Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Körperverletzung – Geschädigter, sowie weitere Zeugen gesucht.

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 06.03.2023, gegen 09:50 Uhr kam es laut eines Zeugen auf dem Fußweg, entlang des Speyerbachs, zwischen der Martin-Luther-Straße und Landwehrstraße in Neustadt/Weinstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei wurde eine der Personen augenscheinlich verletzt und wies eine blutende Wunde auf. Der Geschädigte flüchtete im Anschluss fußläufig in Richtung Martin-Luther-Straße. Der Beschuldigte, sowie dessen männliche Begleitung flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte, sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Unter Alkohol und Cannabis mit Fahrrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Lediglich ein Bier getrunken hat laut eigener Aussage ein 41-jähriger Neustadter, welcher am 07.03.2023 in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Fahrrad einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 1,78 Promille. Ferner stand der Radfahrer unter dem Einfluss von Cannabis, weshalb dieser in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Dessen Fahrrad wurde zuvor vor Ort verschlossen und der Schlüssel des Schlosses präventiv sichergestellt. Den 41-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr, sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):