Nackenschmerzen nach Auffahrunfall

Limburgerhof (ots) – Infolge einer Unachtsamkeit fuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Birkenheide am Dienstagabend auf der K14/Speyerer Straße, einer vor ihr fahrenden 27-jährigen aus Ludwigshafen auf.

Nach dem Zusammenstoß klagte die 27-Jährige über Nackenschmerzen und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

An Hauswand gefahren

Schifferstadt (ots) – Aufgrund einer bisher ungeklärten Ursache kam eine 81-jährige Schifferstadterin am Dienstagmittag in der Keltenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Hauswand sowie einem geparkten Pkw. Da die Fahrzeugführerin vor Ort über Schmerzen klagte, wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen sowie an der Hauswand entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die die Polizeiinspektion in Schifferstadt zu wenden.

Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Bobenheim-Roxheim (ots) – Im Zeitraum vom 03.03.23, gegen 14:15 Uhr, bis zum 07.03.23, gegen 06:50 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Baucontainer auf der Baustelle auf dem Parkplatz des Landschaftsschutzgebietes „Kräppelweiher“, entlang der L523, angegangen und gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte noch nicht verifiziert werden, ob aus den Containern Gegenstände entwendet wurden. Der Schaden beläuft sich hierbei bislang auf einen 3-stelligen Betrag.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Fälle von Call-Center-Betrug durch angebliche Polizeibeamte

Dudenhofen (ots) – Am 07.03.2023 riefen mutmaßliche Trickbetrüger bei mehreren Personen in Dudenhofen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. In zwei Fällen täuschten sie den Angerufenen vor, dass es sich bei dem Anrufer um den Leiter der Polizeiinspektion Speyer handle und nannten auch dessen Namen.

Die Anrufer erweckten jeweils den Eindruck, dass ein Einbruch bei den Opfern bevorstehen könnte und dass diese „im Visier“ seien. Im weiteren Verlauf fragten die Anrufer nach Geld und Wertsachen. Sie forderten eine der Seniorinnen auf, ihr gesamtes Bargeld zu einer Postfiliale zu bringen. In keinem der Fälle gingen die Angerufenen auf den Betrugsversuch ein.

Tipps der Polizei

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Mehr Informationen erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/