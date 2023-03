Karlsruhe – Tatverdächtiger mehrerer Kellereinbrüche festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Tatverdächtiger mehrerer Kellereinbrüche von

der Polizei vorläufig festgenommen. Er wird im Lauf des heutigen Tages auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter beim Amtsgericht

Karlsruhe vorgeführt.

Gegen 01:30 Uhr nahm die Polizei einen 35-jährigen Mann vorläufig fest, nachdem

dieser sich nach bisherigen Erkenntnissen unbefugt Zugang zu Kellerräumen eines

Wohnhauses in der Kaiserstraße verschafft hatte. Im Rahmen der Kontrolle fanden

die Polizeibeamten bei dem Tatverdächtigen mutmaßliches Diebesgut von

zurückliegenden Kellereinbrüchen im Stadtgebiet. Der Beschuldigte steht insoweit

im dringenden Tatverdacht, Anfang März dieses Jahres zwei Kellereinbrüche in der

Rheinhold-Frank-Straße begangen zu haben. Zudem fand die Polizei eine geringe

Menge Amphetamin bei dem Beschuldigten. Bis zu seiner Haftrichtervorführung

wurde der Mann zum Zentralgewahrsam der Polizei verbracht.

Linkenheim-Hochstetten – Fahrradfahrer gestürzt – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Ein 24-jähriger Radfahrer wurde am frühen Dienstagmorgen auf

der Hauptstraße offenbar von einem Autofahrer übersehen und stürzte. Der

mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne nach dem leicht

verletzten Mann zu sehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog der unbekannte Autofahrer gegen 05:50 Uhr von

der Hauptstraße in die Albert-Schweitzer-Straße ab und missachtete hierbei die

Vorfahrt des Fahrradfahrers. Dieser musste in der Folge um eine Kollision zu

vermeiden, auf den Bürgersteig ausweichen und stürzte. Hierbei zog sich der

24-Jährige leichte Verletzungen zu.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi handeln. Zeugen

des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721-967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 18:15 Uhr kam es an der Kreuzung Beuthener

Straße / Landesstraße 560 zu einem Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhren eine 22-jährige Autofahrerin

sowie ein 43-jähriger Autofahrer nebeneinander die Gustav-Heinemann-Allee in

nördliche Richtung und wollten die oben genannte Kreuzung überqueren. Zeitgleich

war ein bislang unbekannter Autofahrer in westliche Richtung auf der Beuthener

Straße unterwegs. Der unbekannte Pkw-Fahrer wollte nach rechts abbiegen und

missachtete hierbei die Vorfahrt der entgegenkommenden Fahrzeuge. Um eine

Kollision mit dem unbekannten Fahrzeug zu vermeiden, wich die 22-jährige

Autofahrerin nach links aus, streifte den Pkw des 43-jährigen und kollidierte

schließlich mit einem Ampelmast. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert

Euro. Die 22-Jährige zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu.

Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall

unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich telefonisch unter 0721/944840 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu

setzen.

Diebstahl hochwertiger Kameraausstattung

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein 28-jähriger Mann Samstagmorgen (4. März) in

Mannheim in den ICE stieg, musste er bereits nach dem nächsten Halt in Karlsruhe

feststellen, dass Unbekannte seinen Rucksack mit Bekleidung und zwei Fotokameras

entwendet hatten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

Kurz nach der Abfahrt des Zuges in Karlsruhe, bemerkte der geschädigte

28-Jährige, dass sein Rucksack nicht mehr da war. Diesen legte er zuvor in der

Gepäckablage über seinem Sitzplatz ab und hatte ihn kurz vor dem Halt in

Karlsruhe noch im Blick.

Immer wieder nutzen Taschendiebe die Hektik beim Betreten oder Verlassen eines

Zuges, um unbemerkt Beute zu machen. Oft haben sie ihre Opfer bereits lange

vorher ausgespäht und wissen genau, in welchem Rucksack sich wertvolle

Gegenstände befinden. Gewisse Gepäckstücke lassen schon aufgrund ihrer

Beschaffenheit auf wertvollen Inhalt schließen, wie es bei diesem Fotorucksack

der Fall gewesen sein könnte. Auch beispielsweise mitgeführte

Fahrzeugkennzeichen deuten für Taschendiebe auf mögliche, hohe Beute hin. Zum

Teil werden Fahrzeuge beim Kauf noch immer bar bezahlt und Personen, die

Kennzeichen mit sich führen, haben somit auch viel Bargeld dabei.

