Glätteunfall zwischen Hopfelde und Hessisch Lichtenau; Frau leicht verletzt

Polizei Hessisch Lichtenau

Ergänzend zu den bereits gemeldeten Unfällen mit Glättebezug, kam es auch gestern Nachmittag im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hessisch Lichtenau zu einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau war gegen 16.48 Uhr von Hopfelde in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs und verlor dann in der Anfahrt auf einen Kreuzungsbereich auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Die Frau kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Autofahrerin konnte sich leichtverletzt selbständig aus dem Auto befreien und wurde später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst an der Unfallstelle im Einsatz. Das beschädigte Fahrzeug (Schaden ca. 3000 Euro) musste später abgeschleppt werden.

Geldbörsendiebstähle-

Am Montag und Dienstag kam es in zwei Lebensmittelmärkten in Eschwege und Witzenhausen zu Geldbörsendiebstählen. In einem Fall wurde im Anschluss mit einer geklauten Bankkarte noch Bargeld abgehoben.

85-jährige Rentnerin wird zweimal Opfer

Am gestrigen Dienstag ist einer 85-jährigen Rentnerin aus Witzenhausen das Portmonee im Aldi-Markt in Witzenhausen „An der Bohlenbrücke“ gestohlen worden. Die Frau befand sich dort gegen 10.30 Uhr zum Einkaufen, als die Diebe in einem unbeobachteten Moment zuschlugen und das Portmonee aus der Handtasche entwendeten. Ihre Handtasche hatte die Seniorin im Einkaufswagen abgestellt. In dem Portmonee befand sich neben einem größeren Bargeldbetrag auch der Personalausweis, eine Krankenkassenkarte sowie eine EC-Karte. Der Stehlschaden wird mit 450 Euro angegeben. Unmittelbar nach dem Diebstahl wurde die Seniorin dann erneut zum Opfer, denn den Dieben gelang es zeitnah die geklaute EC-Karte zum Abheben eines Bargeldbetrages zu verwenden. In der Sparkassenfiliale in der Walburger Straße in Witzenhausen konnten die bislang unbekannten Täter gegen 10.48 Uhr einen Bargeldbetrag von 2000 Euro vom Konto der 85-Jährigen abheben.

82-jähriger Rentner auf dem Parkplatz des Witzenhäuser Aldi-Marktes beklaut

Am vorherigen Montag war auch ein 82-jähriger Rentner aus Witzenhausen Opfer eines Geldbörsendiebstahls an ähnlicher Stelle geworden. Auf dem Parkplatz des besagten Aldi-Marktes ist der Mann nach eigenen Angaben gegen 11.30 Uhr von einer älteren, bis dato unbekannten, Dame um Hilfe gebeten worden, auf dem Boden liegende Papiere vor einem parkenden Fahrzeug aufzuheben. Diesen Umstand nutzen dann offenbar unbekannte Täter aus und klauten dem Mann das Portmonee unbemerkt aus der Jackentasche. Erst zu Hause stellte der 82-Jährige fest, dass er bestohlen worden war. Der Stehlschaden umfasst einen größeren dreistelligen Bargeldbetrag, den Personalausweis, den Führerschein sowie eine EC-Karte und eine Krankenkassenkarte.

70-jährige Frau im Eschweger Lidl-Markt beklaut

Am gestrigen Dienstag ist auch einer 70-jährigen Frau aus Meißner das Portmonee beim Einkaufen geklaut worden. Die 70-Jährige befand sich gegen 11.40 Uhr in dem Lidl-Discounter in der Bahnhofstraße. Dort schafften es die Täter in einem unbeobachteten Moment der Frau das Portmonee aus der äußeren Jackentasche zu klauen. Enthalten war in dem Portmonee neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch der Führerschein, eine EC-Karte und diverse Kundenkarten.

Hinweise zu den Fällen in Witzenhausen nimmt die dortige Polizei unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen bzw. die Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 für den Diebstahl in Eschwege.

Allgemeine Tipps zum Schutz gegen Taschendiebe:

Nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mitnehmen wie unbedingt nötig.

Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen tragen.

Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper tragen. >Im Gedränge auf Wertsachen und Taschen achten.

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle-

Polizei Werra-Meißner-Kreis: Der einsetzende Schneefall am gestrigen Nachmittag hat im Verlauf des gestrigen Abends bis heute Morgen im Werra-Meißner-Kreis bislang keine größeren Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Anzahl von Verkehrsunfällen gehabt.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sontra ist eine 19-jährige Autofahrerin aus Bebra auf winterglatter Fahrbahn gegen ein Verkehrszeichen gerutscht. Die junge Frau war am Dienstagabend auf der B 27 unterwegs, als sie gegen 20.10 Uhr leicht mit einem Wegweiser-Verkehrszeichen kollidierte. Die 19-jährige wollte von der B 27 aus Richtung Cornberg kommend nach links in Richtung Donnershag abbiegen, kam schließlich beim Abbiegevorgang auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte dann gegen das Schild. Am Auto der Frau und dem Wegweiser entstand jeweils leichter Sachschaden der noch nicht abschließend beziffert ist.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hessisch Lichtenau ist ein 52-jähriger Autofahrer aus Großalmerode von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann befuhr am heutigen Mittwochmorgen um kurz nach 01.00 Uhr die B 487 aus Schnellrode kommend in Fahrtrichtung Retterode. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam der 52-Jährige dann auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann überfuhr in der Folge dann einen Leitpfosten sowie eine Absperrvorrichtung für Kröten und kam letztlich im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Sowohl am Pkw des 52-Jährigen, als auch an dem Leitpfosten entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Darüber hinaus ist heute Morgen gegen 08.40 Uhr u.a. auf der L 3239 bei Großalmerode ein Pkw in den Graben gerutscht und hat dabei auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Letztlich musste für das Fahrzeug ein Abschleppdienst verständigt werden.

Bei den wenigen, bislang bekannten Vorfällen kam es lediglich zu Blechschäden, Personen kamen nicht zu Schaden.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Im Höhenweg in Meinhard-Grebendorf ist ein geparkter schwarzer Hyundai i30 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren linken Tür beschädigt worden. Der Schaden durch Kratzer und Dellen beträgt ca. 1000 Euro. Der Unfall ereignete sich in etwa Höhe Haus Nummer 6 zwischen Montagabend 21.30 Uhr und Dienstagmittag 12.45 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Katalysator von Pkw geklaut; Polizei sucht Zeugen

In Eschwege haben Unbekannte von einem silbernen Mercedes CLK 230 Kompressor den Katalysator im Wert von 400 Euro abmontiert und geklaut. Dabei richteten die Täter zudem Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einem Parkplatz im Eschenweg geparkt. Gemeldet wurde der Diebstahl am Dienstagmittag um kurz vor 14.00 Uhr. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Mountainbike am Stadtbahnhof Eschwege gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Am Stadtbahnhof in Eschwege haben Unbekannte aus der dortigen Fahrradgarage ein schwarzes Mountainbike der Marke „Giant“ im Wert von 230 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag zwischen 18.16 Uhr und 18.31 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Täter offenbar männlich und mit einer blauen Kapuzenjacke, grauer Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Vorfahrt genommen; Beteiligte leicht verletzt; Schaden 20.300 Euro

Eine 66-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Dienstagnachmittag gegen 14.25 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als sie in Wanfried an der Kreuzung „Vor dem Gatter“ / Ecke Ringstraße die Vorfahrt einer ebenfalls aus Eschwege stammenden 72-jährigen Autofahrerin missachtete. Die 66-Jährige befuhr die Straße „Vor dem Gatter“ von der Marktstraße kommend und übersah dann an besagter Kreuzung die bevorrechtigte 72-Jährige, welche die Ringstraße von rechts aus Richtung Mühlhäuser Straße kommend befuhr. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten vor Ort kurzzeitig behandelt werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und sind jeweils mit 10.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden. Dazu kommen noch zwei beschädigte Poller (Schaden 300 Euro), mit denen die 66-Jährige nach dem Pkw-Zusammenstoß ebenfalls noch kollidierte.

