Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin

Worms (ots) – Am gestrigen Dienstag wurde eine 71-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Bebelstraße verletzt. Ein 62-Jähriger Autofahrer übersah die Radfahrerin, als er in den Kreisverkehr Bebelstraße/Von-Steuben-Straße einfuhr.

Die 71-Jährige musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 71-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Worms (ots) – Im Zeitraum vom 06.03.2023, 18:00 Uhr bis zum 07.03.2023, 17:00 Uhr wurde der parkende PKW eines 24-Jährigen in der Liebenauer Straße in Worms durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle ohne zuvor die notwendigen Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Es handelt sich um eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. Dem/der flüchtigen Fahrer*in droht hierbei eine Geld- oder Freiheitsstrafe, sowie der Führerscheinentzug. Auch kann er/sie den Versicherungsschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und den Fremdschaden alleine begleichen müssen.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten zudem auf ihren Kosten sitzen. Einen Zettel mit seinen Daten zu hinterlassen, reicht nicht aus. Bedenken Sie: es könnte auch Ihr Auto treffen, helfen Sie uns deshalb, Unfallopfern zu helfen und notieren Sie sich, wenn Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht werden, das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Melden Sie bitte jeden Unfall sofort der Polizei.

Dachstuhlbrand

Eppelsheim (ots) – Am Montag 06.03.2023 wurde gegen 12.15 Uhr der ein Dachstuhlbrand beim Bahnhof in Eppelsheim gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um das ehemalige Bahnhofsgebäude, welches zur Zeit leer steht. Züge können den Bahnhof passieren, sie dürfen aufgrund der Nähe zum Bahnhofsgebäude gegenwärtig dort nicht anhalten.

Vom Objekt aufsteigender Rauch zieht in Richtung der Autobahn 61. Dort wurde der Verkehr bisher nicht beeinträchtigt. Zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Löscharbeiten der FFW Alzey-Land noch an. Zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vollendeter Betrug mittels WhatsApp

Worms (ots) – Am Dienstag, den 07.03.2023, erbeuteten unbekannte Täter mit einer Betrugsmasche einen vierstelligen Betrag. Die Täter gaben sich als Tochter des Geschädigten aus und gaukelten eine finanzielle Notlage vor. Trotz mehrerer Nachfragen, überwies der 65-jährige Geschädigte letztendlich den geforderten Betrag. Erst danach fiel ihm der Betrug auf.