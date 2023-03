Stopp-Schild Kontrolle

Kandel (ots) – Am späten Sonntag Vormittag zwischen 11-12 Uhr wurde von einer Streifenbesatzung die Einhaltung des Haltegebotes in Kandel-Minderslachen an der L 542 überwacht. Trotz mehrfacher Kontrollen in der Vergangenheit wurden neun Verstöße festgestellt.

Des Weiteren ergaben sich noch 3 Mängelberichte.

Einbrüche in Kleingartenanlage

Wörth (ots) – Über das Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben innerhalb einer Kleingartenanlage. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam durch Aufbrechen der Schlösser Zutritt in die Innenräume der Lauben. Es wurden zwei Fahrräder und zwei Kanister mit Benzin entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Eine Familienfeier eskaliert

Hagenbach (ots) – Zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der John-F.-Kennedy Straße in Hagenbach. Während zunächst eine Familie laut und mit viel Alkohol feierte, beschwerten sich andere Mitbewohner des Hauses über die Feier.

In dem darauffolgenden Streitgespräch kam es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten. Mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte waren notwendig, um den Streit zu beenden. Die Verletzten erlitten lediglich kleinen Blessuren.

Gegen die Beteiligten wurden jeweils Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.