Widerstand gegen Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten

Mannheim (ots) – Nachdem er zuvor im Zug zwischen Frankfurt und Mannheim ohne Fahrschein angetroffen wurde, leistete ein 16-jähriger Mann Dienstagmittag 07.03.2023 Widerstand gegen Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten. Mitarbeiter der DB-Sicherheit führten den 16-jährigen algerischen Staatsangehörigen nach einem Fahrtausschluss durch den Mannheimer Hauptbahnhof.

Zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen suchten sie die Wache der Bundespolizei auf. Noch auf dem Weg zur Dienststelle leistete der Tatverdächtige Widerstand gegen die Bahnmitarbeiter. Er versuchte sich loszureißen, schlug um sich und beleidigte die Mitarbeiter.

Eine angeforderte Streife der Bundespolizei kam hinzu, als der 16-Jährige gerade versuchte die Flucht zu ergreifen. Ein Beamter stellte den Tatverdächtigen. Nur unter erheblichem Kraftaufwand und Gegenwehr gelang es, den jungen Mann zu fesseln.

Neben der Fahrt ohne Fahrschein muss sich der 16-Jährige nun auch wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbruch in Einkaufsmarkt

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang Unbekannte unbefugten Zutritt in einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Letztlich nahmen die Täter zwei kleine Tresore mit Bargeld in Höhe von mehr als 1.000 Euro an sich und flüchteten.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 0621-718490 zu melden.

Fussballfeld bei Schule beschmiert und beschädigt

Mannheim (ots) – In der Zeit von Freitag 03.03.2023 und Montag 06.03.2023, wurde das Minifussballfeld auf dem Gelände Pfingstbergschule in der Winterstraße von bislang Unbekannten mutwillig beschädigt. Der oder die Täter schmierten mit einem schwarzen Farbstift mehrere beleidigende Schriftzüge auf die Bandeninnenseiten und zerschnitten an mehrere Stellen das Ballfangnetz.

Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert. Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 878680 zu melden.

Marchivum mit Farbe beschmiert

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen 07.03.2023 vermutlich zwischen 08-09 Uhr, beschmierte ein oder mehrere Täter die Fassade des Marchivum am Archivplatz mit grüner Farbe. Der oder die Farbschmierer hinterließen mehrere Schriftzüge nahe des Haupteingangs und besprühten einen Fahnenmast.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter 0621/33010 zu melden.