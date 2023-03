Karlsruhe – Fußballbegegnung des KSC gegen den Hamburger SV – Empfehlungen der Polizei zur Anreise

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Mit Blick auf die Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den Hamburger SV am

kommenden Sonntag möchte die Polizei auf die derzeitige besondere

Verkehrssituation hinweisen:

Spätestens um 11:30 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den

Kraftfahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenzulauf zum

Stadion wird der Adenauerring früher gesperrt. Aufgrund der Baustelle mit

einspuriger Verkehrsführung auf dem Adenauerring zwischen Willy-Brandt-Allee und

Stadion ist mit erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu

rechnen. In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass alle Fans des Karlsruher SC,

die mit Kraftfahrzeugen anreisen, das Stadion nicht aus Richtung

Willy-Brandt-Allee ansteuern, denn von dort ist die Durchfahrt nur zum

Gästebereich des Birkenparkplatzes möglich. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer

müssen damit rechnen, auf diesem Weg nicht zu den Eingängen der Ost- und

Südtribüne zu gelangen.

Stadionbesucherinnen und -besucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost-

und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung

Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche

Verkehrsmittel zu benutzen. Ab dem Durlacher Tor werden ab Stadionöffnung im

10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Heimfans mit Karten für die Nordtribüne wird empfohlen, öffentliche

Verkehrsmittel in die Karlsruher Innenstadt zu nutzen und von dort zu Fuß den

provisorischen Stadionzugang auf der Friedrichstaler Allee über den

Schlossgarten aufzusuchen.

Für bahnreisende Gästefans wird vor und nach dem Spiel ein kostenloser

Bustransfer zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und Stadion angeboten. Im Falle

einer Anreise über die Bundesautobahn 5 wird dringend empfohlen, diese bereits

an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen und anschließend über die

Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die Bundesstraße 36 nach

Karlsruhe zu fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut, die Linkenheimer

Landstraße und die Willy-Brandt-Allee gelangen Gästefans dann auf den

Adenauerring in Richtung Stadion und so zu den reservierten Parkplätzen und dem

Gästebereich im Stadion.

Mit einer angemessenen Zahl an Einsatzkräften wird das Polizeipräsidium

Karlsruhe gemeinsam mit den Ordnern des KSC für die Sicherheit der Zuschauer in

und um das Stadion sorgen.

Die Polizei weist auf die geltende Stadionordnung hin, wonach das Betreten sowie

der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder sonst

berauschte Personen nicht gestattet ist.

Im Übrigen informiert das Polizeipräsidium Karlsruhe darüber, dass lageabhängig

auch eine Drohne eingesetzt wird.

Unbekannte legen Brand – Bundespolizei sucht Zeugen

Illingen (ots) – Bereits am 1. März 2023 kam es am Bahnhof Illingen zu einer

Sachbeschädigung, als Unbekannte ein Feuer legten. Der Feuerwehr gelang es den

Brand zu löschen. Derzeit wird von einem Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro

ausgegangen.

Ein Anwohner meldete den Brand, der sich direkt am Treppenaufgang zum Bahnsteig

aus Richtung Luigstraße ereignete. Die Feuerwehr war gegen 19:40 Uhr vor Ort und

begann mit den Löscharbeiten. Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Hierfür werden Zeugen

gesucht, die am 1. März 2023 in diesem Zusammenhang am Bahnhof Illingen etwas

beobachtet haben. Hinweise können jederzeit telefonisch unter 0721 120160 oder

online unter www.bundespolizei.de abgegeben werden.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Erneut betrügerische Anrufe – Präventionshinweise der Polizei Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag meldeten sich bislang Unbekannte telefonisch

überwiegend bei Senioren im Stadt- und Landkreis Karlsruhe und versuchten mit

den Betrugsmaschen „Falscher Polizeibeamter“ und „Schockanruf“, ihre Opfer um

ihr Hab und Gut zu bringen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand täuschten die Tatverdächtigen angebliche

Notlagen von Familienangehörigen oder Einbruchsserien in der Nachbarschaft vor.

In diesem Zusammenhang versuchten die Betrüger, ihre Gesprächspartner nach deren

Vermögensverhältnissen auszufragen und zur Zahlung notwendiger Kautionen zu

veranlassen. Alle Angerufenen durchschauten die Betrugsmaschen allerdings

schnell, sodass es nach jetzigem Ermittlungsstand zu keinen finanziellen Schäden

kam.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von

persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie
den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen
Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei
den Tätern landen.

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei

den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und
finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie
vertrauen.

vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de.

