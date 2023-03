Achtung Trickbetrüger

Wörth (ots) – Die gut gemeinte Hilfsbereitschaft wurde einem 72-jährigem Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wörth zum Verhängnis. Er kam der Bitte eines fremden Mannes nach, ihm Kleingeld zu wechseln. Der fremde Mann lenkte den Geschädigten danach geschickt ab und griff selbst in dessen Geldbörse.

Erst beim bezahlen im nächsten Ladengeschäft fiel dem hilfsbereiten Herrn auf, dass sein Scheingeld in Höhe von ca. 300 Euro fehlte.

Der fremde Mann wurde als gut gekleidet, gepflegtem Drei-Tage-Bart, ca. 1,80 m groß, kräftiger Statur, mit schwarzer Hose und Oberteil bekleidet beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de an.

Automatenaufbrüche

Wörth/Kandel (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden sowohl in Wörth als auch in Kandel die Geldkassetten von mehreren Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Der Täter entnahm das Kleingeld und konnte unerkannt flüchten.

Der Sachschaden dürfte im 4-stelligen Bereich liegen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Rülzheim an der MMC-Waschanlage vier Staubsaugerautomaten durch unbekannte Personen aufgebrochen. Die Täter entwendeten zwischen 50 und 100 EUR in Münzen. Durch die beschädigten Automaten entstand für den Betreiber der Waschanlage ein zusätzlicher Schaden in Höhe von circa 500 EUR.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl von Metallbandtrommeln

Jockgrim (ots) – In Jockgrim wurden von Montag auf Dienstag Nacht an zwei verschiedenen Baustellen je eine Trommel mit Kupferkabeln und eine Trommel mit Aluminiumband entwendet. Vermutlich benutzten die Täter zum Abtransport schweres Gerät, wie zum Beispiel einen Radlader oder Gabelstapler. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen sofort zu melden und sich Kennzeichen von Baumaschinen zu notieren, wenn sich zu unüblichen Zeiten Personen an Baustellen aufhalten, die vermeintlich als Bauarbeiter dort agieren.