Neustadt: Baustelle Talstraße – Verkehrsschilder werden missachtet, daher neue Regelung

Neustadt an der Weinstraße – Bei der Baumaßnahme in der Talstraße zwischen der Fröbel- und der Gipserstraße wird derzeit vermehrt eine verkehrswidrige Durchfahrt des Durchgangsverkehr festgestellt, obwohl für die Sperrung der Talstraße eine großräumige Umleitungsbeschilderung vorliegt. Die Sperrung („Anlieger bis Baustelle frei“) in Höhe der Luisenstraße wird oft ignoriert. Dies führt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und zu einem Rückstau an der Kreuzung Kohlplatz/Ludwigstraße B38.

Dieser Umstand führt dazu, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die diesen Weg benötigen, um von Süden bzw. Südosten zur Hauptfeuerwache zu kommen (in ihren privaten PKW) aufgehalten werden bzw. schlichtweg im Stau stehen. Hierdurch kann die gesetzlich geforderte Einsatzgrundzeit von acht Minuten nach der Alarmierung oft nur schwer eingehalten werden.

Vgl. dazu die Feuerwehrverordnung §1 „Aufstellung der Gemeindefeuerwehr“

„(1) Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem an einer öffentlichen Straße gelegenen Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von acht Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann.“

Dieser Zustand kann von der Feuerwehr und der Stadtverwaltung nicht länger vertreten werden, da es um Leib und Leben geht. Deshalb wird es eine Anpassung in Form einer Vollsperrung in Höhe der Volksbadstraße ab morgen Vormittag, 8. März, geben müssen. Alle Verkehrsteilnehmer werden dann von der Tal- über die Volksbadstraße zurückgeleitet.

„Aufgrund der Dringlichkeit und entsprechenden Vorfällen zu Beginn dieser Woche sehen wir leider keine Alternative zu dieser Maßnahme und bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Innenstadt werden gebeten, die Umfahrung über die Exterstraße/Karl-Helfferich-Straße zu nutzen, welche sich im Jahr 2022 bereits gut eingespielt hatte.“

Es sind zusätzliche Verkehrskontrollen angekündigt.