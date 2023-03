Marburg – Einbruch gescheitert

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem gescheiterten Einbruchsversuch in einen Gastronomiebetrieb in der Gisselberger Straße und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit von Montag auf Dienstag, 07. März, zwischen 23 und 09.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen an oder rund um die Pizzeria gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Drogentest reagiert positiv

Nach der positiven Reaktion des Drogentests endete die Autofahrt für einen 27 Jahre alten Mann mit der allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag, 07. März, um kurz nach 13 Uhr. Das Auto musste in Neustadt stehenbleiben. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Marburg – Häuser mit Farbe beworfen

Nach den Spuren warfen derzeit noch unbekannte Täter mit Farbe gefüllte Gläser gegen zwei Häuser in der Schückingstraße. Die Gläser zerplatzten und die Farbe ergoss sich über die Fassade der beiden nebeneinanderstehenden Häuser. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Informationen in der Nacht zum Dienstag, 07. März., gegen 01.15 Uhr. Wer war zu dieser Zeit in der Schückingstraße oder in unmittelbarer Nähe unterwegs? Wem ist dort eine oder sind mehrere Personen aufgefallen? Wer kann der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, sachdienliche Hinweise geben?

Biedenkopf/Capel/Hachborn – Achtung! – Taschendiebe unterwegs

Nach insgesamt vier Anzeigen an zwei Tagen warnt die Polizei vor aktuell tätigen Taschendieben, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der oder die Täter nutzten entweder günstige Gelegenheiten und griffen in offene Handtaschen oder Einkaufswagen oder aber sie arbeiteten gemeinschaftlich mit der Masche der Ablenkung

Bereits am Montag, 06. März, stahlen der oder die Taschendiebe einer 85-jährigen Seniorin im Aldi Markt in Biedenkopf die Geldbörse aus der im Einkaufskorb abgestellten Handtasche. Der Täter hob nur wenig später mit der erbeuteten EC_Karte Geld am Geldautomaten der Sparkasse Biedenkopf ab und bezahlte wiederum 30 Minuten später im Lidl-Marktes in Gladenbach damit seinen Einkauf.

Am Dienstag (08. März) traten dann Taschendiebe zwischen 11.15 und 12.15 Uhr im Lidl-Markt und im Aldi-Markt in Cappel und im Aldi-Markt in Hachborn in Erscheinung.

Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Taschendiebstahlen geht, bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer war zu dieser Zeit in den genannten Geschäften? Wem sind dort verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann diese Personen beschreiben? Wem sind auf den Parkplätzen Fahrzeuge z.B. mit auswärtigen Kennzeichen oder mit scheinbar wartenden Insassen?

Landkreis – Wintereinbruch – Bilanz (Stand 13 Uhr)

22 Verkehrsunfälle, davon 6 mit leicht verletzten Insassen, nahm die Polizei am Mittwoch, 8. März, zwischen 07 und 11.30 Uhr auf. Zwei der Unfälle führten zu längeren Straßensperrungen. Die Verkehrsunfälle waren im gesamten Landkreis, tendenziell vermehrt im Hinterland Die Witterungsbedingungen sorgten im gesamten Landkreis für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Gesperrt waren zwischen 07.40 und 11 Uhr die Kreisstraße 46 zwischen Silberg und Hommertshausen und die Landstraße 3073 von Kirchhain nach Rauschenberg zwischen 08.15 und 10.40 Uhr. Auf der Kreisstraße prallten zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Die beiden Fahrer erlitten eher leichtere Verletzungen. An den Autos entstanden Totalschäden in einer Höhe von ca. 40.000 Euro. Auf der Landstraße 3073 verletzte sich eine Fahrerin bei der Kollision zweier Autos ebenfalls eher leicht. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden von nach ersten Schätzungen 9000 Euro. In Biedenkopf passierten kurz hintereinander und an fast gleicher Stelle auf der Bundesstraße 253 zwei Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von 14.000 Euro. Hier blieben alle beteiligten unverletzt.

Keine Auseinandersetzung – kein großer unbekannter Mann! 14-Jähriger ändert seine Aussagen – Stichverletzung beim Herumalbern (Bezug: Presseinformation vom 27. Februar – Auseinandersetzung beim GGS)

Der 14-Jährige schilderte mittlerweile das ursprünglich dargestellte Geschehen vor dem GGS völlig anders. Danach gab den beschriebenen Mann, der ihm die Stichverletzung zugefügt haben soll, nicht. Der 14-Jährige gab an, dass er sich und seinen 15-jährigen Freund mit der Story habe schützen wollen. Der Geschehensablauf, der letztlich zu der tiefen Stichwunde an der Innenseite des rechten Oberschenkels, kurz oberhalb des Knies, führte, basiert nach wie vor auf den Aussagen der Jugendlichen und steht daher nicht fest. Nach jetzt vorliegenden Aussagen entstand sie an einem anderen Ort und beim „Herumalbern“. Der Verletzte konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die Polizei suchte am 27. Februar mit der Presseinformation unter der Überschrift „Auseinandersetzung beim GGS“ nach Zeugen und bat um Hinweise zu dem geflüchteten Mann. Der 14-Jährige hatte zunächst angegeben, am Freitag, 24. Februar, um etwa 20.35 Uhr, durch einen ihm nicht bekannten ca. 1,80 Meter großen, schlanken und dunkel gekleideten Mann mit schwarz-weißen Nike Air Max und aufgesetzter Sturmhaube mit Augenschlitz angesprochen und dann mit einem Messer verletzt worden zu sein. Der Mann sei dann geflüchtet. Das Ganze soll sich in der Leopold-Luca-Straße beim Georg-Gassmann-Stadion bzw. beim dortigen Lebensmittelmarkt ereignet haben. Nach den neuerlichen Darstellungen gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es diesen Vorfall und den Mann vor dem GGS nicht gab.