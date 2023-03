Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 07.03.2023 gegen 16:45 Uhr ereignete sich in der Einkaufspassage am Fackelrondell eine Körperverletzung. Ein 44-jähriger Mann hielt sich zusammen mit seiner Lebesgefährtin und dem gemeinsamen Baby in der Einkaufspassage auf. Das Baby lag weinend im Kinderwagen, als ein unbekannter Mann zu dem Kinderwagen ging und das Baby „anpöbelte“.

Als der Vater des Kindes den Fremden darauf ansprach, trat der Unbekannte ihm zuerst gegen den Oberschenkel und schlug ihm anschließend die Faust ins Gesicht. Dann verließ der unbekannte Täter den Ort. Der 44-Jährige erhielt durch den Faustschlag eine blutende Wunde an der Unterlippe.

Täterbeschreibung:

etwa 40-45 Jahre alt, etwa 1,89 Meter groß, gerötete Haut, Glatze, trug eine rahmenlose Brille und war bekleidet mit einer blauen Jeans, schwarzer Jacke sowie dunkelblauer Basecap.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder gesehen haben, wohin der Täter flüchtete. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der PI 2 in Verbindung zu setzen. |cri