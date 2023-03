Herborn und Wetzlar: Polizei kontrolliert

Gemeinsam mit Kollegen der Bereitschaftspolizei in Lich kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienst gestern Vormittag in der Hermannsteiner Straße in Wetzlar und nachmittags in der Burger Hauptstraße in Herborn. Ihr Hauptaugenmerk hatten sie auf Gurtverstöße und Handyverstöße gelegt. Zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr hielten sie 33 Fahrzeugführer an, die nicht angegurtet waren. Auf diese kommt jeweils ein Bußgeld von 30 Euro zu.

Drei, der angehaltenen Fahrzeugführer, saßen auf dem eingesteckten Gurt, so dass dieser dann hinter dem Rücken verlief. Die Personen wurden auf die vorsätzliche Begehungsweise angesprochen und die Ordnungshüter dokumentierten die Verstöße gesondert. Hier wird der Regelsatz von 30 Euro auf 60 Euro verdoppelt.

Elf Fahrzeugführer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt im Fahrerlaubnisregister rechnen.

Ein Rollerfahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen wurde kontrolliert. Auf ihn kommt eine Anzeige zu. Auf sechs weitere Fahrzeugführer kommen Mängelanzeigen wegen verschiedenster technischer Mängel zu.

Auf der Rückfahrt zur Dienststelle fiel den Beamten ein Lkw durch seine Ladung auf. Dieser hatte Holzhackschnitzel geladen, die der Garten- u. Landschaftsbauer deutlich über die Bracken seines LKW geladen hatte. Offenbar dachte der Fahrer, die Ladung würde sich bei einer Geschwindigkeit bis 80 km/h nicht bewegen. Auch auf das Angebot während der Kontrolle, seine Ladung mit einem Netz zu sichern, konnten die Verkehrsspezialisten nicht eingehen. Ihm wurde die Problematik Schüttgüter erläutert und die Weiterfahrt untersagt. Er musste vor Ort umladen. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 60 Euro und 1 Punkt in Flensburg.

Mittenaar-Bellersdorf: Solarmodule am ehemaligen Depot geklaut

Insgesamt zwölf Solarmodule stahlen Unbekannte am ehemaligen Munitionsdepot. Zwischen dem 25.02.2023 und dem 26.02.2023 trennten die Diebe die äußere Umzäunung des Solarparks auf und gelangten auf das Gelände. Dort demontierten sie die Module von ihren Unterkonstruktionen und flüchteten samt der Solarmodule. Der Schaden wird auf 5.000 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des ehemaligen Depots aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Schuppen aufgebrochen

In einen Schuppen des ev. Kindergartens „Bredowsiedlung“ brachen Diebe am vergangenen Wochenende ein. Zwischen 17:00 Uhr am Samstag und 13:30 Uhr am Sonntag verschafften sie sich Zutritt zum Gelände in der Karlstraße. Sie hebelten eine Tür zum Gartenschuppen des Kindergartens auf. Aus diesem stahlen sie zwei Benzinkanister mit rund 10 Liter Benzin. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer war gestern Abend (06.03.2023), um 18:20 Uhr, auf der Bundesstraße 277 von Wetzlar aus kommend in Richtung Aßlar unterwegs. Entgegengesetzt fuhr eine 37-Jährige mit ihrem roten Hyundai. Im Kreuzungsbereich wollte die aus Aßlar stammende i20-Fahrerin nach links auf die B 49 in Richtung Limburg auffahren. Offenbar übersah sie die für sich rot-zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit dem schwarzen 1-er BMW des Herborners. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Autofahrer, sowie die 14-jährige Hyundai-Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Gesamtunfallschaden wird mit 23.000 Euro beziffert.

