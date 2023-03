Mannheim-Seckenheim: In Optiker-Geschäft eingebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Optiker-Geschäft

in der Seckenheimer Hauptstraße eingebrochen – das Polizeirevier Ladenburg hat

die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 4 Uhr am Sonntag brachen die Täter die Eingangstüre auf und gelangten so

in die Geschäftsräume, aus denen hochwertige Brillen, Elektrogeräte und Bargeld

entwendet wurde. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere

zehntausend Euro.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 zu melden.

Mannheim-Luzenberg: Mit über zwei Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt auf einen Audi-Fahrer aufmerksam, der mit hoher

Geschwindigkeit unterwegs war und Vorfahrtsregeln missachtete. Als die Streife

dem Audi gegen 4.45 Uhr auf der Untermühlaustraße folgte um ihn einer Kontrolle

zu unterziehen, bog dieser nach links in die Sandhofer Straße ab. Dabei verlor

der 47-jährige Fahrer aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle

über sein Auto und prallte gegen einen hohen Bordstein. In der Folge drehte sich

der Audi um die eigene Achse und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer

blieb glücklicherweise unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste

abgeschleppt werden. Dem mit mehr als zwei Promille alkoholisierten Fahrer wurde

eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Mannheim: Betrunken Unfallflucht begangen

Mannheim (ots) – Ein 29-jähriger Polo-Fahrer beschädigte am Samstagabend beim

Überholvorgang einen an der Ampel wartenden Mercedes. Trotz eines entstandenen

Unfallschadens versuchte der Fahrer gegen 21:00 Uhr mit deutlich erhöhter

Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit bei N7 zu entfernen.

Die Insassen des Mercedes konnten den Polo-Fahrer bis an seine Wohnanschrift

verfolgen und wollten diesen dort zur Rede stellen. Hierauf versuchte der

29-Jährige erneut mit seinem Fahrzeug zu flüchten, konnte jedoch durch die

beiden Insassen des Mercedes daran gehindert werden. Der Fahrer des Polos konnte

bis zum Eintreffen der Polizei durch die beiden Männer festgehalten werden.

Da im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort Alkoholgeruch beim

Unfallverursacher festgestellt werden konnte, wurde dieser zum Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt verbracht. Ein zunächst durchgeführter Atemalkoholtest hatte

bereits einen Wert von 1,88 Promille ergeben, weshalb eine Blutprobe entnommen

wurde.

Gegen den Unfallverursacher wird nun unter anderem wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Der

29-Jährige muss weiterhin mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.