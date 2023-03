Öffentlichkeitsfahndung und Auslobung von 2.500 Euro

Speyer (ots) – Am Dienstag 24.01.2023 gegen 03:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Tiefgarage in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer ein und stahlen ein dunkelblaues Canyon Spectral E-Bike.

Wer kennt die Männer? Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://s.rlp.de/iZb6P

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung der Täter führten, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer, Telefonnummer 06232-137-254 (oder -0) oder per

E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung der Bilder der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Strafverfolgung. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, die veröffentlichten Bilder zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Verkehrskontrollen in der Burgstraße, Im Erlich und Wormser Straße

Speyer (ots) – Die Polizei Speyer führte am Morgen des 08.03.2023 eine Schulwegkontrolle an der Siedlungsgrundschule durch. Die Beamten kontrollierten hierbei 21 Fahrzeuge und ahndeten fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Bei einer Standkontrolle in der Wormser Straße zwischen 10 Uhr und 10:40 Uhr überwachten die Beamten das Durchfahrtverbot an der Einmündung Große Greifengasse und ahndeten den Verstoß eines Radfahrers. Hintergrund der Kontrolle an dieser Örtlichkeit waren Bürgerbeschwerden über Radfahrer, die das Durchfahrtverbot missachten.

Bereits am Sonntag 05.03.2023 zwischen 10:45-11:30 Uhr und am Montag 06.03.2023 zwischen 15:50-16:20 Uhr, hatte die Polizei Speyer die Wormser Straße überwacht. Hierbei ahndeten die Beamten am Sonntag 5 Radfahrer und am Montag 3 Radfahrer wegen Verstöße gegen das Durchfahrtverbot.

Zwischen 11:30-12:40 Uhr führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen mittels eines Lasermessgeräts in der Burgstraße durch. 7 der 24 gemessenen Fahrzeuge fuhren hierbei zu schnell. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern gemessen.

Diebstahl eines E-Scooters an S-Bahn-Haltestelle

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 06.03.2023 ab 21:30 Uhr bis zum 07.03.2023 um 06:30 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter auf dem Fahrradparkplatz der S-Bahn-Haltestelle Speyer Nord-West ein Schloss und entwendeten einen damit gesicherten E-Scooter der Marke Ninebot im Wert von ca. 800 Euro.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld unter Telefon: 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 07.03.2023 ab 19 Uhr bis zum 08.03.2023 um 08 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Zugangstür einer Apotheke im Fünfkirchener Weg. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Innere.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld bzw. am Berliner Platz unter Tel: 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.