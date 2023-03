Schlägerei zwischen zwei Frauen

Mainz-Bahnhof (ots) – Am Montagabend kam es am Bahnhofplatz in Mainz zu einem

Einsatz von Bundes- und Landespolizei. Gegen 21:05 Uhr gerieten zwei 31-jährige

Frauen in Streit. Nachdem es zu heftigen Beleidigungen kam, schlug die

31-jährige Beschuldigte vom Hartenberg, der 31-jährigen Geschädigten aus der

Mainzer Neustadt mit ihrem Handy derart gegen den Kopf, dass eine Platzwunde

entstand. Die Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof konnte den Streit schlichten

und für die Verletzte einen Rettungswagen alarmieren. Von einer Funkstreife der

Polizeiinspektion Mainz 2 wurde der Sachverhalt polizeilich aufgenommen und eine

Strafanzeige gegen die 31-jährige Täterin gefertigt, die bereits in der

Vergangenheit wegen Aggressionsdelikten aufgefallen war.

Jugendlicher mit Schreckschusswaffe angegriffen

Mainz-Marienborn (ots) – Ein Streit zwischen vier augenscheinlich jugendlichen

Personen eskalierte am Sonntagvormittag durch den Einsatz einer

Schreckschusswaffe.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie gegen 11:28 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, in

der Straße Am Sonnigen Hang, in Streit geriet. Im Laufe der Auseinandersetzung

zog einer der jungen Männer plötzlich eine Schreckschusswaffe, zielte damit auf

einen anderen Jugendlichen und gab einen Schuss in Richtung dessen Gesichtes ab.

Hiernach sammelte der Schütze noch die Patronenhülse auf und flüchtete auf einem

Mofa mit scheinbar abgelaufenem Versicherungskennzeichen. Der junge Mann auf den

geschossen wurde, als auch der Rest der Gruppe verließen ebenfalls die

Örtlichkeit. Ob und wie der junge Mann verletzt worden ist, ist derzeit nicht

bekannt. Der Täter soll blonde Haare und eine dunkle Oberbekleidung getragen

haben. Zudem sei er von kräftiger Statur gewesen. Trotz eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen, konnte weder der Täter, noch andere beteiligte Personen

angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Tat. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3

unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sprengung eines Geldautomaten

Mainz-Finthen (ots) – Am heutigen Morgen um 02:21 Uhr meldeten mehrere Anwohner

ein Knallgeräusch im Sertoriusring in Mainz-Finthen. Weitere Zeugen gaben an,

dass die SB-Stelle, ein Pavillon auf dem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und

einem Drogeriemarkt, offenbar gesprengt worden war. Umfangreiche polizeiliche

Maßnahmen wurden umgehend eingeleitet.

Der Bereich rund um den Tatort ist derzeit noch abgesperrt. Es entstand nur

Sachschaden, verletzt wurde niemand. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Weitere Auskünfte erfolgen über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mainz im

Laufe des Tages.

Versuchter Taschendiebstahl

Worms (ots) – Zu einem versuchten Taschendiebstahl kam es am gestrigen

Montagabend in der Pfauentorstraße. Um kurz vor 21 Uhr war ein 80-jähriger

Wormser zu Fuß unterwegs, als ein bislang unbekannter Täter versuchte ihm von

hinten seine Geldbörse aus der Gesäßtasche zu entwenden. Der 80-Jährige bemerkte

das Vorhaben, griff nach seiner Geldbörse und schrie um Hilfe. Passanten wurden

auf den Senior aufmerksam, sodass der Täter zusammen mit einer weiteren Person

die Flucht ergriff.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: männlich / 20-25 Jahre alt /

ca. 170-175cm groß / dunkel gekleidet / Kapuzen ins Gesicht gezogen / Haupttäter

trug eine dunkle Brille

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.