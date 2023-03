Funkenflug während der Fahrt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streife sind Polizeibeamte in der Nacht zu

Montag an der A6 im Bereich der Anschlussstelle KL-Centrum auf einen Pkw

aufmerksam geworden, der auf der Beifahrerseite einen nicht unerheblichen

Unfallschaden hatte. Offenbar war an dem Renault auch ein Reifen geplatzt und er

fuhr auf der blanken Felge, denn während der Fahrt war Funkenflug zu erkennen.

Die Polizisten stoppten den Wagen bei der nächstbesten Gelegenheit und

unterzogen den Fahrer kurz nach 1 Uhr einer Kontrolle. Dabei schlug ihnen die

Alkoholfahne des 47-Jährigen entgegen. Zudem wirkte der Mann leicht benommen und

konnte nicht allen Anweisungen folgen. Ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen

Alkoholpegel von 1,06 Promille.

Der 47-Jährige musste deshalb für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen.

Unter anderem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein

sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Eine weitere Streife machte sich unterdessen auf die Suche nach der

Unfallstelle. Fündig wurden die Beamten der Autobahnpolizei wenig später im

Baustellenbereich der A6 bei Kaiserslautern. Hier war der Fahrer ganz

offensichtlich mit seinem Renault von der Fahrbahn abgekommen und mit einer

Warnbake samt Blinkleuchte kollidiert. Die Höhe des Sachschadens ist nicht

bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Scheibe an Kia eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Alleestraße einen Kia

Sportage vermutlich mutwillig beschädigt. An dem Pkw wurde am Montagnachmittag

in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr die vordere Fensterscheibe auf der

Beifahrerseite zerstört.

Gestohlen wurde aus dem Fahrzeuginnenraum nichts. Die Polizei geht deshalb von

einer Sachbeschädigung aus. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Im fraglichen Zeitraum stand der graue Kia in Höhe des Hauses Nummer 14. Zeugen,

die gesehen haben, wer sich an dem Auto zu schaffen machte, werden gebeten,

unter Telefon 0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen.

|cri

Pkw bei Wendemanöver beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Am Wendekreisel in der Straße „Am Rangierbahnhof“ ist am

Montagvormittag ein Pkw von einem anderen Fahrzeug gerammt worden. Die Polizei

sucht Zeugen und fragt: Wer hat zwischen 8 und 12 Uhr ein Rangiermanöver

beobachtet und kann Hinweise geben?

Betroffen war ein grauer Peugeot 206, der im fraglichen Zeitraum auf der

Fahrbahn vor einer Großraumgarage stand. Als der Halter zu seinem Pkw zurückkam,

stellte er einen Schaden im vorderen Bereich der Fahrerseite fest.

Möglicherweise wurde der Wagen bei einem Wendemanöver eines Fahrzeuggespanns mit

dem Anhänger gerammt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung

zu setzen. |cri

Unfall durch kurze Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots) – Durch eine kurze Unaufmerksamkeit hat ein Autofahrer am

Montagnachmittag auf der B270 sein Auto demoliert. Der 19-Jährige war auf dem

Weg in Richtung Pirmasens, als er gegen 17 Uhr in Höhe des Walzweihers in einer

Rechtskurve mit seinem Pkw die Bordsteinkante touchierte. In der Folge verlor

der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug – der Wagen drehte sich einmal

um die eigene Achse, überfuhr den Grünstreifen, mähte einen Leitpfosten um und

kam schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.

Während der Fahrer unverletzt davonkam, wurde das Auto so stark beschädigt, dass

es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Höhe des

Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

BMW in Parkbucht gerammt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit Fahrerflucht,

der sich am Montagvormittag in der Augustastraße ereignet haben muss. Zwischen

9.30 und 11.30 Uhr wurde hier ein dunkelgrauer BMW, der in Höhe eines

Supermarktes am Fahrbahnrand stand, von einem anderen Fahrzeug gerammt und

beschädigt.

