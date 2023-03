Bergstrasse

Pfungstadt: Einbrecher flüchten nach Alarm in Gartencenter / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag (09.03.) gegen 01:50 Uhr versuchten sich

Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gartencenter in der Retfordstraße zu

verschaffen. Durch den hell ertönenden Alarm ergriffen die Kriminellen jedoch

sofort die Flucht. Die Schäden, die durch die Einbrecher verursacht wurden,

belaufen sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 Darmstadt hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen?

Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Bürstadt-Bobstadt: Kabeldiebe auf Firmengelände/Rund 20.000 Euro Schaden

Bürstadt (ots) – Ein Firmengelände „In den Weißen Aspen“ geriet in der Nacht zum

Donnerstag (09.03.) in das Visier von Kabeldieben. Die Täter verschafften sich

unberechtigt Zugang auf das Gelände und verluden anschließend Kupferkabel von

zwei Kabeltrommeln auf ein geeignetes Transportfahrzeug und suchten anschließend

mit der Beute unerkannt das Weite. Der Schaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Heppenheim: Zigarettenautomat aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Zwischen Mittwochabend (08.03.), 20:00 Uhr, und

Donnerstagmorgen (09.03), 07:20 Uhr, brachen Kriminelle einen

Zigarettenautomaten in der Gießener Straße auf.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie unter der

Einwirkung von Gewalt den Automaten öffneten und Zigaretten sowie Bargeld im

niedrigen vierstelligen Bereich entwendeten. Ersten Schätzungen zufolge

entstanden Schäden, die bei rund 500 Euro liegen.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 41 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu

melden.

Darmstadt

Darmstadt: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt / Zeugen reagieren sofort / Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots) – Am Mittwochmittag (8.3.) ist ein 27 Jahre alter Mann mit

seinem kriminellen Vorhaben nicht weit gekommen. Dank der umsichtigen Reaktion

von Zeugen, die den Verdächtigen gegen 12 Uhr in der Grafenstraße bei dem

Versuch ein Fahrrad zu entwenden, beobachten konnten und ihn anschließend bis

zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhielten, erfolgte seine unmittelbare

Festnahme. Er wurde mit zur Wache genommen und ein Strafverfahren eingeleitet,

in dem er sich nun zukünftig verantworten muss.

Darmstadt: Kabeltrommel mit Kupferkabel entwendet / Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (7.-8.3.) haben sich Kriminelle auf

einem Lagerplatz in der Bismarckstraße zu schaffen gemacht, sich unberechtigt

Zugang zu dem Gelände verschafft und dort eine Kabeltrommel mit Kupferkabel

entwendet. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Für den Abtransport des Diebesguts dürften die

noch Unbekannten ein Fahrzeug verwendet haben. Sachdienliche Hinweise zu den

Tätern oder dem Verbleib der Beute, werden unter der Rufnummer 06151/9690 von

der mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kripo in Darmstadt (K21/22)

entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Erzhausen: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Erzhausen (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag (7.3.) und Mittwoch (8.3.) haben

Kriminelle ein Einfamilienhaus in der Elbestraße heimgesucht. Ersten

Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen

und suchten dort nach Beute. Ob sie fündig wurden, ist derzeit abschließend noch

nicht bekannt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690

entgegengenommen.

Groß-Bieberau/Landkreis Darmstadt-Dieburg: Drei Festnahmen nach Raubüberfall auf Tankstelle / 22-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Groß-Bieberau/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich bereits vergangene Woche, am Donnerstagabend (2.3.), ein

Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau

zugetragen hat (wir haben berichtet), nahm die Polizei drei mögliche

Tatverdächtige fest. Bei den Festnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten

unter anderem Drogen sicher. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der

Verdacht einer Tatbeteiligung gegen die Festgenommenen. Ein 22 Jahre alter Mann

aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt am Mittwochnachmittag (8.3.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen

zu den genauen Hintergründen und Tatumständen dauern derzeit noch an. Weitere

Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der

Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Primeldiebe – Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Zwischen Freitag (03.03.) und Montag (06.03.) wurden durch Unbekannte in der Schulstraße aus insgesamt 16 Blumenkübeln rund 80 Primeln entwendet. Hierdurch wurde die Bestandspflanzung so stark beschädigt, dass auch diese ersetzt werden muss. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die Schäden auf mehrere Hundert Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Stockstadt: Nach Einbruch in Lagerhalle Zeugen gesucht

Nachdem bislang Unbekannte in eine Lagerhalle in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Donnerstagmorgen (9.3.) mitgeteilt. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Kriminellen in die Halle und machten sich im Anschluss an verschiedenen Werkzeugen und Geräten zu schaffen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro suchten sie im Anschluss das Weite.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Gernsheim: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch und sucht Zeugen

Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sich am Mittwochabend (08.03.) gegen 21:30 Uhr drei männliche Personen Zugang zu einem Lagerraum in der Friedrich-Wöhler-Straße zu verschaffen.

Gewaltsam gelangten die Kriminellen zunächst unentdeckt auf das Firmengelände. Bei dem weiteren Versuch, in die Lagerräumlichkeiten einzudringen, wurden die Kriminellen durch den einsetzenden Alarm vertrieben. Die drei Männer flüchteten anschließend ohne Beute fußläufig in Richtung Friedrich-Wöhler-Straße. Nach ersten Schätzungen entstanden Schäden von mehreren Hundert Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Kelsterbach: Hallenbad im Fokus Krimineller – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag (09.03.) zwischen 23 und 2 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zum Hallenbad in der Kirschenallee.

Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten die Kriminellen unter der Einwirkung von Gewalt durch eine Wand zum Büroraum vorzudringen, scheiterten jedoch und suchten anschließend ohne Beute das Weite. Insgesamt entstanden Schäden, die auf circa 3500 Euro geschätzt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Farbschmiererei sorgt für Aufsehen – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen (09.03.) konnten im Bereich des Bahnhofes in Michelstadt Graffiti an diversen Wänden sowie einer Buskabine festgestellt werden. Unter den Schmierereien befand sich unter anderem ein Hakenkreuz. Ersten Schätzungen zufolge belaufen sich die Schäden bei mehreren Tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim polizeilichen Staatsschutz in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.