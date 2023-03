Konsequente Verfolgung von Straftaten zum Nachteil von Polizeibeamten – 34-Jähriger deutscher Staatsangehöriger nach Widerstandshandlungen in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Gießen und Polizeipräsidium Osthessen

Alsfeld: Einer aufmerksamen Tankstellenmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlich geplanter Raubüberfall in der Nacht zu Dienstag (07.03.) verhindert werden konnte.

Gegen 2.30 Uhr fiel der Kassiererin einer Tank- und Rastanlage in Alsfeld-Pfefferhöhe ein verdächtiges Fahrzeug auf: Ein beschädigter, silberner Audi ohne Kennzeichen, gefahren von einer männlichen Person mit einer Mund-Nasen-Bedeckung. Sie informierte umgehend die Polizei.

Bereits wenige Minuten später konnte eine Streife der Polizeistation Alsfeld das Fahrzeug mit laufendem Motor auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage antreffen. Im Zuge der Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten auf dem Beifahrersitz eine griffbereite scharfe Schusswaffe fest, die sogleich sichergestellt werden konnte. Da sich der 34-Jährige im weiteren Verlauf den polizeilichen Anweisungen widersetzte und sich nicht aus dem Auto begab, wurde eine weitere Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld hinzugezogen. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der Tatverdächtige massiven Widerstand, indem er sich sperrte, nach den eingesetzten Beamten trat und diese beleidigte. Neben der Waffe wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt.

Der bereits einschlägig vorbestrafte, wohnsitzlose Beschuldigte wurde am Mittwochmittag (08.03.) der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Alsfeld vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Es besteht der dringende Verdacht des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall, des unerlaubten Waffenbesitzes sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Alsfeld und der Staatsanwaltschaft Gießen dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Gießen vor, Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger – Tel.: 0641-934-3230.

Brand in Wohnhaus

Alheim. Am Mittwoch (08.03.), gegen 5 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnhausbrand im Ortsteil Oberellenbach in der Straße „Zum Ried“ gemeldet. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, stand das Wohnzimmer in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte den Brand zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume verhindern. Alle drei Bewohner der betroffenen Wohnung konnten sich selbstständig aus dem Gefahrenbereich begeben. Verletzt wurde niemand. Brandursächlich war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Elektrokleingeräts. Der Sachschaden durch Feuer, Löschwasser und Rußbildung beläuft sich auf circa 100.000 Euro.

Wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Fulda. Was tut man wohl als Erstes, wenn man gerade frisch von einem Gericht verurteilt wurde? In der Regel vermutlich nicht genau das, weshalb man überhaupt vor Gericht gestanden hat. Das sah ein junger Mann aus Künzell allerdings anders und wurde am Montagmorgen (06.03.) von Kollegen der Polizeistation Fulda erneut auf frischer Tat ertappt. Doch erst einmal auf Anfang:

Eine E-Klasse, gefahren von einem 19-jährigen Mann aus Künzell, war den Streifenbeamten gegen 11 Uhr aufgefallen, als das Auto plötzlich aus der Zufahrt einer Tankstelle in der Kreuzbergstraße mit einem „Drift“ herausfuhr und danach stark beschleunigte. Die Streife entschloss sich aufgrund des Fahrverhaltens zur Kontrolle. Dabei legte der Fahrer ausländische Dokumente vor, die dem Nachweis einer Fahrerlaubnis dienen sollten. Bei den Ermittlungen ergaben sich Zweifel an deren Gültigkeit. Da der Mann seit nunmehr drei Jahren einen festen und dauerhaften Wohnsitz in Deutschland hat, ist sein mitgeführter sogenannter „Ferienführerschein“ in Deutschland nicht gültig. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde bekannt, dass der 19-Jährige nicht einmal eine Stunde zuvor wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht gestanden hatte und zur Ableistung von Sozialstunden verurteilt worden war.

Die Beamten untersagten dem scheinbar unbelehrbaren Mann die Weiterfahrt, der sich nun erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

B 458: Vollsperrung nach Verkehrsunfall aufgehoben

Die B 458 ist Höhe Grabenhöfchen wieder freigegeben:

Dort kam es aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW; hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

In ganz Osthessen kommt es nach wie vor aufgrund des Schneefalles zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen; es haben sich bereits zahlreiche Unfälle ereignet, die bislang zumeist glimpflich verliefen.

Die Polizei bittet um vorsichtige und der Witterung angemessene Fahrweise.

Verkehrsunfall: L 3206 zwischen Neuhof und Giesel

Aktuell (07:10 Uhr) kommt es zu einer Vollsperrung der L 3206 zwischen Neuhof und Giesel nach einem Verkehrsunfall:

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rutschte dort aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ein PKW gegen einen Linienbus- hierbei wurde die Fahrzeugführerin offenbar verletzt.

Über die Schadenshöhe sowie die Dauer der Bergungsarbeiten kann die Polizei gegenwärtig noch keine Angaben machen.

B458 nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Aktuell (06.45 Uhr) kommt es nach einem Verkehrsunfall zu einer Vollsperrung der B 458 in Höhe des Grabenhöfchens:

Demnach fuhr ein PKW in einen dort aufgrund Schneeglätte quer stehenden LKW.

Offenbar gab es eine leicht verletzte Person.

Über die Dauer der Bergungs- und Abschlepparbeiten können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, dem 04.03.2023, 18 Uhr und Montag, dem 06.03.2023, 09:00 Uhr ereignete sich in der Kippelbachstraße in Gersfeld ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der oder die Unfallverursacher/in setzte mit einem PKW in Gersfeld in der Kippelbachstraße gegenüber des Cafe Wahl beim Wenden bzw. beim Rückwärtsfahren gg ein Geländer, welches als Abtrennung und Schutzvorrichtung zu einem kleinen Bachlauf dient. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Das Geländer wurde deutlich verbogen, so dass nicht geringer Sachschaden entstand. Der PKW müsste einen Schaden an einem hinteren Lichtglas aufweisen, möglicherweise ist der Schaden auch noch größer.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.