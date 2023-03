Wiesbaden: Die Polizei-News

Auseinandersetzung im Nachgang von Fußballspiel, Wiesbaden,

Schönbergstraße, 06.03.2023, 21.30 Uhr,

(pl)Im Nachgang eines Fußballspiels kam es am Montagabend im Bereich des

Sportplatzes in der Schönbergstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei

Männern. Die handfeste Auseinandersetzung, bei welcher unter anderem ein

Motorradhelm und eine Metallstange als Schlagwerkzeug zum Einsatz gekommen sein

sollen, ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf dem Gehweg vor dem Sportplatz. Die

Kontrahenten im Alter von 18, 19 und 39 Jahren wurden von hinzukommenden

Personen voneinander getrennt und die Polizei verständigt. Alle drei erlitten

leichte Verletzungen, wobei der 18-Jährige von einem Rettungswagen zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sie müssen sich nun wegen der

wechselseitigen Körperverletzung in entsprechenden Ermittlungsverfahren

verantworten.

Einbruch in Supermarkt,

Wiesbaden, Bleichstraße, 06.03.2023, 00.00 Uhr bis 08.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde in der Bleichstraße in Wiesbaden ein

Supermarkt von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 00.00 Uhr

und 08.30 Uhr zunächst die Eingangstür eines mehrstöckigen Wohngebäudes auf und

öffneten anschließend im Treppenhaus gewaltsam die Zugangstür des im Erdgeschoss

ansässigen Lebensmittelgeschäftes. Im Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher

das in der Kasse befindliche Bargeld und ergriffen mit der Beute unerkannt die

Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Fahrraddiebe zugange,

Wiesbaden, bis 06.05.2023,

(pl)Der Wiesbadener Polizei wurden im Verlauf des Montags mehrere

Fahrraddiebstähle gemeldet. In der Weinbergstraße schlugen die Fahrraddiebe

zweimal zu. Sie entwendeten zum einen am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 18.30

Uhr ein an einer Laterne angeschlossenes silbernes Mountainbike von „Cube“ und

zum anderen zwischen Samstagabend und Montagmorgen zwei am Zaun eines Wohnhauses

befestigte E-Bikes. Bei den beiden gestohlenen E-Bikes handelt es sich um ein

weißes und ein schwarzes Fahrrad des Herstellers „Riese & Müller“. Am

Montagmorgen wurde der Diebstahl zweier Fahrräder aus dem Hinterhof eines

Wohnhauses in der Straße „In der Witz“ in Mainz-Kastel festgestellt. Die Täter

hatten es in diesem Fall zwischen Mittwoch, dem 01.03.2023 und Montag, dem

06.03.2023, auf ein schwarz-gelbes Mountainbike von „Cube“ und ein graues

Damenrad von „Carver“ abgesehen. In Biebrich waren die Täter am Montagmorgen

zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr in der Imaginastraße zugange und ließen aus dem

Innenhof eines Mehrfamilienhauses ein schwarzblaues Pedelec von „Bergamont“

mitgehen. Am Montagabend stahlen Unbekannte in der Bleichstraße den Sattel eines

abgestellten Fahrrades. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad gegen 20.15 Uhr vor

einem Einkaufsmarkt angeschlossen und musste dann nach dem Einkaufen gegen 20.35

Uhr den Diebstahl seines Sattels feststellen. Nach einer Auswertung der

Videoschutzanlage stehen zwei große, dunkelgekleidete Personen im Verdacht, den

Sattel und darüber hinaus noch ein weiteres Fahrrad gestohlen zu haben, dessen

Besitzerin oder Besitzer bislang noch unbekannt ist. Hinweise zu den

Fahrraddiebstählen nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Fensterscheiben von Schule beschädigt, Wiesbaden, Pörtschacher Straße,

03.03.2023, 14.00 Uhr bis 06.03.2023, 08.40 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden mehrere Fensterscheiben

einer Schule in der Pörtschacher Straße beschädigt. Unbekannte warfen

Pflastersteine gegen die Glasscheiben und verursachten hierdurch einen

Sachschaden. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 entgegen.

Ohne Führerschein und offensichtlich berauscht Unfall verursacht,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 06.03.2023, 11.05 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag verursachte ein führerscheinloser und offensichtlich

unter Drogen stehender 35-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall in

Mainz-Kastel. Zeugenangaben zufolge sei der 35-Jährige gegen 11.00 Uhr mit

überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Anna-Birler-Straße kommend die

Peter-Sander-Straße entlanggefahren und habe hierbei mehrere Fahrzeuge überholt.

In Höhe der Einmündung zur Lorenz-Schott-Straße sei der Autofahrer dann

„driftend“ nach rechts abgebogen und hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten

Pkw zusammengestoßen. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der

35-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und

keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Es folgte eine Blutentnahme und die

Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Exhibitionist taucht im Park auf,

Idstein, Stolzwiese, Montag, 06.03.2023, 10:30 Uhr

(jn)Eine unschöne Begegnung musste eine Frau am Montagvormittag im

Stolzwiesenpark in Idstein machen, als sie beim Gassigehen einen Exhibitionisten

sah. Ihren Angaben folgend, betrat sie gegen 10:30 Uhr von der Stolzwiese

kommend den Park am Zugang auf Höhe der Hausnummer 11. Dort habe sie den

unbekannten Mann mit heruntergelassener Hose gesehen, der mit dem Rücken an

einem Baum lehnte und an seinem Intimbereich herumspielte. Die Geschädigte

setzte ihren Weg unbeirrt fort und verständigte kurz darauf die Polizei, die

keinen, der Personenbeschreibung entsprechenden Mann mehr antreffen konnte.

Dieser sei ca. 30 bis 40 Jahre alt und mit Jogginghose und Kapuzenjacke

bekleidet gewesen.

Hinweise bitte an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345





Mülltonnenbrand in Martinthal,

Eltville-Martinthal, Kirchstraße, Montag, 06.03.2023, 18:50 Uhr

(wie)In Martinsthal sind am Montagabend mehrere Mülltonnen in einem Innenhof in

Flammen aufgegangen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 18:50 Uhr in die

Kirchstraße gerufen, da dort ein Mülltonnenbrand auf ein Gebäude überzugreifen

drohte. Die Feuerwehr konnte die insgesamt drei brennenden Mülltonnen in dem

Innenhof schnell löschen und somit eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Ein

angrenzendes Holzgeländer war allerdings schon vom Feuer beschädigt worden.

Möglicherweise wurde das Feuer von eingefüllter Asche ausgelöst, Hinweise für

eine strafbare Handlung ergaben sich für die Polizei nicht. Der entstandene

Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Ertappter Ladendieb wird aggressiv,

Eltville am Rhein, Roßpfad, Montag, 06.03.2023, 15:15 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag ist ein Ladendieb in Eltville aggressiv geworden,

nachdem er bei seiner Tat von einer Mitarbeiterin erwischt worden ist. Gegen

15:15 Uhr soll der 39-jährige Mann aus Kiedrich den Kassenbereich des Geschäftes

im Roßpfad mit unbezahlter Ware passiert haben, woraufhin er von einer

Kassiererin festgehalten wurde. Hiergegen setzte er sich körperlich zur Wehr.

Die Geschädigte blieb jedoch unverletzt. Nach Eintreffen der alarmierten

Polizisten, wurden gegen den Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren wegen

Körperverletzung und räuberischen Diebstahls eingeleitet.