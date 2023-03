Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer gestürzt – Zeugen eines Unfalls gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Mittwoch, den 01.03.2023,

ereignete sich im Neuen Weg Nord ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer

verletzt wurde – das Polizeirevier Eberbach sucht weiter nach Zeugen.

Im Bereich der Einmündung Neuer Weg Nord und der Gütschowstraße fuhren gegen 15

Uhr ein 82-jähriger Radfahrer und ein 23-jähriger Mercedes Fahrer in

Fahrtrichtung Stadtmitte. Aufgrund zu geringen Abstands zueinander stürzte der

Zweiradfahrer zu Boden und erlitt eine Verletzung an der Hand. Der bisherige

Unfallhergang konnte vom ermittelnden Polizeirevier Eberbach bislang nicht

vollends aufgeklärt werden, weshalb weiter Zeugen gesucht werden. Diese werden

gebeten, sich unter Tel.: 06271 92100 zu melden.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Zeugen gesucht

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Sonntagabend kam es in der

Wieblinger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger schwer

verletzt wurde. Ein 39-Jähriger ging gegen 22.43 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in

Richtung Pfaffengrund, wobei er plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten auf

die Fahrbahn lief. Der Fahrer eines Linienbusses reagierte umgehend mit einer

Notbremsung und einem Asuweichmanöver, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr

verhindern. Der Fußgänger wurde dabei von der Front des Busses erfasst und zu

Boden geschleudert. Mit schweren Verletzungen wurde der 39-Jährige, der

möglicherweise Alkoholisiert war, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter

Tel.: 0621 174-4111 zu melden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Bombendrohung Schriesheim Mathaisemarkt

Schriesheim (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr gingen beim

Polizeiposten Schriesheim mehrere Anrufe einer männlichen Person ein, welche

drohte, eine Bombe auf dem derzeit stattfindenden Mathaisemarkt zu zünden. Nach

intensiver Beurteilung der Gefährdungslage konnten keine Hinweise auf eine

konkrete Gefährdung der zahlreichen Besucherinnen und Besucher festgestellt

werden, weshalb es in enger Abstimmung mit der Stadt Schriesheim zu keiner

Räumung des Festgeländes kam. Das Polizeipräsidium Mannheim war mit einer

Vielzahl an Einsatzkräfte vor Ort. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim

dauern weiterhin an.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Handy-Shop

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch das einschlagen einer gläsernen

Eingangstüre verschafften sich zwei Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf

Montag unbefugten Zutritt in ein Ladengeschäft in der Hauptstraße. Anschließend

entwendete die Einbrecher mehrere ausgestellte Smartphones im Wert von mehreren

tausend Euro und flüchteten. Eine Zeugin wurde kurz nach Mitternacht wegen eines

lauten Knalls auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei, allerdings

gelang den Tätern die Flucht. Es soll sich dabei um zwei Männer gehandelt haben,

die dunkel gekleidet waren und je eine Baseball-Mütze trugen. Das Polizeirevier

Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach

weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201 1003-3 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Gutenbergstraße brach ein bislang

Unbekannter einen Zigarettenautomaten an einem Kiosk auf und entwendete daraus

eine Geldkassette. Wie der Täter genau vorging und wie hoch der entstandene

Schaden ist, ist Ermittlungssache. Das Polizeirevier Sinsheim sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen, die am Samstagabend gegen 19 Uhr Verdächtiges

beobachteten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 07261 6900 zu

melden.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten auf Supermarktplatz arten aus – Zeugin gesucht

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Streit am Sonntag auf dem

Parkplatz eines Supermarkts im Säulenweg wurde eine 40-Jährige verletzt und kam

in ein Krankenhaus – das Polizeirevier Weinheim sucht nach einer Zeugin des

Geschehens. Zuvor hatte die 40-jährige Fußgängerin einen Parkplatz für eine

Freundin freihalten wollen, wobei ein Mercedes-Fahrer dies ignorierte und in den

die Parklücke einfuhr. Dabei berührte das Auto die Beine der 40-Jährigen, die

dabei Schmerzen erlitt. Nachdem der unbekannte männliche Fahrer eingeparkt

hatte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem

unbekannten Fahrer. Anschließend ging der Mann zu Fuß davon. Die 40-Jährige

verständigte wenig später einen Rettungswagen, der die Frau in ein Krankenhaus

brachte. Bei dem Vorfall, der sich gegen 14.15 Uhr ereignete, soll eine Zeugin

mit Kind das Geschehen beobachtet haben. Diese, sowie andere mögliche Zeugen,

wird gebeten, sich unter Tel.: 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener verursacht Unfall

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – 24.000 Euro Sachschaden verursachte ein

betrunkener Autofahrer am Samstagabend in der Gorxheimer Talstraße. Der

46-jährige Unfallverursacher prallte auf seinem Weg von Gorxheim in Richtung

Weinheim gegen 21.30 Uhr zunächst gegen einen geparkten Mercedes. Ein dahinter

geparkter Opel wurde bei dem Unfallgeschehen ebenfalls beschädigt und durch die

Wucht des Aufpralls um 20 Meter nach hinten versetzt, wo dieser in einem Zaun

zum Stehen kam. Der unverletzte 46-Jährige war mit knapp zwei Promille deutlich

alkoholisiert. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ebenso sein Fahrzeug, dass

durch den Unfall so stark beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall keine Personen verletzt.