Kind geschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 06.03.2023 gegen 08:15 Uhr, wurde ein 11-jähriges Kind von einem Unbekannten angegriffen. Der 11-Jährige war in Begleitung eines 10-jährigen Kindes in der Pfarrer-Krebs-Straße unterwegs, als sie von 3 unbekannten Personen verfolgt wurden. Einer der Unbekannten habe dem 11-Jährigen dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und kurz in den sogenannten Würgegriff genommen.

Das Kind wurde leicht verletzt. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen. Bei den Unbekannten soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Eine genaue Beschreibung liegt nicht vor.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 50-jähriger Radfahrer stürzte am frühen Montagmorgen (06.03.2023) in der Maudacher Straße und verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrradfahrer musste aufgrund eines auf dem Fahrradweg geparkten Autos ausweichen und stürzte als er über einen erhöhten Bordstein wieder auf den Radweg auffahren wollte.

Gegen den 64-jährigen Fahrer des falsch geparkten Autos wird nun u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Einbruch in Auto

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Zeit vom 05.03.2023 ab 17 Uhr bis zum 06.03.2023 um 13 Uhr, brachen Unbekannte einen geparkten Opel Astra in der Ruthenstraße auf. Aus dem Auto wurden diverse Dokumente gestohlen. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Erneut Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 05.03.2023 ab 12 Uhr und dem 06.03.2023, 10 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu mehreren Parzellen einer Kleingartenanlage Nachtweide im Muldenweg. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Ob ein Zusammenhang mit Einbrüchen in anderen Kleingartenanlagen besteht, wird Teil der Ermittlungen sein.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise. Sie haben etwas beobachtet? Rufen Sie uns an unter 0621 963-2222 oder schreiben Sie eine E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

