Karlsruhe – Nach schwerer räuberischer Erpressung auf 23-Jährige – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet raubten zwei unbekannte Täterinnen in

der Nacht auf den 10.07.2022 eine 23-jährige Frau in Karlsruhe-Hagsfeld aus.

Die beiden Frauen verfolgten das Opfer von der S-Bahn-Haltestelle Hagsfeld

Bahnhof bis in die Waldeckstraße. An der Ecke zur Hirschäckerstraße umstellten

die Täterinnen die junge Frau, drohten ihr mit einem Messer und entwendeten

unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die

Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Die erste Täterin ist circa 25

Jahre alt, 160 cm groß, von normale Statur und von südländischer Erscheinung.

Zur Tatzeit hatte sie lange schwarze Haare und war mit einer dunklen Jeans sowie

einer dunklen Jacke bekleidet, deren Kapuze sie über den Kopf gezogen hatte.

Die zweite Gesuchte ist ebenfalls ungefähr 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß und

von normaler Statur. Sie trug zur Tatzeit schulterlanges schwarzes Haar, ein

graues Top, eine dunkle Weste sowie eine Jeans.

Mit Bilder von Überwachungskameras fahndet die Polizei nun nach den Täterinnen.

Über folgenden Link kann die Fahndung im Internet aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-raub/

Hinweise zu den Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Karlsruhe – Vorsicht vor Messenger-Betrug – Tipps und Hinweise Ihrer Prävention

Karlsruhe (ots) – Vertrauen ist gut. Nachfragen schützt vor Betrug!

„Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Handynummer…“ Dies ist oftmals der am

häufigsten verwendete Einstieg in einen Chat. Derartige Nachrichten werden auch

über SMS versendet, um dann die weitere Kommunikation über einen Messenger

fortzuführen.

Das Ziel ist immer das gleiche: Betrüger wollen Sie um Ihr Geld bringen!

Sie nutzen das Vertrauen ihrer Opfer aus, indem sie sich als nahe Verwandte

ausgegeben. Das Handy wurde angeblich verloren bzw. gestohlen oder ist defekt.

Die neue Handynummer ist für das Onlinebanking noch nicht freigeschaltet,

weshalb Sie aufgrund einer Rechnung zeitnah online Geld überweisen sollen. Um

Druck aufzubauen wird dann behauptet, dass es sich um eine Mahnung handelt und

die Überweisung deshalb zügig erfolgen muss, um ein Inkassoverfahren abzuwenden.

In anderen Szenarien werden auch Notsituationen vorgetäuscht, um ihre Opfer zu

schnellem Handeln zu bewegen. Ist das Geld erstmal überwiesen, ist es in der

Regel schwer, es zurückzubekommen.

Beachten Sie deshalb unsere Hinweise:

Speichern Sie die unbekannte Nummer nicht automatisch ab!

Überprüfen Sie Ihren Kontakt, indem Sie unter der „alten“ oder

einer alternativen Nummer nachfragen!

einer alternativen Nummer nachfragen! Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie um Geldüberweisungen

gebeten werden!

gebeten werden! Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Messengerdienstes!

Verbreiten Sie unsere Tipps und Hinweise in Ihrem Status: Helfen Sie mit und

laden Sie sich unsere kostenlosen Statusmeldungen herunter. Packen Sie sie in

den eigenen Status Ihres Messengers und informieren Sie damit Ihre Kontakte.

Download-Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/

Mehr Informationen und Tipps zu Themen der Kriminalprävention finden Sie unter

https://www.polizei-beratung.de sowie auf der Internetseite des Referats

Prävention der Polizei Karlsruhe unter

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/praevention/.

Bruchsal – 50-jähriger Mann aus Philippsburg vermisst –

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Seit Montag, 20. Februar, wird der in Philippsburg-Rheinsheim

wohnhafte Klaus N. vermisst. Er hat an jenem Tag das Haus verlassen und ist

seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei

führten zu bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen. Der Vermisste ist

wahrscheinlich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Der Vermisste ist 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, hat sehr kurze helle

Haare, beinahe Glatze, und einen Kinnbart. Über dem rechten Mundwinkel hat er

eine Warze. Er trug zuletzt eine schwarze Brille, eine dunkelblaue Mütze und

eine dunkelgrau-blaue Jacke. Vermutlich führt er einen schwarzen Rucksack mit

sich.

