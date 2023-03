Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.03.), um 10:15 Uhr, befuhren ein unbekannter Fahrzeugführer und ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld in dieser Reihenfolge die Wippershainer Straße aus Richtung Friedewalder Straße in Richtung Leipziger Straße. In Höhe Wippershainer Straße 19 fiel ein metallischer Gegenstand von dem unbekannten Fahrzeug auf das Fahrzeug des 22-Jährigen. Dieses wurde infolge dessen an der Frontscheibe beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten bremste der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug kurzzeitig ab, beschleunigte dann allerdings wieder und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe 300,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Bus

Niederaula. Am Montag (06.03.), um 12:30 Uhr, fuhr ein Schulbus vom Parkplatz der Gemeindeverwaltung auf die Schlitzer Straße in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Aufgrund der Länge des Schulbusses musste der 50-jährige Busfahrer nach links ausschwenken um den Abbiegevorgang nach rechts vorzunehmen. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula fuhr hinter dem Bus vom Parkplatz auf die Schlitzer Straße Richtung Bad Hersfeld. Aufgrund des Ausschwenk-Manövers des Busfahrers ging die Pkw-Fahrerin davon aus, dass der Bus nach links in Fahrtrichtung Niederjossa abbiegt und fuhr rechts an dem Bus vorbei. Im weiteren Verlauf scherte der Bus in Fahrtrichtung Bad Hersfeld ein und kollidierte mit dem danebenfahrenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Pkw und Fahrrad

Philippsthal. Am Montag (06.03.), um 13:25 Uhr, befuhr ein 92-jähriger Pkw-Fahrer aus Unterbreizbach die L2604 aus Richtung Unterbreizbach kommend in Fahrtrichtung B62. Ein 33-jähriger Radfahrer aus Unterbreizbach befuhr den baulich abgetrennten Radweg parallel der B62 aus Richtung Röhrigshof kommend in Fahrtrichtung Philippsthal. In Höhe der Kreuzung L2604/B62 kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Hierbei kam der Fahrradfahrer zu Fall. Er wurde leicht verletzt mit dem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.03.), um 19:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L3159 aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim befuhr mit seinem Fahrzeug die entgegengesetzte Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Spiegel des 37-jährigen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lagerhalle

Großenlüder. Indem sie ein Rolltor überwandten, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagmittag (04.03.) und Montagmorgen (06.03.) unerlaubt Zutritt zu einer Lagerhalle in der Industriestraße. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Tiernahrung und Pflanzenschutzmittel im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. Ein schwarzer Jaguar, der in der Straße „An der Waides“ geparkt war, wurde durch Unbekannte zwischen Freitagmittag (03.03.) und Montagmorgen (06.03.) gewaltsam aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Täter das Innere des Fahrzeugs. Ersten Erkenntnissen zur Folge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Fulda. Durch ein Fenster stiegen Einbrecher zwischen Samstagvormittag (04.03.) und Montagmorgen (06.03.) in Büroräume in der Leipziger Straße ein. Aus einem Schrank entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Eichenzell. Ein 67-jähriger Mann parkte am Montag (06.03.), gegen 11.30 Uhr, seinen Pkw mit Wohnwagen für einen kurzen Zwischenstopp auf einem Rastplatz in der Straße „Rhönhof“. Als er rund 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines olivgrünen Fahrrads fest. Das Zweirad des Herstellers „Fyler“ war mittels Schloss auf einem Fahrradträger an dem Wohnwagen gesichert gewesen und hat einen Wert von rund 4.800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall zwischen Lkw und Schnee-Räumfahrzeug

Vogelsbergkreis

Ulrichstein. Am Dienstagmorgen (07.03.), gegen 4.45 Uhr, ereignete sich in der Grünberger Straße im Ortsteil Ober-Seibertenrod ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bereich Alsfeld befuhr die Grünberger Straße von Ulrichstein kommend, während ihm ein 51-jähriger Fahrer mit einem Schnee-Räumfahrzeug entgegenkam. Auf Höhe der Grünberger Straße verlor der 60-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Lkw und touchierte das Räumfahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde das Räumfahrzeug gegen eine angrenzende Hauswand gedrückt. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeug befreit hatte, musste er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Insgesamt entstand circa 130.000 Euro Sachschaden an den Fahrzeugen und der Hauswand. Zur Klärung der Unfallursache würde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Grünberger Straße voll gesperrt.

Verkehrsbehinderungen durch Schneeglätte: Erste Unfälle

Ulrichstein/ Vogelsbergkreis

Aktuell (05:30 Uhr) kommt es im gesamten Vogelsbergkreis zu Verkehrsbehinderungen durch winterliche Straßenverhältnisse.

Durch Straßenglätte nach einsetzendem Schneefall bei Temperaturen um den Gefrierpunkt haben sich bereits erste Verkehrsunfälle ereignet.

In Ulrichstein stießen ein Schneepflug und ein LKW auf schneeglatter Straße zusammen- der LKW-Fahrer wurde hierbei eingeklemmt und schwer verletzt.

Ein angrenzendes Gebäude wurde durch den Schneepflug beschädigt; dessen Fahrer blieb hierbei unverletzt.

Über die Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

LKW mit Anhänger kommt von der Fahrbahn ab und stürzt um

Bad Hersfeld

Am Montag, dem 06.03.2023, gegen 23.40 h kam es auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und Homberg/Efze, zu einem schweren LKW-Unfall.

Ein 31-jähriger Fahrer aus Lehrte befuhr mit seinem LKW mit Anhänger den rechten von drei Fahrstreifen. Als er mit seinem Gespann den Fahrstreifen nach links wechseln will, schaukelte sich der beladene Anhänger auf. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann, kam nach rechts von der Fahrbahn, geriet in die Leitplanken und rutschte in der Folge rund 5 m die Böschung hinab.

Das Zugfahrzeug mit Anhänger kippte auf die rechte Seite und blieb auf dem Seitenstreifen liegen.

Der Fahrer konnte das Führerhaus über die Dachluke verlassen und wurde leicht verletzt in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Erste Sicherungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt. U. a. hatte der LKW 3,5 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien geladen.

Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Autobahnmeisterei Hönebach hinzugezogen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 120.000 Euro.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten mussten die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt werden.

A7: Verkehrsbehinderungen nach LKW-Unfall

Bad Hersfeld

Aktuell (00.15 Uhr) kommt es auf der A7 in Fahrtrichtung Norden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen nach einem LKW-Unfall:

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein LKW zwischen Bad Hersfeld und Homberg (Efze) in der Nähe des Parkplatzes „Fuchsrain“ auf die rechte Bankette und stürzte um.

Mit diesem Hintergrund sind gegenwärtig der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, über die Unfallursache und Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.