Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet – Zeugen gesucht!

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag

wurde in der Waldstraße ein neuwertiges E-Bike entwendet. Bislang unbekannter

Täter gelangte auf nicht bekannte Art und Weise auf das Grundstück des

Einfamilienhauses und entwendete das verschlossene E-Bike aus einem Schuppen.

Anschließend flüchtete er samt dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Velo de Ville im Wert

von über 3.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Sandhausen, unter der Telefonnummer 06224-2481, zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baucontainer – Polizei sucht Zeugen!

Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 16

Uhr, und Montag, 07 Uhr, in einen Baucontainer in der Hauptstraße. Bislang

unbekannte Täter drang gewaltsam in das Innere des Containers ein und entwendete

mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Schlagbohrmaschine ein

Elektrofuchsschwanz, sowie einen Elektrofräser – alles von der Marke Makita.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene

Diebstahlschaden liegt bei über 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Mühlhausen, unter der Telefonnummer 06222-662850, zu melden.

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Während der Unfallflucht den Vorderreifen verloren

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 85-jähriger Mann beschädigte am

Montag gegen 13:00 Uhr mit seinem PKW auf der B 45, in Höhe der dortigen

Tankstelle, einen im Verkehr wartenden VW-Polo. Durch den Zusammenstoß wurde der

Airbag auf der Beifahrerseite des Polos ausgelöst. Die beiden Insassen wurden

leicht verletzt. Trotzdem setzte der 85-Jährige seine Fahrt fort. Auf seiner

Flucht bis Mauer verlor sein Pkw noch den linken Vorderreifen – aber auch hier

fuhr der Mann weiter. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Neckargemünd

stoppten den Flüchtigen schließlich in der Bahnhofstraße. Gegen den Senior wird

nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis: PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen

05:30 Uhr kam der Fahrer eines Mercedes-Benz auf der K4120 von Vorderheubach in

Fahrtrichtung Lampenhain witterungsbedingt von der Fahrbahn ab, fuhr in Folge

auf eine Böschung und kippte schließlich auf die Seite. Letztlich kam der Pkw

auf dem Dach zum Erliegen. Beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergrippe – Zeugen gesucht

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitagabend 20:30

Uhr und Montagmorgen 07:30 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft

gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zur Kindergrippe in der Schulstraße.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verließ der Täter oder die Täterin die

Kindergrippe ohne Diebesgut.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter 06222/ 5709-0 zu melden.