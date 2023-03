Wolfstein – Erleben Sie zum Saisonstart des Besichtigungs-Kalkbergwerkes am Samstag, dem 18.3.23 um 18.30 Uhr eine außergewöhnliche Weinreise „unter Tage“ in den Stollen zwischen bizarren Felsen.

Ein Genuss für alle Sinne! Es sind noch Plätze frei (nur auf Anmeldung).

Am Sonntag, dem 19.03. von 13.00 – 18.00 Uhr: Familientag mit Spieleparcours für Groß und Klein, Bergwerksquiz, Spaß mit der „Schaumkuss-Schleuder“ und Bergwerksführungen (letzte Einfahrt: 17.00 Uhr).

Das Bergwerksteam heißt die Gäste mit einem Begrüßungssekt / O-Saft -gratis- willkommen.

Weitere Familientage:

26.3. und 2.4.23 je von 13.00 -18.00 Uhr mit gleichem Spiele-Programm und Bergwerksführungen, wie beim 19.3.23.

Besichtigungs-Kalkbergwerk am Königsberg Wolfstein

Dienstag, 04.04.2023 um 14.00 Uhr – Sonderführung in den Osterferien (nur mit Anmeldung).

Karfreitag, 07. April / Ostersonntag, 9. April / Ostermontag, 10. April 2023 (mit Anmeldung)

An Ostern wird´s bunt! – Magischer Farb- und Lichterzauber in unterirdischen Gängen mit Besuch des Osterhasen

Bergwerksführungen durch die von vielen bunten Farben und Lichtern illuminierten Gänge und Stollen.

Und der Osterhase versteckt für die kleinen Gäste seine bunten Eier im Farbenmeer.

Dies findet jeweils an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 13.00 bis 18.00 Uhr -letzte Einfahrt: 17.00 Uhr- statt.

An allen drei Terminen bitte nur mit Anmeldung.

Preis: Regulärer Bergwerkseintritt incl. Bähnchen-Fahrt zum Stolleninnern. Für den „Farb- und Lichterzauber“ entstehen keine Zusatzkosten!

Nächste offene Weinprobe am 15.4.23

Nach Ostern geht es am Samstag, dem 15.4.23 um 18.30 Uhr weiter mit einer außergewöhnlichen Weinreise „unter Tage“ in den Stollen zwischen bizarren Felsen. Ein Genuss für alle Sinne! Es sind noch Plätze frei (nur auf Anmeldung).

Anmeldungen für die Weinprobe werden gerne unter 06382-791-118 entgegengenommen.