Polizei sucht mit Foto die Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut aus Auto-Aufbrüchen

Kassel-Nord: Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen die Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut und wenden sich mit einer Fotocollage der Gegenstände an die Öffentlichkeit. Im Rahmen einer Fahndung nach einem Auto-Aufbruch Anfang Februar konnten in einer Wohnung in der Innenstadt mehrere Tatverdächtige festgenommen und zahlreiche Baumaschinen aufgefunden werden. Bei den weiteren Ermittlungen ließen sich mehrere dieser Gegenstände bereits Auto-Aufbrüchen zuordnen. Die Herkunft der auf der Fotocollage zu sehenden Baumaschinen konnte im weiteren Verlauf aber nicht geklärt werden. Es handelt sich dabei um eine digitale Schiebleere ALPHA TOOLS im Etui, einen Akkuschrauber der Marke HITACHI, Modell DV14-DLC2 in einem METABO-Koffer, eine Bohrmaschine Black&Decker, Modell KR-504 CRES im Koffer, einen HILTI Staub-Absauger, Modell TE-DRS 4/6 (ohne Koffer) und ein ROWI Heizgebläse für Baustellen, Modell HIH-3000. Nun bitten die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe die rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

Sichergestellt worden waren die Gegenstände am Abend des Donnerstags, 9. Februar 2023, in einer Wohnung in der Innenstadt. Kurz zuvor, gegen 22:30 Uhr, war es zu einem versuchten Einbruch in ein in der Müllergasse abgestelltes Fahrzeug gekommen, der durch Zeugen beobachtet wurde. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte dazu, dass zwei Tatverdächtige, eine 32-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann, vor dem Haus nahe der Unteren Königsstraße festgestellt und beim Betreten einer Wohnung festgenommen werden konnten. Dort trafen die Beamten zudem auf drei weitere Personen, eine 36-Jährige und zwei 28 und 34 Jahre alte Männer, sowie die mutmaßlich gestohlenen Baumaschinen. Die umfangreichen Ermittlungen der Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe gegen die fünf Tatverdächtigen wegen verschiedener Auto-Aufbrüche dauern aktuell an.

Unbekannte beschädigen zwölf Beuys-Eichen nahe Ochsenallee: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Bislang unbekannte Täter haben auf einem Weg zwischen Ochsenallee und Tulpenallee insgesamt zwölf Eichen beschädigt. Entdeckt hatte die Beschädigungen an den Bäumen am Sonntagabend, gegen 17:45 Uhr, eine Passantin. Die genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, wurden an dem Weg insgesamt zwölf der sogenannten Beuys-Eichen, die im Rahmen einer documenta an verschiedenen Orten in Kassel als Landschaftskunstwerks gepflanzt worden waren, beschädigt. Der oder die Täter hatten mit einem Schnitzmesser oder einem ähnlich scharfen Gegenstand die Rinde der Bäume beschädigt und teilweise tiefe Löcher in den Stamm geschnitten oder gehackt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt und muss durch das zuständige Umwelt- und Gartenamt bestimmt werden.

Die Kasseler Polizei ermittelt in diesem Fall nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf die Täter. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt. Zeugen, die im Bereich der Beuys-Eichen nahe der Ochsenallee möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.