Haiger- Smiley in Corsa gekratzt

Gestern (08.03.2023), zwischen 12:45 Uhr und 15:20 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen in der Geisenbach abgestellten schwarzen Opel Corsa. In den Kofferraumdeckel kratzten die Vandalen einen Smiley. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Solms-Burgsolms: Auf Polizeibeamten zugefahren- Polizei ermittelt in einem versuchten Tötungsdelikt

Ein 26-jähriger Fahrer eines Audis ist in der Nacht zu Montag (06.03.2023) gegen 00:47 Uhr auf einen Polizeibeamten in der Oberndorfer Straße in Burgsolms zugefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte der Polizist eine Kollision verhindern.

Die Beamten führten eine stationäre Verkehrskontrolle in der Oberndorfer Straße durch. Der Audi-Fahrer sollte angehalten werden. Zunächst verlangsamte dieser offenbar seine Geschwindigkeit, beschleunigte jedoch unmittelbar im Anschluss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte der Fahrer seinen hochmotorisierten Audi auf die Gegenfahrbahn und steuerte auf den Polizeibeamten zu. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte dieser eine Kollision mit dem TT RS Coupé verhindern. Der Beamte blieb unverletzt. Der Audi raste in Richtung Burgsolms und weiter in Richtung B49. Im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen bemerkten die Beamten das geflüchtete Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblicklicht am Ende des Beschleunigungsstreifens an der Auffahrt Mittelbiel. Die Ermittler nahmen den 26-jährigen Fahrer vorläufig fest. Er musste mit zur Wetzlarer Wache. Der Sachverhalt wurde einer Bereitschaftsstaatsanwältin vorgetragen, die eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Audis anordnete. Der aus der Landkreis Gießen stammende 26-Jährige durfte die Polizeiwache nach den polizeilichen Maßnahmen am nächsten Vormittag verlassen. In diesem Zusammenhang bittet die Wetzlarer Kriminalpolizei den Fahrzeugführer, der sich während des Vorfalls in der Verkehrskontrolle befand, sich dringend mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Unfall auf der A45 in Höhe Wetzlar-Ost

Ein Lkw-Fahrer war heute Morgen (08.03.2023), gegen 07:05 Uhr, mit seinem MAN auf der mittleren der drei Fahrspuren auf der A 45 in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Wetzlar-Ost fuhr plötzlich aus bislang noch unbekannten Gründen ein Mercedes GLC 220 auf das Heck des Lkw-Anhängers auf. Der Krone-Anhänger wurde stark beschädigt, der Lkw kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein auf der rechten Fahrspur fahrender Daimler CLK beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtunfallschaden auf rund 30.000 Euro. Der 39-jährige MAN-Fahrer, sowie der 18-jährige CLK-Fahrer blieben unverletzt. Der Unfallfahrer stieg aus seinem erheblich beschädigten schwarzen GLC aus und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Wetzlar: Betrüger gehen leer aus

Gestern (07.03.2023), meldeten sich mehrere Bürger aus dem Stadtgebiet bei der Wetzlarer Polizei Offenbar hatten Telefonbetrüger angerufen und ihr Glück auf verschiedenste Art versucht. Sie gaben sich als angebliche Mitarbeiter des Amtsgericht Wetzlar, als „Herr Neumann“ und in einigen Fällen als „Gerichtsvollzieher Wagner“ aus. Der männliche Anrufer, mittleren Alters, sprach deutsch ohne Akzent und fragte die angerufenen Personen gezielt nach Personalien. In den meisten Fällen handelte es sich um die Daten älterer Menschen, auf die offensichtlich der Telefonanschluss lief und die teilweise bereits verstorben sind. Bei Rückfragen oder der Aussage, die Person nicht zu sein bzw. diese sei verstorben beendete der Anrufer das Gespräch. In einigen Fällen erfragte der Betrüger die Kontodaten Zu Geldforderungen kam es nicht, alles Telefonate wurden frühzeitig beendet. Telefonbetrüger sind regelmäßig aktiv, und das auch manchmal mit Erfolg. Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

persönlichen Daten.

Benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

finanziellen Verhältnisse.

Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. .

vertrauen.

weiter.

Lahn-Dill-Kreis: zahlreiche Glatteisunfälle

Im gesamten Lahn-Dill-Kreis haben sich heute Vormittag (08.03.2023) witterungsbedingt zahlreiche Unfälle ereignet. Nach einer ersten Bilanz hat die Polizei im Zusammenhang mit Glätte zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr rund 20 Verkehrsunfälle aufgenommen. In einem Großteil der Fälle blieb es bei Blechschäden. In einzelnen Fällen wurden der Polizei leichte Verletzungen gemeldet.

Zwischen Langenaubach und der Abfahrt Flammersbach geriet eine 38-Jährige mit ihrem Citroen ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach. Die aus Leichtverletzte wurde von Rettungskräften behandelt.

Auf der L3046 in Höhe Fleisbach verletzte sich 49-jährige Autofahrerin aus Greifenstein leicht. Sie war gegen 09:15 Uhr mit ihrem Ford Eco Sport auf der Landesstraße von Greifenstein kommend in Richtung Merkenbach unterwegs. Zwischen dem Abzweig Fleisbach und Merkenbach kam sie in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem Auto in den Straßengraben, wo das Auto auf der Seite zum Erliegen kam. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Zwischen Schönbach und Breitscheid rutschte gegen 09:30 Uhr ein slowenischer Lkw in die Leitplanke und riss sich den Tank auf. Mehrere hundert Liter Diesel traten aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Kreisstraße 21 war während der Bergungsmaßnahme in Richtung Schönbach gesperrt.

In Höhe der Anschlussstelle Wetzlar Süd krachte aufgrund der winterglatten Fahrbahn ein Mercedes Benz in die Mittelleitplanke der linken Fahrspur. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zu den Sachschäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.