Ein Foto des gesuchten Mannes ist unter folgendem Link zu finden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/philippsburg-vermisstenfahndung/

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Karlsruhe – 76-Jähriger nach mehreren Sachbeschädigungen gestellt – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Mindestens sechs geparkte Fahrzeuge zerkratzte ein 76-jähriger

Mann am Sonntagmorgen in Karlsruhe-Rintheim, bevor er von der Polizei gestellt

wurde.

Aufmerksame Anwohner beobachteten den 76-Jährigen gegen 09:30 Uhr in der

Ernststraße dabei wie er offenbar im Vorbeilaufen mehrere geparkte Fahrzeuge mit

einem spitzen Gegenstand beschädigte und verständigten umgehend die Polizei. Der

alarmierten Polizeistreife konnte den mutmaßlichen Täter kurz darauf antreffen

und stellen.

Der Polizeiposten Karlsruhe Oststadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer

0721/666-4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots) – Eine Holzpalette lag am Samstagmorgen auf der BAB 5 zwischen

dem Autobahndreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte in

Fahrtrichtung Norden. Gegen 08.30 Uhr überfuhr eine 51-jährige Autofahrerin eine

Holzpalette, die offenbar zuvor von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer

verloren wurde. Die 51-Jährige konnte mit ihrem Pkw auf dem Standstreifen

anhalten. Dort fiel ihr ein braunes Auto mit einem Anhänger auf, das ebenfalls

auf dem Standstreifen hielt. Möglicherweise handelte es sich hierbei um den

Besitzer der Palette. Das Fahrzeug mit einem einachsigen Anhänger ohne Plane

fuhr jedoch kurz darauf weiter.

Der Wagen der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mehrere Kellereinbrüche im Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei mehrere

Kellereinbrüche im Karlsruher Stadtgebiet. Die Diebe hatte sich es dabei

offenbar auf Werkzeuge und Sportzubehör abgesehen.

Über ein Kellerfenster verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem

Mehrfamilienhaus in der Reinhold-Frank-Straße und durchwühlten anschließend

mehrere Kellerabteile. Aus einem Kellerraum entwendeten die Diebe Sportzubehör

im Wert von etwa 150 Euro und flüchteten anschließend offenbar auf gleichem Weg

nach draußen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund

500 Euro.

In der Kaiserallee gelangten Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in die

Kellerräume eines Anwesens und nahmen dort Werkzeuge im Wert von mehreren

hundert Euro an sich.

Werkzeuge waren offenbar auch bei einem Einbruch in der östlichen Innenstadt das

Ziel der Täter. Die Diebe drangen in ein Wohngebäude in der Kaiserstraße ein,

beschädigten die Schlösser mehrerer Kellerabteile und entwendeten schließlich

verschiedene Werkzeuge. Ob die Unbekannten weiteres Diebesgut erbeuteten, ist

derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Auch in der Südweststadt stellten Anwohner eines Mehrparteienhauses in der

Putlitzstraße mehrere aufgebrochene Kellerabteile und eine gewaltsam geöffnete

Kellertüre fest. Der entstandene Sach-und Diebstahlsschaden ist derzeit noch

nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Rufnummer 0721/666-3311 beziehungsweise dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt

unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der

Bundesstraße 36 bei Eggenstein wurden zwei Personen verletzt. Eine Autofahrerin

musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw geborgen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei, missachtete eine 41-jährige

Fahrzeugführerin gegen 15:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 36 /

Landstraße 604, die Vorfahrt einer 37-jährigen Pkw-Lenkerin und kollidierte mit

dieser offensichtlich frontal. Anschließend musste die 41-jährige Pkw-Lenkerin

durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Eggenstein aus ihrem Auto befreit

werden. Sie erlitt wohl schwere Verletzungen. Ihre Unfallgegnerin zog sich

offenbar nur leichte Verletzungen zu. Im Anschluss konnte die 41-jährige

Fahrzeuglenkerin mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert werden. Eine

Mitfahrerin der 37-Jährigen erlitt nach jetzigem Kenntnisstand keine

Verletzungen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird nach ersten

Schätzungen der Verkehrspolizei Karlsruhe auf etwa 30.000 Euro beziffert. Für

die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Richtungen gesperrt

worden.

Ettlingen – Bei Fahrstreifenwechsel auf der BAB 5 Verkehrsunfall verursacht – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmorgen kam es bei einem Fahrstreifenwechsel auf der

Bundesautobahn 5 zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord zu einem

Verkehrsunfall.

Gegen 04:30 Uhr wollte ein 22-jähriger Autofahrer von der mittleren auf die

linke Fahrspur wechseln. Dies gelang ihm offenbar aufgrund eines Fahrfehlers

nicht und er lenkte zurück auf die mittlere Spur der Fahrbahn. Im selben Moment

fuhr wohl ein unbekannter Pkw-Lenker von der rechten auf die mittlere Fahrspur.

