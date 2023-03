Tiefgaragenbrand – Ermittlungsergebnis

Frankenthal (ots) – Nach dem Brand am 04.03.2023 in einer Tiefgarage in der Johann-Stamitz-Straße wurde der Brandort durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht.

An dem ausgebrannten Pkw konnten eindeutige Spuren eines technischen Defektes nachgewiesen werden. Hinweise auf fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ergaben sich nicht.

Einbruchsdiebstahl in Firma

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 01.03.2023 gegen 14:45 Uhr bis 07.03.2023 um 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Kleingartenanlage am Nordring Zutritt zum rückwärtigen Bereich einer Firma in der Heßheimer Straße in Frankenthal.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden vom dortigen Gelände Kupfer- und Aluminiumkabel entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niederen 5-stelligen Betrag.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.