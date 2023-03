Fußgänger nach Unfall verstorben – Weiter Zeugen gesucht

Eppelheim (ots) – Am Sonntagabend kam es in der Wieblinger Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger zunächst schwer verletzt wurde. Der 39-Jährige ging gegen 22.43 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Pfaffengrund, wobei er plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn lief.

Der Fahrer eines Linienbusses reagierte umgehend mit einer Notbremsung und einem Asuweichmanöver, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde dabei von der Front des Busses erfasst und zu Boden geschleudert. Mit schweren Verletzungen wurde der 39-Jährige, der möglicherweise Alkoholisiert war, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 39-jährige Fußgänger ist am Dienstag seinen Verletzungen in Folge des Unfalls erlegen und in einem Krankenhaus verstorben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg, welcher die Unfallermittlungen leitet, sucht weiter nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter Tel: 0621 174-4111.

Schwerer Unfall – Fahrzeug kollidiert mit Leitplanke – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Walldorf/BAB 5 (ots) – Dem bisherigen Ermittlungsstand nach ist ein 54-jähriger Fahrzeugführer gegen 01:36 Uhr mit seinem PKW aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrspur nach rechts abgekommen und in Höhe der Einfahrt zu einem Rastplatz auf einen sogenannten Schutzpuffer am Beginn der Leitplanke aufgefahren.

Durch den heftigen Aufprall wurde ein Rad abgerissen, dass Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Standstreifen auf den verbliebenen drei Rädern zum Stehen. Der Fahrer konnte noch selbstständig das Fahrzeug verlassen, wurde aber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Der Verkehrsdienst Heidelberg, Aussenstelle Walldorf hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Nummer 06227-358260 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Luft aus Autoreifen gelassen

Leimen (ots) – Am Montag sowie am Dienstag machte sich ein bislang unbekannter Mann an insgesamt drei geparkten Autos zu schaffen indem er die Ventilkappen aufschraubte und anschließend die Luft aus den Reifen der Fahrzeuge ließ. Alle Autos standen auf verschiedenen Parkplätzen.

Die Autos wurden bislang nicht beschädigt und alle Betroffenen bemerkten den „platten“ Reifen vor Fahrantritt. Im Zusammenhang mit den Geschehnissen fiel den Betroffenen je eine verdächtige Person auf, die wie folgt beschrieben werden kann: Männlich, zwischen 30 und 45 Jahre alt, schlanke Figur, dunkel gekleidet.

Der Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen zur Person aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 06224 17490 an die Beamten zu wenden.

Zwei Verletzte nach Schulwegunfall

Neckargemünd (ots) – Unachtsamkeit beim Überqueren der Fahrbahn hatte am Dienstagmorgen 2 leicht Verletzte nahe einer Schule An der Münzenbach zur Folge. Ein 9-Jähriger hatte ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn überqueren wollen und stieß dabei mit einem 62-jährigen Radfahrer zusammen, der trotz Ausweichmanöver eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte.

Der Schuljunge stürzte dabei zu Boden und verletzte sich dabei an der Lippe. Der Radfahrer verletzte sich an der Hand. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Maschinen von Bauplatz entwendet

Weinheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang Unbekannte mehrere Maschinen von einem Bauplatz in der Sulzbacher Straße. Die Täter verschafften sich dabei Zutritt auf das umzäunte Gelände inmitten eines Neubaugebiets und nahmen eine Rüttelplatte, einen Vibrationsstampfer und eine Schubkarre an sich.

Aufgrund des Gewichts und Größe der Geräte ist davon auszugehen, dass die Täter diese mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportierten. Der entstandene Diebstahlsschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, bitte unter Tel.: 06201 10030 bei dem Polizeirevier Weinheim melden.