In der Folge kam es zur Kollision, bei welcher der 22-Jährige offenbar die

Kontrolle über seinen Opel verlor. Der Pkw kippte und kam auf der Fahrzeugseite

zum Stehen. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich indessen unerkannt von der

Unfallörtlichkeit.

Bei dem Pkw des Unbekannten soll es sich um einen dunklen Audi gehandelt haben.

Modell und Kennzeichen sind bislang noch unbekannt. Das Fahrzeug muss nach

Zeugenaussagen Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Der

22-jährige Opelfahrer, sowie dessen Beifahrer wurden leicht verletzt.

Hinweisgeber und der unbekannte Fahrzeuglenker werden gebeten sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721-944840 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Zwei Autos aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Über das Wochenende wurden in der Karlsruher Oststadt und in

Karlsruhe-Knielingen insgesamt drei Autos aufgebrochen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 09:30 Uhr, brachen bislang

unbekannte Täter ein Auto in der Rintheimer Straße auf. Hierzu wurde die hintere

rechte Dreiecksscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Die Diebe entwendeten rund

80 Euro Bargeld sowie zwei Kettensägen, welche im Kofferraum des Fahrzeugs

verstaut waren.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/4907-0 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Am Fahrbahnrand der Pfalzbahnstraße, vor dem Bahnhof in Knielingen, wurden am

Sonntag gegen 02:10 Uhr die Scheiben zweier hintereinander abgestellter

Fahrzeuge eingeschlagen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3611

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Karlsruhe (ots) – Nach zwei Einbrüchen in Wohnungen in der Bruchsaler Innenstadt

am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht auf Samstag drangen Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge

gewaltsam in eine Wohnung in der Kaiserstraße ein. Gegen 02:30 Uhr durchsuchten

die Eindringlinge mehrere Zimmer und Schränke und entwendeten einen geringen

Bargeldbetrag.

Ebenfalls unbekannte Täter hebelten im Laufe des Sonntags die Hauseingangstüre

eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße auf und verschafften sich

anschließend gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Dort durchwühlten die

Einbrecher alle Räume und nahmen schließlich Bargeld und Schmuck im Wert von

mehreren tausend Euro an sich.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren an den Tatorten

beauftragt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Waldbronn – 27-Jähriger nach mehreren Sachbeschädigungen festgenommen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Mehrere Reifen hatte ein 27-jähriger Mann am Sonntagabend in

Waldbronn-Etzenrot offenbar mit einem Messer beschädigt. Er wurde kurz darauf

von der Polizei vorläufig festgenommen.

Einer aufmerksamen Zeugin war es zu verdanken, dass die Polizei rechtzeitig von

mehreren Sachbeschädigungen Kenntnis erlangte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

zerstach der mutmaßliche Täter gegen 20.30 Uhr im Bereich der Hohbergstraße und

der Esternay Straße Autoreifen an mehreren Fahrzeugen. Bei einer Fahndung der

Polizei flüchtete der Verdächtige zunächst zu Fuß, konnte jedoch von den Beamten

zu Fuß verfolgt und festgenommen werden.

Die Polizei bittet nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich mit

Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Stutensee – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfälle – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend beschädigte ein alkoholisierter Autofahrer in

Stutensee durch seine Fahrweise mehrere geparkte Fahrzeuge.

Gegen 23:55 Uhr fuhr ein 53-jähriger Pkw-Lenker auf der Speyrer Straße und kam

offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab. Hierbei

kollidierte er mit zwei geparkten Fahrzeugen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei

und konnte den Mercedes-Fahrer bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Ein

vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Einen

Führerschein konnte der alkoholisierte Mann den Beamten nicht vorzeigen.

Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerlaubnis dem 53-Jährigen bereits entzogen

war. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest,

dass bei dem Pkw des Unfallverursachers ein Reifen fehlte. Diesen hatte der Mann

offenbar auf seinem Nachhauseweg zwischen Karlsruhe und Spöck auf der L560

verloren. Der Reifen wurde bereits zuvor durch einen anderen Verkehrsteilnehmer

auf der Landstraße festgestellt und der Polizei mitgeteilt. Die Gefahrenstelle

wurde anschließend durch eine Polizeistreife beseitigt.

Der Unfallverursacher muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne

Fahrerlaubnis verantworten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa

10.000 Euro.

Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 0721-967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu

setzen.