Neustadt: Hambacher Nachlese zur Revolution 1848/1849 – „Die Flamme der Freiheit“ am 21. März 2023

Neustadt an der Weinstraße – In der Hambacher Nachlese laden die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und die Stiftung Hambacher Schloss am Dienstag, 21. März 2023 um 19.00 Uhr zu Buchvorstellung und Autorengespräch „Die Flamme der Freiheit. Die deutsche Revolution 1848/49“ mit dem Autor und Literaturwissenschaftler Jörg Bong auf das Hambacher Schloss ein. Der Eintritt ist frei!

Jörg Bong setzt den Protagonistinnen und Protagonisten der Revolution von 1848/49 in seinem Buch ein Denkmal. Es ist der Auftakt einer Trilogie über die 48/49-Revolution.

Anmeldungen bitte über anmeldung@lpb.rlp.de oder auf der Homepage der LpB www.lpb.rlp.de.

Zum Thema

Vor 175 Jahren ging von Frankreich ein revolutionärer Funke aus, der ganz Europa erfasste. Die Rufe nach Grundrechten und demokratischer Teilhabe wurden laut, unzufriedene Frauen und Männer gingen im wahrsten Sinne des Wortes „auf die Barrikaden“, um grundlegende politische Änderungen herbeizuführen.

In Deutschland haftete der Revolution von 1848/49 lange Zeit der Makel des Scheiterns an. Viele ihrer wichtigsten Teilnehmenden gerieten weithin in Vergessenheit. In einer großen Erzählung entwirft Bong ein atemberaubendes Panorama dieser Zeit im Umbruch: Von den ersten revolutionären Versammlungen Ende Februar 1848 bis hin zu den Schlachten einer demokratischen „Armee der Freiheit“ gegen die Truppen des Deutschen Bundes, die vor allem in den Gebieten der heutigen Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stattfanden.

Jörg Bong, geboren 1966, ist promovierter Literaturwissenschaftler, Autor, freier Publizist sowie ehemaliger Verleger des S. Fischer Verlags (bis 2019).

Er schrieb unter anderem für die FAZ, DIE ZEIT und den SPIEGEL. Unter dem Namen Jean-Luc Bannalec veröffentlicht er Kriminalromane, die in der Bretagne spielen.

Die 48-seitige Broschüre „175 Jahre Märzrevolution 1848-2023 – Rheinhessen und Pfalz“, die auf der LpB-Homepage www.lpb.rlp.de oder per Email unter lpb.versand@lpb.rlp.de kostenlos bestellt werden kann, listet gut 40 weitere Veranstaltungen zum Thema auf.