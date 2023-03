Verkehrskontrollen

Knittelsheim/Lingenfeld/Germersheim (ots) – Am Montag 06.03.2023 wurden durch Beamte der Polizei Germersheim mehrere Verkehrskontrollen und Lasermessungen durchgeführt. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren zwei Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem wurden an neun Fahrzeugen technische Mängel festgestellt und zwei Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Bei einer anschließenden Lasermessung in der Germersheimer Straße in Lingenfeld hielten sich erfreulicherweise alle Fahrzeugführer an die erlaubten 30 km/h. In der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim waren dann nochmal sieben Autofahrer zu schnell unterwegs.

bschließend wurde der Verkehr in der Rheinbrückenstraße in Germersheim überwacht. Hier wurden zwei „Handysünder“ auf dem Fahrrad erwischt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen

Kandel (ots) – Am Montag gegen 10:30 Uhr wurden in Höhe der Feuerwehr Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Zwölf Fahrzeugführer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 70 km/h. Der Schnellste wurde mit 98 km/h gemessen. Außerdem waren vier Fahrzeuginsassen nicht angegurtet.

Aufgrund der Baustelle auf der A 65 an der Anschlussstelle Kandel-Süd bleibt die Verkehrssituation in Kandel angespannt. Die Polizei wird lageangepasst Verkehrskontrollen durchführen.

Versicherungskennzeichen abgelaufen

Rülzheim/Lustadt (ots) – Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz leitete die Polizei am Montagmittag gegen gleich zwei Rollerfahrer ein, die es versäumt hatten, eine neue Versicherung abzuschließen. Dies wurde bei Verkehrskontrollen in Rülzheim und Lustadt festgestellt.

Zudem waren beide Rollerfahrer (63 und 18 Jahre alt) nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass seit 1. März ein neues Versicherungskennzeichen benötigt wird.