Beim Rückwärtsfahren geparktes Auto touchiert; Schaden 100 Euro

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Dienstagabend gegen 21.13 Uhr in der Forstgasse einen geparkten Pkw Audi beim Rückwärtsfahren im Frontbereich leicht beschädigt. Der Schaden an der Frontschürze des Audi wird mit 100 Euro angegeben. Der Verursacher blieb mit seinem Fahrzeug augenscheinlich unbeschädigt. Da der beschädigte Pkw Audi zum Unfallzeitpunkt verkehrswidrig geparkt stand, leiteten die Beamten der Polizei Eschwege in dem Fall auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Parkverstoßes ein.

Freiherr-v.-Stein-Schule erneut Ziel von Einbrechern; Polizei sucht Zeugen

Zum wiederholten Mal sind unbekannte Täter in das Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau widerrechtlich eingedrungen. Zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude über eine Holztür, öffneten später u.a. im Bereich der Küche mehrere Schränke vmtl. auf der Suche nach Diebesgut. Geklaut wurde allem Anschein nach nichts, dennoch richteten die Täter Sachschaden in dreistelliger Höhe an. Hinweise in dem Fall unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau oder unter 05651/925-0 an die Kripo in Eschwege.

Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle; Polizei sucht Zeugen

Wie gestern zur Anzeige gebracht wurde, haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr den Wartebereich der Straßenbahnhaltestelle in der Straße „Im Lindenfeld“ in Hessisch Lichtenau beschädigt. Durch Steinwürfe sind die Glasscheiben mutwillig beschädigt worden, der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2500 Euro. Hinweise in dem Fall unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

Linden- Leihgestern: Zeugensuche nach Raub

Obwohl der Kriminalpolizei bereits alle Beteiligten bekannt sind, suchen die Ermittler Zeugen einer Auseinandersetzung, die am Dienstag, 7. März, gegen 18.10 Uhr auf einem Feldweg beim Spielplatz in der Gustav-Heinemann-Straße stattfand. Bisherigen Ermittlungen zufolge trafen sich dort mehrere junge Männer, da einer von ihnen den anderen E-Shishas verkaufen wollte. Anstatt dafür Geld zu bezahlen, versuchten sie dann aber, die Gegenstände zu entwenden. Dabei schlugen sie den 17-Jährigen aus Linden und setzten zudem Pfefferspray gegen ihn ein. Mit etwa 40 E-Shishas im Gesamtwert von über 400 Euro machten sie sich anschließend aus dem Staub. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Insbesondere bittet die Kripo eine Frau, die dem 17-Jährigen im Anschluss ein Taschentuch reichte, sich zu melden. Ebenso werden andere Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Vorfall geben können (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Heuchelheim: Mit Radfahrerin kollidiert

Als am Dienstag, 7. März, ein 57-jähriger Staufenberger mit seinem Mercedes von der Kinzenbacher Mühle nach links in die Rodheimer Straße Richtung Biebertal abbog, kollidierte der PKW gegen 19.50 Uhr mit einer auf der Rodheimer Straße Richtung Gießener Straße fahrenden Fahrradfahrerin. Die 29-Jährige aus Gießen stürzte und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein etwa 100 Euro hoher Schaden, beim PKW waren es etwa 1.000 Euro.

Gießen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Eine 36-jährige Gießenerin stand am Dienstag, 7. März, mit ihrem Honda an einer roten Ampel in der Rodheimer Straße, um in die Krofdorfer Straße nach rechts abzubiegen. Als sie ein Hupen hörte, bezog sie es offenbar auf sich und ging wohl davon aus, fälschlicherweise noch an der Ampel zu stehen. Sie fuhr daraufhin an und kollidierte mit einem 31-jährigen Gießener, der auf seinem Fahrrad bei grün zeigender Ampel die Krofdorfer Straße überquerte. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Am Fahrrad entstand ein Reifenschaden, am PKW schätzten Polizeibeamte den Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Wettenberg- Wißmar: Mercedes touchiert

Etwa 1.300 Euro hoch ist der Schaden an einem Mercedes, bei dem ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel abriss. Zwischen 19 Uhr am Sonntag, 5. März, und 12.10 Uhr am Montag passierte der Unfall in der Bahnhofstraße. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755.

