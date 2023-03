Wiesbaden: Die Polizei-News

Fahrscheinkontrolleurinnen angegangen und beleidigt,

Wiesbaden, Bleichstraße, 07.03.2023, 08.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen wurden in einem Linienbus in Wiesbaden zwei

Fahrscheinkontrolleurinnen von einer 15-jährigen Jugendlichen angegriffen und

beleidigt. Die 15-Jährige wurde gegen 08.40 Uhr im Bereich der Bleichstraße in

der Buslinie 24 kontrolliert. Nachdem das Mädchen hierbei kein gültiges Ticket

vorzeigen konnte, kam es im weiteren Verlauf zu einer Auseinandersetzung, bei

welcher die beiden Kontrolleurinnen von der 15-Jährigen körperlich angegangen

und beleidigt worden seien. Die Jugendliche wurde von den beiden Geschädigten

und einem weiteren im Bus anwesenden Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe bis zum

Eintreffen der Polizei festhalten und im Anschluss nach den polizeilichen

Maßnahmen vor Ort entlassen. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren

wegen Körperverletzung verantworten. Die beiden Kontrolleurinnen wurden leicht

verletzt.

Mit Soft-Air-Waffe hantiert,

Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, 07.03.2023, 13.35 Uhr,

(pl)Im Bereich der Graf-von-Galen-Straße hat am frühen Dienstagnachmittag ein

65-jähriger Mann mit einer Soft-Air-Waffe hantiert und hierdurch einen

Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 13.40 Uhr verständigt, nachdem

eine offensichtlich verwirrte männliche Person herumschreien und hierbei eine

Art Pistole in der Hand halten würde. Der beschriebene Mann konnte von den

Polizeikräften vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Er soll vier Kinder

mit der Waffe bedroht haben. Die mitgeführte Soft-Air-Pistole wurde

sichergestellt. Ein bei dem 65-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von über 1,4 Promille. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit auf die

Dienststelle genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurde auch noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des

Führens einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit gefertigt.

Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden-Delkenheim, Römerstraße, Dienstag, 07.03.2023, 17:30 Uhr bis 21:15

Uhr,

(sun)In Delkenheim haben Einbrecher am Dienstagabend Bargeld aus einem

Reihenhaus gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 17:30 Uhr und

21:15 Uhr die Terrassentür eines in der Römerstraße gelegenen Hauses auf und

durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten. Sie entwendeten das aufgefundene

Bargeld und hinterließen zudem, aufgrund der aufgebrochenen Tür, einen

Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten,

Hinweise an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

weiterzugeben.

Einbruch in Firmengebäude,

Wiesbaden, Fischbachstraße, Montag, 06.03.2023, 01:50 Uhr bis Dienstag,

07.03.2023, 02:30 Uhr,

(sun)In der Fischbachstraße wurde zwischen Montag und Dienstag ein von mehreren

Firmen genutztes Gebäude von drei Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten

eine Seitentür des Bürokomplexes auf und gelangten hierdurch zunächst in die

Büroräume eines Großhandels. Nachdem sie diese Räumlichkeiten durchsucht und

offensichtlich nichts entwendet hatten, begab sich das Trio in die

Räumlichkeiten eines ansässigen Autohauses. Dort ließen sie diverse

Wertgegenstände, darunter unter anderem eine schwarze Vespa und eine Drohne,

mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher scheitern, Schlangenbad-Georgenborn,

Krauskopfallee, Dienstag, 07.03.2023, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend haben Einbrecher versucht in ein Wohnhaus in

Schlangenbad-Georgenborn einzusteigen. Gegen 19:00 Uhr bemerkte die Bewohnerin

des Einfamilienhauses in der Krauskopfallee augenscheinlich frische Hebelspuren

an ihrem zur Westseite gelegenen Küchenfenster und informierte die Polizei. Als

Tatzeitraum kommt nur die Zeitspanne zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in

Betracht. Den Spuren am Tatort folgend, gelangten die Unbekannten nicht in das

Wohnhaus, sodass sie ihr Unterfangen unverrichteter Dinge abbrachen.

Nichtsdestotrotz hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fahrzeug überschlägt sich neben der Fahrbahn, B 260, Heidenrod-Egenroth /

Heidenrod-Grebenroth, Dienstag, 07.03.2023, 22:10 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist ein Fahrzeug bei Heidenrod-Egenroth auf glatter

Fahrbahn von der Straße abgekommen und hat sich dort überschlagen. Die Fahrerin

kam verletzt in ein Krankenhaus. Gegen 22:10 Uhr befuhr eine 22 Jahre alte Frau

aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit ihrem Peugeot 206 die Bundesstraße 260 von Egenroth

nach Grebenroth. In einer Kurve kam ihr Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins

Rutschen und daraufhin von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug

und kam letztlich im Graben zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die

verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste von der Unfallstelle

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.

Hoher Sachschaden bei Unfallflucht, Taunusstein-Hahn,

Gottfried-Keller-Straße, Montag, 06.03.2023, 10:25 Uhr,

(fh)Am Montagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in

Taunusstein-Hahn zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht. Gegen 10:25

Uhr parkte eine Taunussteinerin ihren roten Opel Crossland auf dem öffentlichen

Parkplatz des Marktes in der Gottfried-Keller-Straße. Hierbei stieß eine bislang

unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug wohl beim Ausparken aus einer Parklücke

gegen die Beifahrertür und hinterließ dort mehrere Dellen. Ohne dem rund 2.500

Euro teuren Sachschaden Beachtung zu schenken, flüchtete der Unfallverursacher

oder die Unfallverursacherin unerkannt von der Unfallstelle.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei

der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.