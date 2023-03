Autobahnpolizei sucht nach Ladungsdiebstahl Zeugen bei Habichtswald

Habichtswald (Landkreis Kassel): Die Autobahnpolizei Baunatal ermittelt derzeit in einem Fall des Ladungsdiebstahls mit hohem Schaden, der den Beamten am vergangenen Freitag von einer Spedition angezeigt wurde und der sich Ende Februar im Bereich der A 44 bei Habichtswald ereignet haben soll. Demnach sollen dort von der Ladefläche eines stehenden Lkw mehr als 800 Staubsauger des Herstellers Dyson im Gesamtwert von rund 500.000 Euro gestohlen worden sein. Als Tatzeitraum wurde die Zeit zwischen Dienstag, 21.02.23, 21:40 Uhr, und Mittwoch, 22.02.23, 5:40 Uhr, benannt. Bemerkt worden war der Diebstahl erst später, bei der Ankunft des Lkw am Zielort in Ungarn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Lkw zur Tatzeit an der A 44 im Bereich Habichtswald, entweder auf dem Parkplatz „Roterrain“ nahe der Anschlussstelle Zierenberg oder möglicherweise auch auf einem Feldweg in diesem Bereich, gestanden haben. Die Ermittler der Autobahnpolizei Baunatal sind bei der Aufklärung des Falls nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Baunatal unter Tel. 0561 – 910 1920 entgegen.

Wohnungseinbruch in Wolfhager Straße: Zeuge sah drei verdächtige Personen; Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Harleshausen: Unbekannte sind am heutigen Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Wolfhager Straße in Kassel eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 7 Uhr drei dunkel gekleidete, verdächtige Personen im Bereich des Hauses nahe der Kirchtalstraße beobachtet und die Polizei alarmiert. Die sofort zum Ort des Geschehens eilenden Streifen hatte die Täter dort jedoch nicht mehr festnehmen können. Auch die Fahndung nach den drei Unbekannten durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei verlief anschließend ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, waren die Täter in Abwesenheit der Bewohner über ein Fenster in das Haus eingebrochen und hatten dort nach Wertsachen gesucht. Ob sie etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Mittwochmorgen im Bereich der Wolfhager Straße, nahe Kirchtalstraße, verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Schneeglätte sorgt am Morgen für knapp 40 Unfälle in Nordhessen

Nordhessen: Die winterlichen Wetter- und Straßenverhältnisse haben auch am Morgen für weitere Unfälle in Nordhessen gesorgt. Mit Beginn des Berufsverkehrs wurden Streifen der Polizeireviere und -stationen in den vier nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel bislang zu rund 40 Unfällen gerufen. In den allermeisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Nach vier Unfällen waren jedoch auch fünf Menschen in Krankenhäuser gebracht worden, wobei es sich nach derzeitigen Erkenntnissen eher um leichte Verletzungen handelte. Gegen 7:45 Uhr kam es auf der Landesstraße in Bad Wildungen-Bergfreiheit im Kreis Waldeck-Frankenberg zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem beide Fahrer mit vermutlich leichten Verletzungen anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden. Kurze Zeit später, gegen 8 Uhr, kam eine Autofahrerin mit ihrem Pkw bei Wolfhagen-Ippinghausen im Landkreis Kassel von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Auto. Auch sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 8:20 Uhr kam auf der L 3212 bei Niedermeister eine Frau mit ihrem Pkw ebenfalls von der Straße ab. Auch sie überschlug sich mit dem Auto. Nach ersten Erkenntnissen blieb sie glücklicherweise unverletzt, wurde später von Rettungskräften aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Unfall wurde gegen 8:30 Uhr zwischen Willingshausen-Wasenberg und Neustadt im Schwalm-Eder-Kreis gemeldet. Auch hier wurde eine Autofahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.