Hüttenberg-Weidenhausen: Hibike gestohlen

In der Nacht von Sonntag (05.03.2023) auf Montag (06.03.2023) stahlen Diebe ein Hibike aus einer Scheune in der Rheinfelser Straße. Das weiß-blau-rote Hardseven 5.0 hat einen Wert von rund 5.000 Euro. Wer kann Hinweise zu den Dieben geben, die zwischen 18:00 Uhr und 06:10 Uhr zuschlugen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten:

Dillenburg- Niederscheld:

An der Ecke Schulstraße / Neugasse beschädigte ein bisher unbekannter Unfallfahrer am 28.02.2023 ein Element eines Metallzauns und flüchtete im Anschluss. Der schwarze Mercedes fuhr gegen 18:30 Uhr rückwärts gegen den Zaun und verursachte einen 1.500 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, entfernte sich der Verursacher in seiner schwarzen A-Klasse von der Unfallstelle. Die Dillenburger Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, welches vermutlich einen Heckschaden haben müsste, geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Donsbach:

Zwischen dem 02.03.2023, 16:00 Uhr und dem 04.03.2023, 14:00 Uhr wendete offenbar ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf den Parkplätzen der Hauptstraße 2b und touchierte dabei die hintere rechte Fahrzeugseite eines geparkten grauen Renault Kangoo. Der Unfallfahrer flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Reparatur des Schadens wird sich auf 3.000 Euro belaufen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen:

Eine 68-Jährige parkte ihren blauen Hyundai am Montag (06.03.2023) gegen 08:50 Uhr am rechten Fahrbahnrand der „Schöne Aussicht“ in Höhe der Hausnummer 10. Als sie gegen 13:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der linken Front ihres Ioniq. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum gegen den geparkten Hyundai gefahren und hatte einen 1.000 Euro teuren Schaden hinterlassen. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Nach einem Trickdiebstahl in Herborn klickten in Warschau die Handschellen

Nachdem dreiste Betrügerinnen Mitte Juli des vergangenen Jahres eine Seniorin um mehrere tausende Euro betrogen hatten, klickten nun in Warschau die Handschellen.

Am 12.07.2022 war eine 84-Jährige gegen 10:30 Uhr mit ihrem Rollator im Herborner Walkenmühlweg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelanlage in Höhe des Einkaufscenters Eitzenhöfer sprachen damals zwei unbekannte Frauen die Seniorin an. Im Verlauf dieses Gespräches suggerierten sie der betagten Dame, es läge eine Last aus der Vergangenheit auf ihrer Seele. Man könne ihr helfen, diese Last loszuwerden und frei zu werden. Die 84-Jährige solle aus ihrer Wohnung ein Ei und eine Flasche Wasser holen. Aus dem Ei könne die Unbekannte herauslesen, was der Seniorin in der Vergangenheit schlimmes passiert sein. Die Dame glaubte den Frauen und folgte ihren Anweisungen. Im weiteren Verlauf verlangten die Diebinnen von der Geschädigten, ihr Barvermögen aus ihrer Wohnung zu holen und zu einem Treffpunkt am Friedhof im Franzosenweg zu bringen. Mit dem Geld könne die Betrügerin beten, danach sei die Dame wieder sauber und frei. Die Seniorin holte ihr Bargeld und ging in Begleitung einer der beiden Betrügerinnen zum Friedhof. Dort angekommen übergab sie den Frauen das Geld. Diese verpackten die rund 11.000 Euro in einem Tuch und platzierten es auf dem Rücken der 84-Jährigen. In einem Gebet sollte nun die schlechte Aura, die auf dem Geld liege, vertrieben werden. Während einer der Frauen vor der Geschädigten betete, tauschte die zweite Unbekannte das Geld gegen Papierschnipsel aus. Nach der „Zermonie“ erklärten die Diebinnen, die Seniorin solle nach Hause gehen, das verpackte Geld unter dem Kopfkissen ihres Bettes deponieren und nach 14 Tagen öffnen. Zu Hause angekommen wurde die betagte Dame misstrauisch, öffnete das Tuch und bemerkte den Diebstahl. Sie informierte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Nach hinreichenden Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht auf eine Gruppe von vier Personen, die sich offenbar bereits ins Ausland abgesetzt hatten. Das Amtsgericht Limburg erließ Haftbefehl gegen eine 36-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Am 28.12.2022 klickten letztendlich in Warschau die Handschellen. Die Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich nach Deutschland ausgeliefert und beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Im Anschluss wurde die 36-Jährige in eine Hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert und in der sie nun auf ihren Prozess wartet.