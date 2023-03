Nächtliche Suche mit Hubschrauber nach Unfallflüchtigem (Foto)

Billigheim-Ingenheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 07.03.2023 kam kurz nach Mitternacht ein Pkw zwischen der Einmündung Heuchelheim-Klingen und Ingenheim nach rechts von der Fahrbahn der B38 ab. Hierbei wurde der vermeintliche, alkoholisierte Beifahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Da aufgrund des Schadensbildes zu vermuten war, dass auch dieser verletzt sein könnte, wurde unter anderem mit Feuerwehr, Hunden und dem Polizeihubschrauber nach dem Flüchtigen gesucht.

Im Fahrzeug konnten mehrere geleerte Alkoholflaschen aufgefunden werden, weshalb derzeit bei der Unfallursache von Alkoholeinfluss in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit ausgegangen wird. Die Polizei geht aktuell verschiedenen Ermittlungsansätzen nach.

Girls’Day 2023 – Die Polizei Edenkoben macht mit

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 27.04.2023 findet wieder der bundesweite Girls’Day statt. Nach zwei Jahren Coronapause öffnet auch die Polizeiinspektion Edenkoben wieder für 15 Mädchen aus den Klassen 5 bis 10 ihre Türen.

Wolltest Du schon immer wissen, wie der Arbeitsalltag einer Polizeibeamtin aussieht? Dann komm zum Girls’Day und schnuppere „Polizeiluft“!

An diesem Tag wollen wir Dir einen Einblick in unseren spannenden und vielfältigen Polizeiberuf bieten. Interesse geweckt? Dann sichert Euch Euren Platz und meldet Euch online unter https://www.girls-day.de/ für unsere Veranstaltung an.

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Schockanrufe

Annweiler (ots) – Am Mittwoch 08.03.2023 gingen im Stadtbereich Annweiler mindestens 2 sogenannte Schockanrufe ein. Ein männlicher Anrufer gab vor eine Frau totgefahren zu haben und werde an die Polizei weitergeben.

Die angerufenen erkannten die Masche und legten auf. Sollten noch weitere Anrufe eingegangen sollten diese an die Polizei Annweiler unter 06346-96462519 gemeldet werden.

Verkehrskontrollen

Edenkoben (ots) – Im Rahmen einer Zivilstreife mussten Mittwoch 07.03.2023 im Bereich Edenkoben 3 Autofahrer mit einem Bußgeld von 30 Euro belegt werden, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Weil ein Autofahrer bei „Rot“ über die Ampel fuhr, muss er mit einem Bußgeld sowie einem 1-monatigen Fahrverbot rechnen.

Wegen Fahrzeugmängel an PKW bekamen 12 Autofahrer Kontrollaufforderungen, mit der Maßgabe, die Mängel schnellstmöglich zu beheben. Für weitere 12 Autofahrer wird es ziemlich teuer. Sie werden in Kürze einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro erhalten, weil sie während der Fahrt telefonierten. Zudem wird ihnen ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei eingetragen.

Die Polizei appelliert: Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist in Deutschland ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück, wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.