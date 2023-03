Jugendlicher flüchtet vor Polizeikontrolle

Kaiserslautern (ots) – Vor einer Polizeikontrolle ist ein Jugendlicher am Dienstagnachmittag geflüchtet. Der Junge war einer Streife gegen 16.30 Uhr in der Feuerbachstraße aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Anblick der näher kommenden Polizeibeamten, nahm er jedoch in die Beine in die Hand und rannte in Richtung Slevogtstraße davon.

Die Polizisten folgten ihm und konnten unterwegs beobachten, wie der Jugendliche etwas aus seiner Hosentasche holte und sozusagen „im Vorbeilaufen“ über einen Zaun warf. Kurz darauf gelang es den Beamten, den Jungen zu stoppen und auch den weggeworfenen Gegenstand sicherzustellen: Es handelte sich um einen kleinen Beutel, in dem sich 2 Tabletten befanden.

Darauf angesprochen, stritt der 17-Jährige ab, dass ihm die Tabletten gehören. Er sei lediglich geflüchtet, da er nicht wisse, wie er sich bei einer Polizeikontrolle verhalten solle.

Weil der Verdacht bestand, dass es sich bei den Tabletten um Rauschgift handelt, wurden sie vorläufig einbehalten. Ein Schnelltest bestätigte wenig später diesen Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Opiate. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Verkehrskontrollen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag 07.03.2023 an 3 Stellen im Stadt- und Kreisgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Elf-Freund-Kreisel, am Messeplatz und in der Lauterstraße in Otterberg. Der Fokus der Kontrollen lag auf der Überprüfung der Insassensicherheit sowie der Ablenkung vom Straßenverkehr.

In 12 Fällen bekamen Autofahrer eine Anzeige, weil sie das Handy am Ohr hatten. Acht Pkw-Insassen hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt und drei hatten die vorgeschriebenen Dokumente, wie Führerschein oder Fahrzeugpapiere, nicht dabei. Sechs Fahrzeugführer erhielten sogenannte Mängelberichte mit einer Frist, bis zu dieser sie die festgestellten Mängel beheben müssen. |elz

Fahrradfahrerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagabend in der Mainzer Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nach Aussage des 46-jährigen Autofahrers wollte er von einem Parkplatz nach rechts in die Mainzer Straße fahren.

Beim Abbiegen übersah der 46-Jährige die 27-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in der Mainzer Straße fuhr. Es kam zur Kollision. Die 27-Jährige stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht nötig. Am Fahrrad und am Pkw entstand kein Schaden. |elz

Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf SV Sandhausen

Kaiserslautern (ots) – SV Sandhausen ist am Freitag zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff des Fußballspiels im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 18:30 Uhr.

Durch die Uhrzeit rechnet die Polizei, gerade bei der Anreise, mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Stadt und damit einhergehend auch mit starken Behinderungen im Verkehrsfluss. Die Polizei Kaiserslautern wird versuchen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, bittet gleichwohl aber auch um Verständnis. Es wird gebeten, möglichst frühzeitig und unter Nutzung der ÖPNV-Angebote anzureisen.

Besuchern des Spiels, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden.

Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln.

Die Stadtwerke Kaiserslautern informiert unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

Aktuell bestehen in und um Kaiserslautern einige Baustellen. Wer sich einen Überblick über Baustellen im Stadtgebiet verschaffen möchte, findet im Baustellenportal der Stadt Kaiserslautern unter Informationen dazu. Über Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken informiert der Landesbetrieb Mobilität unter https://verkehr.rlp.de im „Mobilitätsatlas“.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen, insbesondere wegen (versuchter) Körperverletzung beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußball-Abend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |elz