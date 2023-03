Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

In Kindergärten eingestiegen in Friedberg, Bad Nauheim und Ortenberg Notebook aus Fahrzeug gestohlen in Rosbach

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 07.03.2023 In Kindergärten eingestiegen Wetteraukreis: In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es erneut zu Einbrüchen in Kindergärten im Kreisgebiet. In der Usastraße in Friedberg richteten die Täter einen Schaden von ca. 1000 Euro an, als sie auf gewaltsamte Weise in das Gebäude eindringen wollten. Sie brachen ein Fenster der Kindertagesstätte. Zuvor war der Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln, gescheitert. Beute machten die Einbrecher nicht. Zwischen Montagnachmittag (6.3.) und Dienstagmorgen (7.3.) versuchten Diebe ihr Glück in einem Kindergarten „In der Au“ in Bad Nauheim. Auf der Rückseite des Gebäudes kletterten sie durch ein Badezimmerfenster, dessen Scheibe sie einschlugen, in die Einrichtung. Ihre Suche nach Diebesgut verlief auch hier ergebnislos. Auch in Ortenberg kamen die Einbrecher zwischen dem frühen Montagabend (06.03.) und Dienstagfrüh (7.3.). In der Kasinostraße hebelten sie ein Fenster der Kita auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen der Vorfälle. Die Ermittler fragen: Gibt es Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag Personen und Fahrzeuge im Bereich der Kindertagesstätten bemerkt haben? Wem sind, bereits in den Tagen vor den Straftaten, im Umfeld der genannten Räumlichkeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Notebook aus Fahrzeug gestohlen Rosbach: Einen grauen Mazda öffneten Diebe in der Nacht von Montag (6.3.) auf Dienstag (7.3.) im Taunusblick i ## n Nieder-Rosbach. Während das Fahrzeug vor dem Haus parkte, durchsuchten die Langfinger den PKW. Aus dem Kofferraum entwendeten sie ein Notebook der Marke Lenovo im Wert von mehreren hundert Euro. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten bleibt unklar. Es konnten keine Spuren einer gewaltsamen Öffnung festgestellt werden. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben kann. Corina Weisbrod

Leichtes Spiel für Autodiebe

Wölfersheim: In der Nacht von Montag (6.3.) zu Dienstag (7.3.) entwendeten Diebe einen blauen Ford Fiesta. Das Fahrzeug parkte zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr in der Bahnhofstraße, als die Diebe zuschlugen. Der Besitzer des Wagens machte es ihnen leicht. Der PKW war nicht verschlossen. Darüber hinaus befand sich der Schlüssel im Auto und auch der Fahrzeugschein des PKW mit den amtlichen Kennzeichen FB – TY 999. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Friedberg: Leichte Verletzungen trug eine 32-jährige Frau am Montagabend (6.3.) bei einem Unfall auf der B3 davon. Mit ihrem VW Golf fuhr sie die Bundesstraße in Richtung Friedberg. Im Auto befand sich ebenfalls ihre 5-jährige Tochter. An der Abfahrt Bad Nauheim musste die Rosbacherin an der rot zeigenden Ampel halten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende Frau in einem grauen Skoda offenbar zu spät. Sie fuhr auf den Golf der Rosbacherin auf. Mit leichten Verletzungen brachte ein Rettungswagen die Golffahrerin in ein Krankenhaus zur medizinischen Abklärung. Ihre Tochter, die Fahrerin und Beifahrerin des Skoda blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst holte die erheblich beschädigten Fahrzeuge von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Führerschein weg nach Trunkenheitsfahrt mit Unfall

Florstadt: Sachschaden von etwa 11.000 Euro und ein sichergestellter Führerschein ist die Bilanz eines Unfalls von Montagabend (6.3.). In Nieder-Mockstadt fuhr der Fahrer eines Opel Astra von der Straße „In der Grobach“ in den dortigen Kreisverkehr der B275. Der 24-Jährige aus Altenstadt übersah hierbei offenbar einen 18-Jährigen aus Nidda, der sich mit seinem 1er-BMW bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, wobei Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand. Bei der Kollision verletzten sich jedoch glücklicherweise weder die beiden jungen Fahrzeugführer, noch deren 23- und 17-jährigen Beifahrerinnen. Während die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Gesetzeshüter fest, dass der Opelfahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1.2 Promille. Durch eine, auf der Dienststelle durchgeführte Blutentnahme wird nun die genaue Menge Alkohol im Blut festgestellt. Den erst vor wenigen Jahren erworbenen Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Ein Richter wird entscheiden, ob und zu welchen Bedingungen er ihn zurückbekommt. Bis dahin darf der Altenstädter kein Kraftfahrzeug mehr führen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Tür im Obergeschoss aufgebrochen

Reichelsheim: Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es zwischen Samstagnachmittag (4.3.) und Montagnachmittag (6.3.) in Beienheim. An einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Zur Kirche“ erklomm der Täter eine außen gelegene Metalltreppe und gelangte darüber zu einer Wohnung in der ersten Etage. Mit brachialer Gewalt öffneten sie die Wohnungstür und ließen dann offenbar von einer weiteren Tatbegehung ab. Möglicherweise fürchteten sie, aufgrund des durch die Aufbruchtätigkeiten entstandenen Lärms, ihre Entdeckung. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Kellertür aufgehebelt

Niddatal: Zwischen Freitag (3.3.) und Montagnachmittag kam es zu einem Einbruch in der Berliner Straße in Assenheim. Bislang Unbekannte hebelten eine Kellertür des Einfamilienhauses auf und durchsuchten Räume und Schränke nach Wertsachen. Offenbar wurden sie nicht fündig und verschwanden unverrichteter Dinge. Einen Sachschaden von ca. 800 Euro an der aufgehebelten Tür ließen die Täter zurück. Auch in der Rhönstraße hebelten Einbrecher das Kellerfenster eines Hauses auf. Zwischen Mittwoch (1.3.) und Montag (6.3.) schlugen die Diebe zu und erbeuteten Schmuck und Sammlermünzen in Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.