Eggenstein-Leopoldshafen – Brand mehrerer Wohncontainer

Karlsruhe (ots) – Nahe eines Obsthofs in der Landstraße in

Eggenstein-Leopoldshafen gerieten am frühen Mittwochmorgen mehrere

Arbeiterunterkünfte in Brand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer gegen 04:00 Uhr in einem

Wohncontainer aus und griff rasch auf weitere nahegelegene Unterkünfte über.

Über 50 Personen mussten evakuiert werden, ein Bewohner wurde mit leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 70.000 Euro.

Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden vom Polizeiposten Hardt

übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt

ursächlich für den Großbrand gewesen sein.

Karlsruhe – Fahrradfahrer von Pkw erfasst und leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 34-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagnachmittag offenbar

von einer Autofahrerin übersehen und leicht verletzt.

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin wollte gegen 17:00 Uhr offenbar von der

Güterbahnstraße auf die Schwarzwaldstraße abbiegen und übersah hierbei wohl

einen auf dem Fahrradstreifen fahrenden 34-jährigen Mann. In der Folge kam es

zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher der Radfahrer über die

Motorhaube des Pkw zu Boden stürzte. Hierbei erlitt der Fahrradfahrer offenbar

nur leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren

Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400

Euro.

Karlsruhe – Kellerbrand in Mehrfamilienhaus – Keine Personen verletzt

Karlsruhe (ots) – Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bernsteinstraße

wurde am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr ein Brand mit starker Rauchentwicklung

gemeldet.

Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd zügig erkannt und gelöscht werden.

Ursächlich für die Rauchentwicklung war nach ersten Erkenntnissen wohl ein in

Brand geratener Fahrradreifen in einem Kellerabteil. Durch den entstandenen

Rauch wurde offenbar niemand verletzt. Alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen

bleiben, eine Evakuierung war nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich

auf etwa 550 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

Karlsruhe – Seitliche Kollision zweier Pkw auf Südtangente – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einer seitlichen Kollision zweier Pkw-Fahrer kam es

zurückliegend am 01. Februar 2023. Der Unfallhergang ist bislang unklar, die

Polizei sucht deshalb nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten

konnten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren beide Pkw-Fahrer gegen 13:55 Uhr kommend

vom Kühlen Krug in Richtung Karlsruhe-Durlach auf der Südtangente. Im Rahmen der

Verkehrsunfallaufnahme ergab sich, dass der rechte Fahrstreifen von einer

schwarzen Mercedes E-Klasse befahren wurde, der linke Streifen von einem weißen

VW Golf. Aus bislang unbekannter Ursache kam es offenbar im fließenden Verkehr

zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben

dazu machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West

unter der Telefonnummer 0721/666-3611 zu melden.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Hundebiss

Karlsruhe (ots) – Verletzungen zog sich eine Frau am Dienstagabend durch einen

freilaufenden Hund im Karlsruher Stadtteil Daxlanden zu.

Nach jetzigem Ermittlungsstand, lief die 42-jährige Geschädigte gegen 21:00 Uhr

mit ihrem Hund auf einem Fußweg hinter der Thomas-Mann-Straße an der

Bundesstraße 36 entlang. Hierbei näherte sich ihr wohl von hinten ein

freilaufender Hund an und biss ihrem Hund unvermittelt in die Hinterläufe. Beim

Versuch die beiden Hunde zu trennen zog sich das Opfer offensichtlich Verletzung

am Mittelfinger zu. Ihr Vierbeiner erlitt durch den Angriff ebenfalls

Verletzungen. Der freilaufende Hund war in Begleitung einer älteren Dame. Dieser

wurde im Nackenbereich verletzt.

Bei dem Hund der unbekannten Frau soll es sich um einen kleinen weißen Hund mit

wuscheligem Fell gehandelt haben. Eine Beschreibung der Dame kann nach jetzigem

Ermittlungsstand nicht angegeben werden.

Der Fachdienst der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit diesem unter 0721

663398-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Schwerpunktkontrolle Gurt- und Handyverstöße

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag, zwischen 14:30 und 17:00 Uhr, führte die

Verkehrspolizeiinspektion gemeinsam mit der Bereitschaftspolizeidirektion

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Karlsruhe mit dem Schwerpunkt Gurt- und

Handyverstöße durch. Hierzu wurde in der Durlacher Allee eine stationäre

Kontrollstelle eingerichtet. Insgesamt stellten die kontrollierenden Beamten 12

Gurtverstöße und 12 Handyverstöße fest. Auch fehlte bei zwei Fahrzeugen eine

entsprechende Kindersicherung. Die Kontrollaktion stieß auf eine vorwiegend

positive Resonanz seitens der Verkehrsteilnehmenden.

