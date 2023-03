Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Am Morgen des 06.03.23, im Zeitraum von etwa 07:15-07:30 Uhr, befand sich die 12-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und befuhr dabei die Mörscher Straße in Frankenthal. Auf Höhe des Anwesens 65 fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückwärts in eine Parkbucht und übersah die Schülerin auf ihrem Fahrrad, die daraufhin zu Boden stürzte. Hierbei wurde die Schülerin glücklicherweise nicht verletzt.

In diesem Zusammenhang wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich der Fahrradkorb in Mitleidenschaft genommen. Nach einem Wortwechsel mit der Schülerin entfernte sich der Verkehrsteilnehmer anschließend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit.

Der Fahrzeugführer wird beschrieben als männlich, etwa 40-50 Jahre alt, mit grauen Haaren und soll orangene Bauarbeiterbekleidung getragen haben.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und sieht gemäß § 142 des Strafgesetzbuches eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor.

In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Fahrzeug treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie sich das Kennzeichen oder fertigen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Tiefgaragenbrand

Frankenthal (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag 04.03.2023 gegen 03:30 Uhr, in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Stamitz-Straße zu einem Autobrand. Ein PKW brannte vollständig aus, sechs weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Sowohl die Garage als auch die Außenfassade des Hauses wurden durch Rußablagerungen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf insgesamt etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.