Hungen: Leicht verletzt nach Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der L3137 zwischen Hungen und Villingen stießen am Dienstag, 7. März, aus bislang ungeklärter Ursache zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge leicht aneinander. Am gelben Skoda Fabia entstand dadurch gegen 12.10 Uhr ein etwa 800 Euro hoher Schaden am Außenspiegel und an der Scheibe der Fahrertür. Die 69-jährige Fahrerin aus Hungen erlitt in der Folge leichte Schnittverletzungen. Beim zweiten Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Kleinwagen, dessen Fahrer seine Fahrt in Richtung Villingen unerlaubt fortsetzte. Die Polizei in Grünberg sucht Unfallzeugen und bittet um Hinwiese zum zweiten Unfallbeteiligten (Telefonnummer 06401/ 91430).

Landkreis Gießen: Unfälle in Zusammenhang mit Wintereinbruch

In den Morgen- und Vormittagsstunden des heutigen Mittwochs war die Polizei bei einigen Verkehrsunfällen im Einsatz, bei denen der Wintereinbruch eine Rolle gespielt haben dürfte. Auf den Autobahnen rutschte gegen 9.05 Uhr ein PKW auf der A480 zwischen dem Gießener Nordkreuz und Reiskirchen in die Leitplanke, der Fahrer erlitt einen Schock, insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verkehrsbehinderungen blieben hier aus. Anders, und offenbar auch nicht witterungsbedingt, verlief es auf der A5 zwischen Grünberg und Reiskirchen. Ein LKW und drei PKW kollidierten hier gegen 9.20 Uhr miteinander, nachdem ein Beteiligter bremste und die anderen vermutlich aufgrund von zu geringem Abstand aufeinander auffuhren. Ein PKW blieb bis zum Eintreffen eines Abschleppers auf dem linken Fahrstreifen liegen, die anwesenden Polizeibeamten führten den Verkehr teilweise an der Unfallstelle vorbei. Gegen 10.55 war die Straße wieder frei, es entstand ein mehrere Kilometer langer Stau. In Lindenstruth auf der B49 kam gegen 7.15 Uhr ein Fahrzeug vermutlich in Folge der Straßenglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten. Die Fahrerin blieb unverletzt, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Fahrzeug. In der Auffahrt zur B49 in Richtung A485 kam in Gießen ein 28-Jähriger mit seinem VW von der Fahrbahn ab und touchierte gegen 7.30 Uhr die Schutzplanke, ein Verkehrsschild und eine Warnbarke. Der Gießener blieb unverletzt, am VW entstand ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden. Mit der Leitplanke kollidierte gegen 7.45 Uhr eine Toyota-Fahrerin auf der L3129, als sie auf dem Stück zwischen dem Abzweig Reinhardshain und Bersrod von der Fahrbahn abkam. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb sie unverletzt, auch hier kam ein Abschlepper zum Einsatz. Gleich zwei Unfälle passierten auf der L3133, zwischen dem Abzweig nach Grüningen und Holzheim. Gegen 7.25 Uhr kam eine Fahrerin von der Fahrbahn ab, rutschte in die Leitplanke und fuhr ihren Ford noch auf einen angrenzen Feldweg. Während sie dort auf einen Abschlepper wartete, rief sie etwa 30 Minuten später erneut bei der Polizei an und berichtete von einem weiteren Unfall, der sich an der Stelle ereignet hatte. Hier waren zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert, eins davon war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrer blieben offenbar unverletzt. Auf der L3127 geriet gegen 9.10 Uhr ein Fahrer zwischen Geilshausen und Beltershain von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Eine RTW-Besatzung untersuchte den Fahrer und entließ ihn vor Ort, da er unverletzt war.