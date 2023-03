Bergstrasse

Einbruch bei Pflegedienst / Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Aktuellen Ermittlungen zufolge brachen in der Nacht von Montag

auf Dienstag (06.03.-07.03.) zwischen 20:00 und 06:30 Uhr Unbekannte in ein

Bürogebäude eines Pflegedienstes in der Bahnhofstraße ein. Gewaltsam gelangten

die Kriminellen in das Bürogebäude und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie lediglich Beute

im niedrigen zweistelligen Bereich machten und anschließend das Weite suchten.

Insgesamt entstanden Schäden, die auf circa 1500 Euro geschätzt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter

der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: In Elektroladen entblößt / Polizei nimmt 26-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Ein 26-jähriger Tatverdächtiger hat am Dienstagmittag (7.3.)

die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 12.40 Uhr alarmierte der Detektiv eines

Elektronikladens am Ludwigsplatz die Polizei und gab an, dass sich ein Mann im

Geschäft entblößt haben soll. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort. Die

Ordnungshüter nahmen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Im

Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stießen die Beamten unter anderem auf

kleinere Mengen von Marihuana, die der 26 Jahre alte Mann bei sich hatte. Er

wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Darmstadt: Waren im Wert von mehreren Tausend Euro

Darmstadt (ots) – Ein 21-jähriger Angestellter eines Drogeriemarktes am

Luisenplatz wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen, nachdem er über

mehrere Monate technische Geräte im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro

unterschlagen hat. Der 21-Jährige hat nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene

Geräte, die von Kunden zu der Drogerie bestellt wurden, abgefangen und

entwendet.

Nachdem Mitarbeiter ihn am Montagmittag (6.3.) bei einer erneuten Tat

erwischten, alarmierten sie die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt wurde anschließend vom Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die

Wohnräume des Tatverdächtigen erlassen.

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler einen Großteil der entwendeten Geräte

und stellten diese sicher. Es handelte sich bei den unterschlagenen Geräten

unter anderem um Handys und Spielekonsolen. Die weiteren Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Versuchter Einbruch – Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten zwei Männer am Montagabend (06.03.) in ein Mehrfamilienhaus in der Moselstraße einzudringen. Durch ein schnelles Eingreifen der Beamten konnte ein Einbruch jedoch verhindert werden.

Zeugen alarmierten am Montagabend gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei verdächtige Personen an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses bemerkten. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zwei Tatverdächtige auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 45- und einen 51-jährigen Mann. Nach aktuellen Ermittlungen zufolge konnten die Beamten Einbruchspuren am Mehrfamilienhaus feststellen sowie Tatwerkzeug bei den beiden Tatverdächtigen sicherstellen. Sie werden sich nun wegen des versuchten Einbruchs rechtlich verantworten müssen. Insgesamt entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden.

Verkehrskontrolle der Polizei – 24-Jähriger berauscht am Steuer

Brombachtal (ots)

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss wird sich ein 24-Jähriger nach seiner Kontrolle am Montagabend (06.03.), die zu einer vorläufigen Festnahme sowie einer Blutentnahme führte, strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 18 Uhr hatte der 24 Jahre alte Wagenlenker in der Hauptstraße in Langen-Brombach die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Bei der anschließenden Überprüfung räumte er gegenüber den Beamten ein, dass ein Test an ihm wohl positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis ausfallen wird. Im Anschluss der Kontrolle wurde der 24-jährige vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem konnte eine geringe Menge Marihuana bei ihm aufgefunden werden.

Groß-Zimmern: Golfausrüstung aus Land Rover entwendet / Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Zwischen Dienstagabend (07.03.), 19 Uhr, und Mittwochmorgen

(08.03.), 10 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem schwarzen Land Rover, der in

der Bachgasse abgestellt war, Golfausrüstung im Wert von mehreren Tausend Euro.

Wie die Kriminellen in den Innenraum gelangen konnten, muss im Laufe weiterer

Ermittlungen geklärt werden.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Erzhausen: Einbruch in Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Erzhausen (ots) – Aktuellen Ermittlungen zufolge brachen am Dienstag (07.03.),

zwischen 14:00 und 20:30 Uhr Unbekannte in eine Kellerwohnung eines

Einfamilienhauses in der Straße „Dreieichring“ ein.

Unter der Einwirkung von Gewalt gelangten die Kriminellen in die Wohnung und

durchwühlten mehrere Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine

Beute und suchten anschließend das Weite. Ersten Schätzungen zufolge entstanden

Schäden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person – Polizei bittet um Mithilfe

Darmstadt (ots) – Am Montag (06.02.2023), gegen 15:15 Uhr, kam es im

Einmündungsbereich von Bundesstraße 42 und Bundesstraße 3 zu einem

Verkehrsunfall.

Hierbei befuhr ein Lkw-Fahrer die Bundesstraße 3 und wollte auf die Bundesstraße

42 in Fahrtrichtung Darmstadt einbiegen. Gleichzeitig befuhr einen Linienbus der

Linie WE 2 die Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Darmstadt. Der LKW-Fahrer geriet

beim Abbiegevorgang leicht auf die Busspur, sodass es zu einem Zusammenstoß

beider Fahrzeuge kam.

Bei dem Unfall soll laut Informationen der Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg

eine Person im Linienbus leicht verletzt worden sein. Die Person verließ jedoch

die Unfallstelle vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung und konnte auch im

Nachgang nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise auf die verletzte Person geben

können, sich unter der Rufnummer 06151/969-41310 beim 3. Polizeirevier in

Darmstadt zu melden.