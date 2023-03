Einbruch in Bäckerei, keine Beute für die Täter

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 06.03.2023 ab 17:30 Uhr bis zum 07.03.2023 um 04:40 Uhr hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckerei in der Lessingstraße auf, öffneten Schubladen und durchwühlten diese. Die Täter zogen ohne Beute davon, da sie keine Wertsachen oder Bargeld auffanden. Der Sachschaden liegt bei ca. 100 Euro.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld unter Tel: 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Einbruch in Keller und Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads

Speyer (ots) – Am 07.03.2023 gegen 05:30 Uhr entdeckten Zeugen den Aufbruch eines Kellerraumes. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im St.-Klara-Kloster-Weg und brachen das Vorhängeschloss eines Kellerraumes auf. Aus diesem entwendeten die Täter ein E-Bike im Wert von ca. 4.000 Euro.

Der genaue Tatzeitraum steht noch nicht fest. Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Bundesstraße wegen Unfall gesperrt

Speyer (ots) – Am Montagnachmittag (06.03.2023), gegen 15 Uhr, geriet ein 19-jähriger Autofahrer auf der Auffahrt von der Bundesstraße 44 auf die Bundesstraße 9 (von Speyer in Richtung Frankenthal) ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war in Richtung Frankenthal für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in der Schützenstraße im Berufs- und Feierabendverkehr

Speyer (ots) – Am 06.03.2023 gegen 7:45 Uhr befuhr ein 14-jähriger Radfahrer die Schützenstraße in Richtung Dudenhofer Straße auf dem Fahrrad-Schutzstreifen. Währenddessen überholte ihn der 46-jährige Fahrer eines Linienbusses. Während er überholt wurde, bog der 14-Jährige nach links in Richtung der Holzstraße ab, ohne auf den hinter ihm bzw. neben ihm befindlichen Verkehr zu achten.

Deshalb stieß der 14-Jährige gegen den ihn überholenden Bus, stürzte zu Boden und brach sich den Arm. Der Busfahrer hielt sofort an und rief Polizei und Rettungsdienst herbei, welcher den verletzten 14-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand nur am Fahrrad, bei dem der Lenker verdreht wurde.

Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die Schützenstraße in Richtung Dudenhofer Straße auf dem Fahrrad-Schutzstreifen. Währenddessen überholte ihn eine 53-jährige PKW-Fahrerin. Während sie ihn überholte, bog der 17-Jährige nach links in Richtung der Holzstraße ab, ohne auf den auf gleicher Höhe befindlichen PKW zu achten.

Deshalb stieß der 17-Jährige gegen den ihn überholenden PKW, stürzte vom Fahrrad und zog sich eine Schürfwunde am Ellbogen zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den 17-Jährigen und verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei ca. 200 Euro.