Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (Foto)

A65/Höhe Edenkoben (ots) – Einen lauten Knall gab es während einer Autofahrt gestern Abend 06.03.2023, 18.15 Uhr auf der A65 (Fahrtrichtung Ludwighafen) unter einer Autobahnüberführung Höhe Edenkoben bei einem 64 Jahre alten Autofahrer. Als er anhielt, stellte er fest, dass das Panoramadach seines Fahrzeugs völlig beschädigt war.

Aufgrund des Schadens muss davon ausgegangen werden, dass Unbekannte vermutlich einen Stein auf das fahrende Fahrzeug geworfen haben. Die Polizei ermittelt derzeit wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die eventuell Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Unfallflucht – Straßenlaterne umgefahren

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 07.03.2023, gegen 08:25 Uhr, befuhr der Fahrer eines weißen Mini Cooper die B 427 von Kapellen-Drusweiler in Richtung Bad Bergzabern. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs in der Kapeller Straße verlor der bislang noch unbekannte Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Laternenpfosten.

Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Kapellen-Drusweiler, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern noch an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 063434/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Gurtkontrolle an Schulzentrum

Herxheim (ots) – Am heutigen Dienstag führten Landauer Polizisten am Schulzentrum in Herxheim Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Insassensicherung durch. Hierbei konnten in 40 Minuten 6 Personen(darunter 4 Kinder) festgestellt werden, welche nicht ordnungsgemäß gesichert waren.

Während der Verstoß bei Erwachsenen „nur“ mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert wird, droht dem Fahrzeugführer ein Bußgeld sowie Punkte, wenn er ein Kind gänzlich ungesichert befördert.

Über die Gurtverstöße hinaus wurden zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass seit 1.März neue (schwarze) Versicherungskennzeichen benötigt werden.

Verkehrskontrollen

Bad Bergzabern-Oberhausen (ots) – Am Dienstag 07.03.2023, führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durch. In der Zeit von 07:45-08:15 Uhr wurde eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Hierbei wurden 3 Fahrzeuge wegen abgelaufener Hauptuntersuchung und defekter Beleuchtung beanstandet.

Bei einer anschließenden Überwachung der neu eingerichteten Einbahnstraßenregelung in der Karl-Popp-Straße musste 1 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt werden. Bei einer weiteren Kontrolle in der Weinstraße wurde 1 Fahrzeugführer wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt zur Anzeige gebracht und 5 Fahrzeugführer wegen des Nichtangelegten Sicherheitsgurt gebührenpflichtig verwarnt.

Zwei Mängelberichte wurden ausgestellt, weil die mitzuführenden Dokumente nicht vorgezeigt werden konnten. Bei einer Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B427 am Ortseingang Oberhausen, wurden in der Zeit von 11:25 Uhr bis 12:05 Uhr, 37 Fahrzeuge gemessen.

3 Fahrzeugführer mussten gebührenpflichtig verwarnt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 87 Km/h, bei erlaubter zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 70km/h. Bei einer weiteren Kontrolle in der Poststraße ergaben sich keine Beanstandungen.

Mit Handy und ohne Führerschein

A65/Höhe Edesheim (ots) – Kurz vor 18 Uhr wurde Montag 06.03.2023 ein 56-jährigen Autofahrer auffällig, weil er während der Fahrt auf der A65 Höhe Edesheim telefonierte. Er wurde an der Rastanlage „Pfälzer Weinstraße Ost“ angehalten und kontrolliert. Da er keinen Führerschein mitführte, erfolgte eine Überprüfung, die ergab, dass er bereits 2013 seine Fahrerlaubnis entzogen bekam.

Zudem war der Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Seine Weiterfahrt war beendet, der Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gegen die Fahrzeughalterin, die ihm ihr Auto überließ, wird ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, weil sie das Fahren des 56-Jährigen duldete, obwohl er keinen Führerschein hatte.