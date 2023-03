Korbach: Die Polizei-News

Volkmarsen – Unbekannter versucht in Gaststätte einzubrechen

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Arolser Straße in Volkmarsen einzubrechen. Der Täter scheiterte bei dem Versuch, eine Tür zu einem Lagerraum aufzuhebeln und musste daher ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Frankenberg – Unbekannter schneidet Löcher in Zaun eines Wildgeheges

In den vergangenen Monaten kam es insgesamt zu vier bei der Polizei bekanntgewordenen Fällen der Sachbeschädigung und des Diebstahls an einem Zaun eines Wildgeheges in der Gemarkung Hermannsholz bei Frankenberg-Schreufa. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der erste Fall wurde am 7. Dezember 2022 festgestellt und zur Anzeige gebracht. Ein Unbekannter hatte den Zaun des Wildgeheges an einer Stelle aufgeschnitten und das herausgetrennte Segment entwendet. Im Februar 2023 kam es zu zwei weiteren Fällen, bei denen der Zaun jeweils an mehrere Stellen aufgeschnitten wurde. Der letzte bekannte Fall wurde am 3. März angezeigt, wieder schnitt der Unbekannte ein Loch in den Zaun. In allen Fällen entwendete der Unbekannte die Drahtsegmente. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.

In dem Wildgehege wird Dammwild gehalten. Zu gefährlichen Situationen im Verkehr kam es glücklicherweise bisher nicht. Es hätte aber dazu kommen können, wenn die Tiere durch die entstandenen Löcher im Zaun aus dem Gehege auf die naheliegende Bahnlinie oder die umliegenden Straßen gelangt wären.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.