Gesuchter Straftäter lässt im Bahnhof die Hose herunter

Gießen (ots) – Nicht von seiner besten Seite zeigte sich gestern Nachmittag

(7.3. / 14:45 Uhr) ein 35-jähriger Mann im Bahnhof Gießen. Der Mann zog vor

einer 24-jährigen Frau die Hose samt Unterwäsche herunter und belästigte sie

anschließend durch wiederholtes Ansprechen. Der jungen Frau wurde dies zu viel

und begab sich daraufhin zum Bundespolizeirevier Gießen. Die verständigten

Beamten konnten den Wohnsitzlosen kurz darauf in der Bahnhofshalle feststellen.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein offener

Haftbefehl in anderer Angelegenheit besteht. Da der Mann die zur Abwendung der

Haftstrafe erforderliche Geldsumme nicht aufbringen konnte, musste er den Gang

in die Justizvollzugsanstalt Gießen antreten.

Linden- Leihgestern: Zeugensuche nach Raub

Obwohl der Kriminalpolizei bereits alle Beteiligten bekannt sind, suchen die Ermittler Zeugen einer Auseinandersetzung, die am Dienstag, 7. März, gegen 18.10 Uhr auf einem Feldweg beim Spielplatz in der Gustav-Heinemann-Straße stattfand. Bisherigen Ermittlungen zufolge trafen sich dort mehrere junge Männer, da einer von ihnen den anderen E-Shishas verkaufen wollte. Anstatt dafür Geld zu bezahlen, versuchten sie dann aber, die Gegenstände zu entwenden. Dabei schlugen sie den 17-Jährigen aus Linden und setzten zudem Pfefferspray gegen ihn ein. Mit etwa 40 E-Shishas im Gesamtwert von über 400 Euro machten sie sich anschließend aus dem Staub. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Insbesondere bittet die Kripo eine Frau, die dem 17-Jährigen im Anschluss ein Taschentuch reichte, sich zu melden. Ebenso werden andere Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Vorfall geben können (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Heuchelheim: Mit Radfahrerin kollidiert

Als am Dienstag, 7. März, ein 57-jähriger Staufenberger mit seinem Mercedes von der Kinzenbacher Mühle nach links in die Rodheimer Straße Richtung Biebertal abbog, kollidierte der PKW gegen 19.50 Uhr mit einer auf der Rodheimer Straße Richtung Gießener Straße fahrenden Fahrradfahrerin. Die 29-Jährige aus Gießen stürzte und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein etwa 100 Euro hoher Schaden, beim PKW waren es etwa 1.000 Euro.

Gießen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Eine 36-jährige Gießenerin stand am Dienstag, 7. März, mit ihrem Honda an einer roten Ampel in der Rodheimer Straße, um in die Krofdorfer Straße nach rechts abzubiegen. Als sie ein Hupen hörte, bezog sie es offenbar auf sich und ging wohl davon aus, fälschlicherweise noch an der Ampel zu stehen. Sie fuhr daraufhin an und kollidierte mit einem 31-jährigen Gießener, der auf seinem Fahrrad bei grün zeigender Ampel die Krofdorfer Straße überquerte. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Am Fahrrad entstand ein Reifenschaden, am PKW schätzten Polizeibeamte den Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Wettenberg- Wißmar: Mercedes touchiert

Etwa 1.300 Euro hoch ist der Schaden an einem Mercedes, bei dem ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel abriss. Zwischen 19 Uhr am Sonntag, 5. März, und 12.10 Uhr am Montag passierte der Unfall in der Bahnhofstraße. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755.

Hungen: Leicht verletzt nach Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der L3137 zwischen Hungen und Villingen stießen am Dienstag, 7. März, aus bislang ungeklärter Ursache zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge leicht aneinander. Am gelben Skoda Fabia entstand dadurch gegen 12.10 Uhr ein etwa 800 Euro hoher Schaden am Außenspiegel und an der Scheibe der Fahrertür. Die 69-jährige Fahrerin aus Hungen erlitt in der Folge leichte Schnittverletzungen. Beim zweiten Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Kleinwagen, dessen Fahrer seine Fahrt in Richtung Villingen unerlaubt fortsetzte. Die Polizei in Grünberg sucht Unfallzeugen und bittet um Hinwiese zum zweiten Unfallbeteiligten (Telefonnummer 06401/ 91430).

## Landkreis Gießen: Unfälle in Zusammenhang mit Wintereinbruch

In den Morgen- und Vormittagsstunden des heutigen Mittwochs war die Polizei bei einigen Verkehrsunfällen im Einsatz, bei denen der Wintereinbruch eine Rolle gespielt haben dürfte. Auf den Autobahnen rutschte gegen 9.05 Uhr ein PKW auf der A480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und Reiskirchen in die Leitplanke, der Fahrer erlitt einen Schock, insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verkehrsbehinderungen blieben hier aus. Anders, und offenbar auch nicht witterungsbedingt, verlief es auf der A5 zwischen Grünberg und Reiskirchen. Ein LKW und drei PKW kollidierten hier gegen 9.20 Uhr miteinander, nachdem ein Beteiligter bremste und die anderen vermutlich aufgrund von zu geringem Abstand aufeinander auffuhren. Ein PKW blieb bis zum Eintreffen eines Abschleppers auf dem linken Fahrstreifen liegen, die anwesenden Polizeibeamten führten den Verkehr teilweise an der Unfallstelle vorbei. Gegen 10.55 war die Straße wieder frei, es entstand ein mehrere Kilometer langer Stau. In Lindenstruth auf der B49 kam gegen 7.15 Uhr ein Fahrzeug vermutlich in Folge der Straßenglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten. Die Fahrerin blieb unverletzt, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Fahrzeug. In der Auffahrt zur B49 in Richtung A485 kam in Gießen ein 28-Jähriger mit seinem VW von der Fahrbahn ab und touchierte gegen 7.30 Uhr die Schutzplanke, ein Verkehrsschild und eine Warnbarke. Der Gießener blieb unverletzt, am VW entstand ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden. Mit der Leitplanke kollidierte gegen 7.45 Uhr eine Toyota-Fahrerin auf der L3129, als sie auf dem Stück zwischen dem Abzweig Reinhardshain und Bersrod von der Fahrbahn abkam. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb sie unverletzt, auch hier kam ein Abschlepper zum Einsatz. Gleich zwei Unfälle passierten auf der L3133, zwischen dem Abzweig nach Grüningen und Holzheim. Gegen 7.25 Uhr kam eine Fahrerin von der Fahrbahn ab, rutschte in die Leitplanke und fuhr ihren Ford noch auf einen angrenzen Feldweg. Während sie dort auf einen Abschlepper wartete, rief sie etwa 30 Minuten später erneut bei der Polizei an und berichtete von einem weiteren Unfall, der sich an der Stelle ereignet hatte. Hier waren zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, eins davon war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrer blieben offenbar unverletzt. Auf der L3127 geriet gegen 9.10 Uhr ein Fahrer zwischen Geilshausen und Beltershain von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Eine RTW-Besatzung untersuchte den Fahrer und entließ ihn vor Ort, da er unverletzt war.