Den Spuren nach zu urteilen, war der Unfallverursacher mit seinem Wagen in

Richtung Eisenbahnstraße unterwegs und hielt vermutlich nicht genügend

Seitenabstand zu den Parkbuchten ein. Dadurch stieß er gegen den Außenspiegel

des rechts abgestellten BMW. Sowohl das Spiegelgehäuse als auch das Spiegelglas

gingen dabei zu Bruch. Trotzdem fuhr der Unbekannte einfach weiter, ohne sich um

den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise zum Verursacherfahrzeug und/oder dem verantwortlichen Fahrer

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern

entgegen. |cri

Parkrempler mit anschließender Unfallflucht

Kusel (ots) – Unfallflucht auf Parkplatz. Am Montag, den 06.03.2023 zwischen

07:50 Uhr bis 17:00 Uhr wurde durch die Geschädigte auf dem Parkplatz an der

Musikschule in der Landschaftsstraße ihr PKW ordnungsgemäß abgestellt. Im

Anschluss wurde durch die Fahrzeugführerin ein Schaden an der hinteren rechten

Fahrzeugseite festgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher

entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden

in Höhe von ca. 1200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0

bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Diebstahl einer Geldbörse im Norma-Markt

Kusel (ots) – Diebstahl einer Geldbörse aus Einkaufstrolley. Am Montag, den

06.03.2023 gegen 10:45 Uhr kam es im Norma-Markt in der Lehnstraße zu einem

Diebstahl einer Geldbörse. Bislang unbekannter Täter entwendeten die Geldbörse

aus dem Einkaufstrolley der Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden im

niedrigen 3-stelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0

bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Einbruch in Pizzeria

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind im Benzinoring in eine Pizzeria

eingebrochen. Die Täter suchten das Lokal in der Nacht zu Dienstag auf. Ein

Zeuge bemerkte gegen 2:15 Uhr die gewaltsam geöffnete Eingangstür und rief die

Polizei. Die Diebe entwendeten eine Geldkassette sowie zwei Geldbeutel. Der

geklaute Geldbetrag liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei

sicherte Spuren und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem

sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Nach Parkrempler weggefahren

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat

am Montagmittag in der Ziegelhütterstraße in Otterbach ein parkendes Fahrzeug

beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich

um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der beschädigte schwarze Mitsubishi ASX

war zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts

abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er den

Schaden an der rechten hinteren Seite. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise

zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der

Polizei zu melden. |elz

Diebstahl aus PKW

Altenglan (ots) – Diebstahl eines Mobiltelefons aus PKW. Am Montag, den

06.03.2023 gegen 12:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl aus

einem geparkten PKW. Der Fahrzeugführer belieferte zur genannten Zeit eine

Apotheke und stellte hierfür seinen PKW kurzzeitig unverschlossen an der

Örtlichkeit ab. Bislang unbekannter Täter entwendeten in dieser Zeit das

Mobiltelefon des Geschädigten aus dem Fahrzeuginnenraum.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0

bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Täterfestnahme nach Einbruch in Wohnanwesen

Kusel (ots) – Einbruch mit anschließender Täterfestnahme. Am Montag, den

06.03.2023 zwischen 06:45 Uhr und 12:55 Uhr, verschaffte sich in der Glanstraße

ein zunächst unbekannter Täter, über eine eingeschlagene Fensterscheibe, Zugang

zu einem Wohnanwesen. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Nach aktuellem

Stand wird der Gesamtschaden auf ca. 2000 Euro beziffert. Im Rahmen

umfangreicher Ermittlungen konnte ein 22-jähriger Tatverdächtiger im Nachgang

identifiziert und festgenommen werden. |pikus

Polizeiliche Kriminalstatistik: Mehr Straftaten und hohe Aufklärungsquote

Westpfalz (ots) – Mehr Straftaten auf der einen Seite und eine Aufklärungsquote

auf gleichbleibend hohem Niveau auf der anderen Seite – das ist sozusagen das

„Fazit“ aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Polizeipräsidiums

Westpfalz für das Jahr 2022.

Die Statistik belegt: Es wurden im vergangenen Jahr rund 31.000 Straftaten

erfasst und bearbeitet. Das sind rund 2.800 Fälle mehr als im Vorjahr. Das

Niveau der Fallzahlen liegt damit noch unter dem vor der Corona-Pandemie.

Gleichzeitig ist den Ermittlern gelungen, mehr als zwei Drittel aller Delikte zu

klären. Die Aufklärungsquote liegt bei fast 70 Prozent. Parallel ist die Zahl

der ermittelten Tatverdächtigen im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent

gestiegen.