Reisende schützen sich vor Diebstählen, indem sie gerade bei Zughalten Gepäck

und wertvolle Gegenstände nicht aus den Augen lassen. Weitere Informationen zu

diesem Thema gibt es unter www.bundespolizei.de oder unter

www.stop-pickpockets.eu

Karlsruhe – Luft an zahlreichen Fahrzeugen abgelassen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte ließen offenbar am Montagmorgen bei mehreren PKW im

Stadtgebiet Luft aus den Reifen und hinterließen den Besitzern Nachrichten auf

Zetteln an der Windschutzscheibe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen manipulierten die bislang unbekannten Täter an

insgesamt 24 geparkten Fahrzeugen in der Karlsruher Innenstadt, Oststadt und

Weststadt und ließen teils an mehreren Reifen Luft durch die Ventile ab. An

einigen Fahrzeugen wurden Flugzettel sichergestellt, auf denen offenbar auf die

Klimaschädlichkeit von Kraftfahrzeugen Bezug genommen wird.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei geführt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Frau mit Pedelec bei Verkehrsunfall mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Montagmittag kam es in der Karlsruher Oststadt zu einer

Beinahe-Kollision zwischen Pkw und Pedelec, bei der eine Frau leichte

Verletzungen erlitt.

Gegen 13:34 Uhr fuhr ein 46-jähriger Pkw-Lenker von der Stuttgarter Straße

kommend in Richtung Wolfahrtsweierer Straße. Beim Heranfahren an den

Kreisverkehr übersah der Mann offenbar eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin, welche

die Straße auf dem Radweg querte. Glücklicher Weise konnten beide

Verkehrsteilnehmer durch eine Vollbremsung ihre Fahrzeuge stoppen, bevor es zur

Kollision kam. In der Folge stürzte die Radfahrerin wohl durch die Wucht der

Vollbremsung zu Boden. Hierbei erlitt die 44-Jährige leichte Verletzungen. Ein

Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Rheinstetten / Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer fährt entgegen der Fahrtrichtung und kollidiert mit Schutzplanke – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar betrunkener Pkw-Fahrer fiel am Sonntagabend

zwischen Rheinstetten und Karlsruhe mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine

unsichere und gefährliche Fahrweise auf und verursachte auf der Rheinhafenbrücke

schließlich einen Unfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 60-jährige VW-Fahrer gegen 18:10 Uhr

auf der Bundesstraße 36 von Rheinstetten-Mörsch kommend in Richtung Karlsruhe.

Zeugenangaben zufolge befuhr der 60-Jährige die Bundesstraße zunächst entgegen

der Fahrtrichtung. An der Einmündung Römerstraße wechselte er dann offenbar die

Fahrbahn, fuhr aber weiterhin in Schlangenlinien und mit starken

Geschwindigkeitsschwankungen.

An der Kreuzung B36 / Rheinhafenstraße stoppte der Mann trotz Grünlicht zunächst

sein Fahrzeug, fuhr dann aber doch in die Kreuzung ein und bog wohl trotz

Rotlicht unvermittelt nach links ab.

Auf der Rheinhafenbrücke verlor der VW-Fahrer schließlich die Kontrolle über

sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit

der Schutzplanke.

Eine verständigte Polizeistreife konnte den Unfallverursache kurz darauf einer

Kontrolle unterziehen. Da ein Alkoholtest bei dem 60-Jährigen einen Wert von

über 1,3 Promille ergab, musste er die Polizeibeamten für eine Blutprobe auf das

Revier begleiten. Dort wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt.

Der VW-Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. An der

Schutzplanke der Brücke entstand durch den Unfall lediglich ein geringer

Sachschaden. Der Schaden am Unfallfahrzeug kann derzeit noch nicht beziffert

werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder eventuell Geschädigte, die durch die Fahrweise

des Mannes auf der angegebenen Strecke aufmerksam oder sogar gefährdet wurden.

Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Telefonnummer 0721/666-3611 zu melden.