03.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Limburg versucht, in eine Apotheke einzubrechen. Ein 44-Jähriger verständigte am Donnerstagmorgen die Polizei, als er gegen 08:00 Uhr Beschädigungen an der Eingangs-Schiebetür der Apotheke in der Hospitalstraße entdeckt hatte. Einbrecher hatte dort offenbar im Schutze der Dunkelheit versucht, die Schiebetür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, flüchteten der oder die Täter unerkannt. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.