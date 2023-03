Ermittlungen nach Unfallflucht aufgenommen

Altrip (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Abbiegen von der Grünewaldstraße in die Dürerstraße eine Umrandungsmauer und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

An der Mauer entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de).

Autofahrer unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs

Böhl-Iggelheim (ots) – Am heutigen frühen Morgen gegen 01:45 Uhr, fiel im Rahmen der Streifenfahrt ein auf der L528 von Böhl-Iggelheim in Richtung Dannstadt-Schauernheim fahrendes, unbeleuchtetes Fahrzeug auf. Im Rahmen einer Kontrolle konnten bei dem 33-jährigen Fahrer Hinweise auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln erlangt werden.

Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht, sodass dem Herrn auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Radfahrer kollidiert mit PKW

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am gestrigen Mittag gegen 14:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Ludwigshafener Straße/Falkenweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Die PKW-Fahrerin beabsichtigte vom Falkenweg nach rechts auf die Ludwigshafener Straße einzubiegen und musste aufgrund querender Fahrzeuge zum Stillstand abbremsen.

Ein Radfahrer, welcher den parallel zur Ludwigshafener Straße verlaufenden Radweg in Richtung Ortsmitte befuhr, bemerkte den stehenden PKW der Dame vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer über die Motorhaube und verletzte sich am Bein. Ein Krankenwagen verbrachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Über einen Zeitraum von etwa 5 Monaten hinweg bauten unbekannte Täter über ein Online-Partnervermittlungsportal Kontakt zu einer 52-jährigen Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf und gaben sich hierbei als Soldat aus, der in Frankreich stationiert sei.

Die Täter schufen eine emotionale Abhängigkeit, stellten Treffen in Aussicht, die nie stattfanden und veranlassten die 52-Jährige zur Überweisung eines mittleren 5-stelligen Geldbetrages über einen Anbieter von Auslandsüberweisungen.

Die von den Tätern angewandte Vorgehensweise ist unter dem Namen „Romance Scamming“ bekannt. Ausführliche Hinweise zur Verhinderung einer Ausbeutung finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/