Waldbronn – Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – Auf der Landesstraße 609 zwischen der Autobahnanschlussstelle

Karlsbad und der Einmündung in Richtung Langensteinbach ereignete sich am

Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, zu dem

die Polizei nun Zeugen sucht.

Kurz vor 16.00 Uhr fuhr die Fahrerin eines Audi neben einem Lkw, der Baumstämmen

geladenen hatte, in Richtung Waldbronn-Busenbach. Kurz vor der Einmündung nach

Langensteinbach wechselte der Lkw offenbar den Fahrstreifen. Die Autofahrerin

musste in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Hierbei

überfuhr die Frau ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Lkw fuhr

offenbar weiter. An dem Auto und den Verkehrseinrichtungen entstand ein

Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer

07243/32000 zu wenden.

Linkenheim-Hochstetten – Zeugen nach Überfall auf Tankstelle gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein noch unbekannter bewaffneter Täter überfiel am

Dienstagabend eine Tankstelle in der Karlsruher Straße in Linkenheim.

Wie bislang bekannt, betrat gegen 20.00 Uhr ein Unbekannter den Verkaufsraum der

Tankstelle und bedrohte eine 22-jährige Angestellte mit einer Pistole. Hierbei

forderte der Räuber Bargeld, welches er in einer mitgeführten Plastiktüte

verstaute. Anschließend verließ er die Tankstelle und floh mit mehreren hundert

Euro Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei

führte bislang nicht zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters. Die Angestellte

blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 17-19 Jahre alt, ca. 170 -175 cm groß, schlank, möglicherweise blaue Augen,

schwarze Sturmhaube mit einem lilafarbenen Streifen, schwarze

„Puma“-Jogginghose, schwarze Bomberjacke mit weißem Emblem auf der rechten Brust

und Reißverschluss am linken Oberarm, weiße Socken, schwarze Schuhe. Bewaffnet

mit einer schwarzen Pistole.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Bei einem Großbrand auf dem Gelände eines Spargel- und Erdbeerhofes wurde am frühen Mittwochmorgen eine Person verletzt und musste mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Von dem Brand waren 24 Wohncontainer mit Anbauten auf einer Fläche von 250qm betroffen. Insgesamt 54 Personen konnten sich in Sicherheit bringen und wurden im Feuerwehrhaus betreut.

Auf dem Gelände eines Spargel- und Erdbeerhofes an der Landstraße zwischen den Ortsteilen Eggenstein und Leopoldshafen kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Großbrand. „Als wir mit den ersten Fahrzeugen vor Ort waren brannten schon mehrere Wohncontainer und das Feuer drohte sich auf weitere Container und Wohnwagen auszuweiten“, berichtete Feuerwehrkommandant Dominik Wolf, der den Einsatz der Feuerwehr leitete. Auf seine Anforderung hin wurde die Alarmstufe erhöht und von der Integrierten Leitstelle Karlsruhe weitere Feuerwehrkräfte aus Linkenheim-Hochstetten alarmiert. Insgesamt waren 66 Feuerwehrangehörige mit 16 Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz. „Wir haben die in Sicherheit gebrachten Bewohnerinnen und Bewohner mit Fahrzeugen der Feuerwehr und des DRK zur Betreuung in das Feuerwehrhaus Eggenstein gefahren“, berichtet Wolf weiter. Diese Maßnahme wurde vom Ordnungsamt der Gemeinde gemeinsam mit Polizei durchgeführt.

Mehrere Trupps der Feuerwehr löschten mit insgesamt acht Rohren den ausgedehnten Brand. Ein Übergreifen auf weitere Container und Wohnwagen konnte die Feuerwehr verhindern. Mit den A-Schläuchen aus dem Abrollbehälter Wasserversorgung konnte eine 600m lange Löschwasserleitung zum Hydrantennetz aufgebaut werden. Für die Feuerwehr kam erschwerend hinzu, dass zeitgleich zum Brandeinsatz die Besatzungen von zwei Feuerwehrfahrzeugen in einem weiteren Einsatz zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer Menschenrettung aus einer Wohnung eingesetzt waren. Der Stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier war vor Ort und an der Einsatzstelle.

Der Rettungsdienst war unter der Leitung von Max Gay mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und der DRK-Ortsbereitschaft aus Eggensein-Leopoldshafen mit insgesamt 14 Einsatzkräften an der Brandstelle. Ebenfalls im Einsatz war die Notfallhilfe der DLRG. Die Polizei war mit zwölf Streifenwagenbesatzungen und 24 Beamtinnen und Beamten vor Ort. Die Straßen im Bereich der Einsatzstelle wurden von der Polizei gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Zur Schadensursache und zur Höhe des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.