Unterscheidet man nach den verschiedenen Deliktsbereichen entfällt der größte

Anteil der Straftaten mit fast 26 Prozent auf die „sonstigen Straftatbestände“.

Dazu gehören unter anderem Sachbeschädigung, Beleidigung, Umweltdelikte,

Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt sowie

Erpressungsdelikte.

An zweiter Stelle folgen die „Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die

persönliche Freiheit“. Sie haben an der Gesamtverteilung einen Anteil von 19,7

Prozent, was 6.116 Vorfällen entspricht. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 1.080

Fälle mehr und entspricht einem Plus von 21,45 Prozent – bei einer

Aufklärungsquote von 90,3 Prozent.

An dritter Stelle stehen mit 16,5 Prozent die „Diebstähle ohne erschwerende

Umstände“ (5.122 Fälle). Dazu gehören beispielsweise Ladendiebstähle oder auch

Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen.

Auf dem vierten Platz liegen die „Vermögens- und Fälschungsdelikte“ mit 15,5

Prozent (4.806 Fälle), gefolgt von den „Strafrechtlichen Nebengesetzen“ mit 14,3

Prozent (4.436 Fälle). Bei den Nebengesetzen haben – wie schon in den Vorjahren

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz den größten Anteil mit 64,47

Prozent. Hier gingen die Fallzahlen allerdings leicht zurück.

Bei den Entwicklungen im Vergleich zu den Vorjahren fallen zwei Bereiche

besonders auf: Zum einen die sogenannten Opferdelikte. Hier gab es einen Anstieg

um 21,22 Prozent (= 1.175 Fälle mehr als im Vorjahr), was vor allem auf die

Steigerung der Rohheitsdelikte (plus 1.080 Fälle) zurückzuführen ist. Dadurch

erreicht der Wert mit insgesamt 6.711 Fällen einen neuen Höchststand.

Parallel dazu gab es auch einen deutlichen Anstieg bei der „Gewalt gegen

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte“. Hier wurde ein Plus von 26,69 Prozent

registriert, das waren 55 Fälle mehr als im Vorjahr.

Weitere Informationen, Statistiken und Zahlen zur Kriminalitätslage in der

Westpfalz finden Sie in der angehängten pdf-Datei. Die Polizeiliche

Kriminalstatistik des Landes und der anderen rheinland-pfälzischen

Polizeipräsidien sowie die Statistiken der vergangenen Jahre können Sie auf der

Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/SU1 abrufen.

Reifen platt gestochen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag in der

Rosenhofstraße in Enkenbach-Alsenborn die Reifen eines KIA Ceed platt gestochen.

Der Wagen parkte auf der Straße. Zwischen 21 Uhr und 8 Uhr machten sich Vandalen

an dem Auto zu schaffen und zerstachen die beiden rechten Reifen. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Vorsicht vor Internet-Bekanntschaften, die Geld wollen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Weil er vermutlich auf eine Betrügerin

hereingefallen ist, hat ein Mann aus dem Kreis Kaiserslautern bei der Polizei

Anzeige erstattet. Leider hat der 53-Jährige der Unbekannten bereits etliche

Tausend Euro überwiesen. Der 53-Jährige hatte Ende 2022 eine Frau über ein

soziales Netzwerk im Internet kennengelernt. Innerhalb kurzer Zeit gelang es der

Unbekannten, ein Vertrauensverhältnis zu dem Mann aufzubauen. Es folgten dann

Geldforderungen in unterschiedlicher Höhe, bis der Mann jetzt misstrauisch wurde

und zur Polizei ging. Das Polizeipräsidium Westpfalz rät dringend zur Vorsicht

bei Internet-Bekanntschaften, die nach Geld fragen! Bedauerlicherweise ist das

sogenannte „Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in

Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine

Seltenheit. Wer sich auf solchen virtuellen Plattformen bewegt und hier neue

Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben und nicht zu schnell

alle Geschichten glauben, die einem geschrieben werden. Vorsicht ist auch

geboten, wenn man von jemandem, dem man noch nie im „echten Leben“ begegnet ist,

innerhalb kurzer Zeit mit Komplimenten, Liebesschwüren und großspurigen

Beziehungsversprechen überschüttet wird. Spätestens wenn die Frage nach

Geldüberweisungen gestellt wird, sollten bei Ihnen sämtliche Alarmglocken

läuten! Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche

Informationen zu diesem Thema – auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger

erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0 |elz